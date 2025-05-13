Директор школы на Киевщине общалась на работе на русском языке. Ее уволили

Директор одной из школ Киевской области во время выполнения должностных обязанностей общалась на русском языке. Ее уже уволили.

Об этом случае рассказала образовательный омбудсман Надежда Лещик, информирует Цензор.НЕТ.

"Получила коллективное обращение от родителей одного из учебных заведений относительно общения на негосударственном языке руководителя учреждения. Родители, среди которых в частности военнослужащие, сообщили, что директор заведения при исполнении должностных обязанностей использует русский язык, на многочисленные замечания о необходимости использования государственного языка не реагирует, аргументируя тем, что ей так удобно общаться. Заявители отметили, что директор не пользуется государственным языком как во время личного общения с соискателями образования, родителями, работниками учреждения, так и во время мероприятий, которые организуются в учебном заведении. Также родители предоставили видеодоказательства применения руководителем учреждения негосударственного языка", - говорится в сообщении.

Реагируя на обращение, образовательный омбудсмен для выяснения обстоятельств дела направила письмо учредителю учебного заведения громады с просьбой сообщить, подтверждено ли владение государственным языком руководителем.

В ответ орган управления образования сообщил, что учебное заведение было принято в его подчинение в январе 2021 года. Тогда же руководителю учебного заведения рекомендовали подтвердить уровень владения государственным языком.

Также отмечается, что по состоянию на апрель 2025 года, директор не предоставила государственного сертификата об уровне владения государственным языком. По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора заведения. Как следствие она была уволена приказом начальника органа управления образования.

Название конкретной школы, где произошел этот инцидент, не уточняется. Впрочем, по данным СМИ, речь идет о школе в Киевской области.