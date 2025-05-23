РФ прагне повністю "звільнити Україну" та "захистити" російськомовних громадян, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не може допустити, щоб на території України "обмежували права російськомовних громадян", зокрема після можливого припинення бойових дій.
Про це він сказав під час виступу на конференції "Історичні південноросійські землі. Національна ідентичність та самовизначення народів" 23 травня, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"На території України, яка за межами конституційних кордонів РФ, мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою (тільки думати ще не заборонили), - це буде дуже великим злочином", - стверджує він.
За словами російського міністра, "якщо вони (влада України - ред.) розраховують на те, що якимось чином буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій і те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони наприймали, - це ілюзія, цього допустити не можна в жодному разі".
"Ми не можемо залишити людей під владою того режиму, який зараз там перебуває", - каже Лавров.
Він запевнив, що Росія нібито "точно цього не допустить" та "захистить російськомовних громадян".
"Зараз найпростіше на даному етапі зусилля щодо врегулювання... найпростіше й абсолютно безпомилкове - вимагати скасувати закони, які прямо порушують Статут ООН, не кажучи вже про численні конвенції з прав національних меншин", - додав глава російського МЗС.
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Ій державі. Це пряме втручання у внутрішню політику іншої держави. Асвабадітєлі хєрові. Хто вам дав право керувати в Україні? Кому він втуляє цю туфту про асвабадєніє? Скільки вже вбили російськомовних? Коли запускаєте ракети по цивільних об'єктах вас тварюк цікавить якою мовою там розмовляють?
Яка мета? Невже ще комусь потрібно й досі пояснювати хто такі рашисти?
Навіщо люди ображають коней, чудових тварин, порівнюючи з цією моазотою лавровим?!!!
Кожна заява путіна про "захист російськомовних" - це не турбота, а точний удар по старій рані. Він прекрасно знає, якою болісною темою для України є мовне питання. І щоразу, згадуючи про «мільйони, для кого російська - рідна», він не про права цих людей, а про те, як використати проти них невдоволених радикальних патріотів(не завжди) та розпалити ще більшу ворожнечу між українцями.
Це класична тактика нацистів: створити враження, ніби десь є «притиснені», «забуті», «переслідувані» - і цим спровокувати конфлікт між єдиним народом. Щоб вони сперечались не з агресором, а між собою.
Це не про мову. Це про контроль. Розділяй і володарюй - тактика, яку Москва відточує десятиліттями.
Істина проста: українці - це про вибір. І більшість давно свій вибір зробили. Вони воюють, працюють, живуть - за Україну. Не ділячись на два табори, бо ці «табори» існують тільки в інтернеті. У реальному житті, а особливо у війську, мовний конфлікт - щось за межами реальності.
Це пундуц...
Освободітєль ****. Щоб ти здох, собака.