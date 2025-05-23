РФ прагне повністю "звільнити Україну" та "захистити" російськомовних громадян, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не може допустити, щоб на території України "обмежували права російськомовних громадян", зокрема після можливого припинення бойових дій.

Про це він сказав під час виступу на конференції "Історичні південноросійські землі. Національна ідентичність та самовизначення народів" 23 травня, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"На території України, яка за межами конституційних кордонів РФ, мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою (тільки думати ще не заборонили), - це буде дуже великим злочином", - стверджує він.

За словами російського міністра, "якщо вони (влада України - ред.) розраховують на те, що якимось чином буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій і те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони наприймали, - це ілюзія, цього допустити не можна в жодному разі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори в Україні варто провести до підписання мирної угоди, - Лавров

"Ми не можемо залишити людей під владою того режиму, який зараз там перебуває", - каже Лавров.

Він запевнив, що Росія нібито "точно цього не допустить" та "захистить російськомовних громадян".

"Зараз найпростіше на даному етапі зусилля щодо врегулювання... найпростіше й абсолютно безпомилкове - вимагати скасувати закони, які прямо порушують Статут ООН, не кажучи вже про численні конвенції з прав національних меншин", - додав глава російського МЗС.

Також читайте: Директорка школи на Київщині спілкувалась на роботі російською мовою. Її звільнили