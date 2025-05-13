Директорка школи на Київщині спілкувалась на роботі російською мовою. Її звільнили

Директорка однієї зі шкіл на Київщині під час виконання посадових обов’язків спілкувалася російською мовою. Її вже звільнили.

Про цей випадок розповіла освітній омбудсман Надія Лещик, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримала колективне звернення від батьків одного із закладів освіти щодо спілкування недержавною мовою керівника закладу. Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директор закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову, на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися. Заявники зазначили, що директор не послуговується державною мовою як під час особистого спілкування зі здобувачами освіти, батьками, працівниками закладу, так і під час заходів, які організовуються у закладі освіти. Також батьки надали відеодокази застосування керівником закладу недержавної мови", - йдеться у повідомленні.

Реагуючи на зверення, освітня омбудсменка для з’ясування обставин справи надіслала лист до засновника закладу освіти громади з проханням повідомити, чи підтверджено володіння державною мовою керівником.

У відповідь орган управління освіти повідомив, що заклад освіти був прийнятий у його підпорядкування у січні 2021 року. Тоді ж керівнику закладу освіти рекомендували підтвердити рівень володіння державною мовою.

Також зазначається, що станом на квітень 2025 року, директор не надала державного сертифіката про рівень володіння державною мовою. За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти.

Назва конкретної школи, де стався цей інцидент, не уточнюється. Втім, за даними ЗМІ, йдеться про школу на Київщині.