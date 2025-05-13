УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
4 981 34

Директорка школи на Київщині спілкувалась на роботі російською мовою. Її звільнили

Російська мова

Директорка однієї зі шкіл на Київщині під час виконання посадових обов’язків спілкувалася російською мовою. Її вже звільнили.

Про цей випадок розповіла освітній омбудсман Надія Лещик, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримала колективне звернення від батьків одного із закладів освіти щодо спілкування недержавною мовою керівника закладу. Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директор закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову, на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися. Заявники зазначили, що директор не послуговується державною мовою як під час особистого спілкування зі здобувачами освіти, батьками, працівниками закладу, так і під час заходів, які організовуються у закладі освіти. Також батьки надали відеодокази застосування керівником закладу недержавної мови", - йдеться у повідомленні.

Реагуючи на зверення, освітня омбудсменка для з’ясування обставин справи надіслала лист до засновника закладу освіти громади з проханням повідомити, чи підтверджено володіння державною мовою керівником.

У відповідь орган управління освіти повідомив, що заклад освіти був прийнятий у його підпорядкування у січні 2021 року. Тоді ж керівнику закладу освіти рекомендували підтвердити рівень володіння державною мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38% українців вважають, що російську мову варто вивчати в школах. 58% - проти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Також зазначається, що станом на квітень 2025 року, директор не надала державного сертифіката про рівень володіння державною мовою. За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти.

Назва конкретної школи, де стався цей інцидент, не уточнюється. Втім, за даними ЗМІ, йдеться про школу на Київщині.

Автор: 

омбудсмен (483) школа (2243) російська мова (325)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Ну не дійшло ще до всіх, що таке російська "мова" і для чого вона була створена.
показати весь коментар
13.05.2025 15:25 Відповісти
+11
Директорка школи за законом має вільно володіти державною мовою. У цієї особи немає достатнього рівня володіння мовою, а тому вона не відповідала займаній посаді. Все за законом.
показати весь коментар
13.05.2025 15:37 Відповісти
+10
ІДЕАЛЬНО. А можна так з офіціантами, кухарями і навіть тими хто на касі в Ашані? Проблема України - всі чомусь думають ЩО ТУТ МОЖНА ВИТЕРТИ НОГИ, але в Польщі вчать як миленькі
показати весь коментар
13.05.2025 15:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну не дійшло ще до всіх, що таке російська "мова" і для чого вона була створена.
показати весь коментар
13.05.2025 15:25 Відповісти
А за кого ж тоді ти голосував?...навіть страшно собі це уявити...
показати весь коментар
13.05.2025 15:36 Відповісти
Ось побачите, будь-який суд поновить на работі. По-перше, підстави для звільнення чітко прописані в Кодексі законів про працю 2. Вона легко доведе Конституційну дискримінацію за мовною ознакою.
показати весь коментар
13.05.2025 15:30 Відповісти
Директорка школи за законом має вільно володіти державною мовою. У цієї особи немає достатнього рівня володіння мовою, а тому вона не відповідала займаній посаді. Все за законом.
показати весь коментар
13.05.2025 15:37 Відповісти
За дискримінацію української мови в Україні, що загрожує існуванню української нації. Яка це стаття Кримінального Кодексу України?
показати весь коментар
13.05.2025 15:41 Відповісти
задоволений, а ще завести реєстр подібних...
показати весь коментар
13.05.2025 15:30 Відповісти
А от не напало б *****, далі б спокійно викладали на язикє.
показати весь коментар
13.05.2025 15:34 Відповісти
Як її взагалі призначили ? вражає бездіяльність міністерства освіти яке нічого не робить що б під час війни посилити національне патріотичне виховоння в навчальних закладах.
показати весь коментар
13.05.2025 15:34 Відповісти
Головне - нема винних. Орган управління прийняв освітній заклад у січні і до скандалу вмовляли підтвердити рівень володіння державною мовою. Чотири місяці кацапка навчала дітей. А винних нема... А чи є мовні сертифікати у працівників цього самого органу управління освіти?
показати весь коментар
13.05.2025 15:45 Відповісти
Так "95 квартал" і їх Лідор весь час до виборів спілкувався виключно російською і обіцяв єдину мову для України - російську, бо вся його продукція і всі фільми на цій мові. І вчительки чекали 4 штуки баксів, не дочекалася, то хоч хай порозмовляють мовою свого лідора, навіщо її звільняти, вона ж йшла в ногу зі слугоригами? Макс бужанський не дасть збрехати. Та і втікачі-"патріоти" шефіри, які втекли з України також зараз прославляють все російське і дня не розмовляли українською. Такий самий голос Боневтиіка абдристович... Яке йшло - таке і здибало, так 73%?
показати весь коментар
13.05.2025 15:36 Відповісти
" і обіцяв єдину мову для України - російську"

Нащо так топорно брехати?

" їх Лідор весь час до виборів спілкувався виключно російською"

Я вам відкрию велику таємницю, але ваш Порошенко теж спілкувався виключно російською поза камерами - до 14 року 100%, далі - і так, і так.
показати весь коментар
13.05.2025 16:00 Відповісти
Та Ви шо? Оце я взяв і такому честнєйшему зелеботу набрехав про їх Потужно-Брехливого Лідора? Пропоную пану відшукати відео, на якому Зеленський разом із "Лисим" і кацапом, який є "актором" їх "кварталу" говорить про мову і що мова має бути єдиною і він на ній зараз говоррить і це російська. Пан може пошукати через Гугл і знайти такий величезний шедевр. Те, що немає жодного концерту "кварталу" до 2014 року на українській мові то це факт і не потрібно тут корчити із себе праведника і захисника брехунів-малоросів у вишиванках. Ще їх студії зніміли фільми на росії виключно на російській, чи є "свати" на українській? Навіть а наших адміністраціях демонстрували кацапський прапор. Все своє життя і життя колективу "95 кварталу" Зе розвивав російську мову і їх культуру, пропагував "русский мир", заливаючи брудом все українське, а після виборів заговорив на українькій, забувши, що виростив мільйони прихильників всього російського і частина з тих обдурених проголосували за Зе, бо він їм обіцяв російську мову, а інша частина повірила в його обіцянки по боротьбі з олігархами, а виявилося, що він подвоїв кількість олігархів, а ще одна частина бачила себе в тих обіцянках про зарплату в 4 штуки баксів, про квартиру або будинок, про роботу тут поляків, бо тут буде дуже класно і комфорртно...Хоч одна обяцянка виконана?
показати весь коментар
13.05.2025 16:38 Відповісти
Є люди, які мають сумніви, що в офісі і уряді всі говорять виключно українською мовою?
показати весь коментар
13.05.2025 15:39 Відповісти
В офісі і поза офісами всі розмовляють виключно російською, там і близько немає українців.
показати весь коментар
13.05.2025 15:42 Відповісти
Так а російськомовним начебто все одно якою мовою розмовляти...
показати весь коментар
13.05.2025 15:45 Відповісти
ІДЕАЛЬНО. А можна так з офіціантами, кухарями і навіть тими хто на касі в Ашані? Проблема України - всі чомусь думають ЩО ТУТ МОЖНА ВИТЕРТИ НОГИ, але в Польщі вчать як миленькі
показати весь коментар
13.05.2025 15:40 Відповісти
По закону усі зі списку (крім може кухорів) зобов"язані , так що скарги подавати можно , а ось чим скарга закінчиться ...
показати весь коментар
13.05.2025 15:43 Відповісти
на що натякаєте??Свободу пригнічують??? До курвославних під..рів їдьте.. Цього б нічого не трапилося, якби з 14 року не почало б хкуйло війну..Будемо рятувати націю від воїн, вичищаючи ось таких з шелепами путінськими
показати весь коментар
13.05.2025 16:11 Відповісти
дурна тьотя..., як її взагалі зробили директоркою? якщо їй зручно спілкуватися російською, нехай дома спілкується, на базарі, наприклад..., але є міста роботи, де неможливо взагалі спілкуватися будь-якою мовою, окрім державної... й школа, мабуть, на другому місті..., після ВР...
показати весь коментар
13.05.2025 16:12 Відповісти
Насильна мобілізація, насильна українізація...
Як же жити тим хто народився не для війни і як жити тим хто народився з російськомовною щелепою?
показати весь коментар
13.05.2025 16:14 Відповісти
А ну ж, чи не з'являться в цій темі NNN, Стицько, Фьодор Сиротенко та Скул бус.
показати весь коментар
13.05.2025 16:18 Відповісти
Московити, це істоти, які НІЗАЩО не хочуть жити ДОМА! Вони розповзтися по всьому світу, як таргани. Треба їм допомогти повернутись "на родіну".
показати весь коментар
13.05.2025 16:21 Відповісти
Могли б до Московії в відрядження послати. Діточкам там викладала б російську мову.
показати весь коментар
13.05.2025 16:31 Відповісти
Ана випалняля абязанасті, а повинна була виконувати обов'язки. Андерстенд?
показати весь коментар
13.05.2025 16:51 Відповісти
Всі претензії до *****. До його нападу тут дійсно була какаяразніца, і навіть після нападу вона повернулась. Але ні, цьому уйобку закортіло. Тож вважайте цих викладачів супутніми жертвами дебільного рішення ***** напасти на Україну.
показати весь коментар
13.05.2025 17:02 Відповісти
Надо было ещё на забор наколоть сцуку
показати весь коментар
13.05.2025 17:06 Відповісти
а чому засекретили заклад і прізвище героїні?
показати весь коментар
13.05.2025 17:38 Відповісти
Шоби не бути ліцемірами - УВОЛЬНЯЙТЕ И НАС С ЗСУ ЗА РУСКИЙ ЯЗЫК.

но для мовных лицемеров ухилянтов ЭТО ДРУГОЕ.
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИХ ДУПЫ ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО БО ОНИ НА МОВЕ НЕДЛЯ ЭТОГО РОЖДЕНЫ.
показати весь коментар
13.05.2025 20:26 Відповісти
 
 