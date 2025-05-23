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РФ прагне повністю "звільнити Україну" та "захистити" російськомовних громадян, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не може допустити, щоб на території України "обмежували права російськомовних громадян", зокрема після можливого припинення бойових дій.

Про це він сказав під час виступу на конференції "Історичні південноросійські землі. Національна ідентичність та самовизначення народів" 23 травня, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"На території України, яка за межами конституційних кордонів РФ, мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою (тільки думати ще не заборонили), - це буде дуже великим злочином", - стверджує він.

За словами російського міністра, "якщо вони (влада України - ред.) розраховують на те, що якимось чином буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій і те, що залишиться від України, житиме за тими законами, які вони наприймали, - це ілюзія, цього допустити не можна в жодному разі".

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"Ми не можемо залишити людей під владою того режиму, який зараз там перебуває", - каже Лавров.

Він запевнив, що Росія нібито "точно цього не допустить" та "захистить російськомовних громадян".

"Зараз найпростіше на даному етапі зусилля щодо врегулювання... найпростіше й абсолютно безпомилкове - вимагати скасувати закони, які прямо порушують Статут ООН, не кажучи вже про численні конвенції з прав національних меншин", - додав глава російського МЗС.

Також читайте: Директорка школи на Київщині спілкувалась на роботі російською мовою. Її звільнили

Автор: 

Лавров Сергій (1605) росія (65829) російська мова (313) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+79
Найкраща реклама переходу на українську мову.
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23.05.2025 16:31
+38
Рузькоязичні,ау!Де ви?
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23.05.2025 16:32
+26
І цю маячню верзе етнічний армяшка. Манкурт ганебний. Здохни,сволота.
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23.05.2025 16:33
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Та нічого я не зробив. Коли розпався Союз у 1991, я попросив в українському косульстві в Ню Йорку обміняти мій совєтський паспорт на український (подія 1996 року), та консульство відмовило і скзало, що я повинен їхати в Україну. В цей же час кацапське консульство видавало усім бажаючим кацапський паспорт напротязі тижня і нікуди їхати не треба було. Так що, я не є громадянином України, проте купа "рускагаврящих" є ними, і патріотизму в них хоч відбавляй (питання тільки до якої країни)
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24.05.2025 21:20 Відповісти
Упоротый *******!!! Ну-ну, мечтать не вредно.
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23.05.2025 23:01 Відповісти
Это унылое уродливое длинорылое существо по кличке "Лавров" никогда не увидит сбычи своих мечт, потому что просто скоро сдохнет, ибо ему уже 76 лет...
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24.05.2025 05:44 Відповісти
Нет проблем, вы валите нах, и признание второго языка. Только вначале вы валите нах.
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23.05.2025 23:22 Відповісти
Згодна:
негайний перехід на латиніцу і визнання англійської мови обов'язкової і запровадження теста на знання англійської на рівні В1 для вступників і В2+, С1 для всіх випускників, хто осилів держ.іспити на диплом бакалавра/магістра!!!
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24.05.2025 08:26 Відповісти
Який язик ,язик варварів після того що натворили ці чорти , рашиська язик нафіг тут не треба..
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24.05.2025 14:40 Відповісти
Елине що вона може взяти повність це за щеку
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23.05.2025 23:29 Відповісти
Фашисти 21 ст.
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23.05.2025 23:50 Відповісти
Шизофренічний кацапський ушльпок. Шо тебе гребе існуючий режим у інш
Ій державі. Це пряме втручання у внутрішню політику іншої держави. Асвабадітєлі хєрові. Хто вам дав право керувати в Україні? Кому він втуляє цю туфту про асвабадєніє? Скільки вже вбили російськомовних? Коли запускаєте ракети по цивільних об'єктах вас тварюк цікавить якою мовою там розмовляють?
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24.05.2025 00:44 Відповісти
Та вже б легше було мабуть 100 раз провести референдуми по всім питанням по всім міжнародним нормам і закрити всі манініпулятивні питання.
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24.05.2025 01:37 Відповісти
Влада України чудово розуміє які будуть результати, тому не допустить цього.
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24.05.2025 01:49 Відповісти
Невже кацапи визнають хоч якийсь референдум окрім свого ?
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24.05.2025 14:42 Відповісти
Навіщо поширювати маячню чого злочинця та брехливого нелюдя лаврова?
Яка мета? Невже ще комусь потрібно й досі пояснювати хто такі рашисти?
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24.05.2025 02:41 Відповісти
Й ще одне питання:
Навіщо люди ображають коней, чудових тварин, порівнюючи з цією моазотою лавровим?!!!
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24.05.2025 02:47 Відповісти
Ну вот, а глупые громадяне всегда возмущаются, когда говорят, что израиль и русня это одно и то же. Нитаньягу и Лавролошадь с одного листка читают. Один в один слова и предложения. Вопрос, ктол кому пишет. Не думаю что Лошадь это Беньке пишет. Скорее наоборот. А вы громадяне лижите волосады зады Бенькам.
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24.05.2025 03:02 Відповісти
Forwarded from https://t.me/stanislav_osman/8987 Говорять Снайпер ✙

Кожна заява путіна про "захист російськомовних" - це не турбота, а точний удар по старій рані. Він прекрасно знає, якою болісною темою для України є мовне питання. І щоразу, згадуючи про «мільйони, для кого російська - рідна», він не про права цих людей, а про те, як використати проти них невдоволених радикальних патріотів(не завжди) та розпалити ще більшу ворожнечу між українцями.

Це класична тактика нацистів: створити враження, ніби десь є «притиснені», «забуті», «переслідувані» - і цим спровокувати конфлікт між єдиним народом. Щоб вони сперечались не з агресором, а між собою.

Це не про мову. Це про контроль. Розділяй і володарюй - тактика, яку Москва відточує десятиліттями.

Істина проста: українці - це про вибір. І більшість давно свій вибір зробили. Вони воюють, працюють, живуть - за Україну. Не ділячись на два табори, бо ці «табори» існують тільки в інтернеті. У реальному житті, а особливо у війську, мовний конфлікт - щось за межами реальності.
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24.05.2025 06:58 Відповісти
Згідно із законами логіки, щоб бути українцем, потрібно мати об'єктивні ознаки українськості. А працювати, воювати і жити за Україну можуть і етнічні росіяни. Зросійщені ж українці залишаються провідниками імперської політики асиміляції. Така ж ситуація і з московським патріархатом.
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24.05.2025 10:29 Відповісти
Хе-хе... Українці, для яких кацапська мова рідна...
Це пундуц...
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24.05.2025 20:24 Відповісти
Звільнити планету від смердючої рашистської гидоти.
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24.05.2025 07:43 Відповісти
Перейти на українську для початку, аніж ставити глобальні цілі. Це як мріяти про високі матерії, коли в хаті бардак.
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24.05.2025 10:37 Відповісти
Лише тупорогий мордовський олень та меншовартісний нащадок вертухая не здатні второпати, чому назва моєї мови збігається з назвою моєї країни.
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24.05.2025 07:49 Відповісти
Скільки ненависті і дикого печерного шовінізму в цієї погані ,коли воно вже здохне і земля звільнится від цієї рашиської мерзоти ?ну а огидний "русский мир "на звалищі історії.
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24.05.2025 08:33 Відповісти
Пнх, лошадь!!!
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24.05.2025 09:49 Відповісти
Російськомовні бандерівці не просили їх звільняти.
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24.05.2025 10:58 Відповісти
Полностью хотят стереть Украину геноцидом и сделать как на донбасе за Украинское сажают
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24.05.2025 11:48 Відповісти
Спасать русских. Ну так забирай их нахрен на свою росию. Таких 17% ,які мають українське громадянство,але до корнєй волос, кацапи. В мене сусідка,була колись така. День Вишиванки, весь світ захоплюється нашою Вишиванкою,така краса. А вона каже: ой ,вышиванка,как я это не перевариваю ,ой. Але народилася в Україні і виросли ми з нею в одному дворі. І до церкви російської, бо там їсти дають, задармо, ходила. Зараз не знаю, бо живу 10 років в Польщі. І от що з ними з такими робити. !?!?
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24.05.2025 12:10 Відповісти
Про яке порушення Статуту ООН може говорити істота яка не виконала жодної резолюції Радбезу ООН..
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24.05.2025 12:38 Відповісти
Все російське повинно зникнути з України. Світогляд, мова, література, музика, памʼятники, назви вулиць, міст та сел. Абсолютно все шо може бути повʼязано з росією.
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24.05.2025 12:57 Відповісти
Бреше коняка. Маньяки москалі хочуть знищити Україну-Русь.
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24.05.2025 13:03 Відповісти
Навіщо ви друкуєте цю маячню з палати № 6, яка називається росія?
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24.05.2025 13:05 Відповісти
зрозуміло одне - власники росіян вже настільки упоролись що їх можна зупинити лише силою . словами про мораль і совість їх вже не повернути в людський стан
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24.05.2025 13:59 Відповісти
Рідну мову в школах України вивчають 1 урок на тиждень, а Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво, Основи здоров'я та інші дуже цікаві предмети дітям дуже потрібні, спочатку навчаться читати та писати рідною, а потім хоть ядерну фізику вивчають та хобіхорсинг пригають.
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24.05.2025 14:16 Відповісти
Поки що в них найкраще виходить звільняти Україну від російськомовних громадян.
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24.05.2025 17:34 Відповісти
...вас хтось просив про це? Мабуть треба "звільнити" вас, дибілів, тоді буде мир!!!
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24.05.2025 19:15 Відповісти
Армянин підлий проросійський відсоси *** у п'яного їжачка...кінь ти дикий.
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24.05.2025 19:42 Відповісти
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24.05.2025 21:02 Відповісти
орки добавили прав руськоязичному населению України - вони тепер мають "узаконене" орками право бути вбитими руськоязичними мишебратьями!
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24.05.2025 21:10 Відповісти
Пора вже сивому мерину копита відкидати, зажився на цьому світі! Ну а українцям - вивчати українську мову і переходити на неї...
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24.05.2025 21:27 Відповісти
Я російськомовний бандерівець. Задушу Лаврова голими руками, якщо він прийде мене "освобождать".
Освободітєль ****. Щоб ти здох, собака.
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24.05.2025 22:06 Відповісти
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