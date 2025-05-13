РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Языковой вопрос
4 981 34

Директор школы на Киевщине общалась на работе на русском языке. Ее уволили

Русский язык

Директор одной из школ Киевской области во время выполнения должностных обязанностей общалась на русском языке. Ее уже уволили.

Об этом случае рассказала образовательный омбудсман Надежда Лещик, информирует Цензор.НЕТ.

"Получила коллективное обращение от родителей одного из учебных заведений относительно общения на негосударственном языке руководителя учреждения. Родители, среди которых в частности военнослужащие, сообщили, что директор заведения при исполнении должностных обязанностей использует русский язык, на многочисленные замечания о необходимости использования государственного языка не реагирует, аргументируя тем, что ей так удобно общаться. Заявители отметили, что директор не пользуется государственным языком как во время личного общения с соискателями образования, родителями, работниками учреждения, так и во время мероприятий, которые организуются в учебном заведении. Также родители предоставили видеодоказательства применения руководителем учреждения негосударственного языка", - говорится в сообщении.

Реагируя на обращение, образовательный омбудсмен для выяснения обстоятельств дела направила письмо учредителю учебного заведения громады с просьбой сообщить, подтверждено ли владение государственным языком руководителем.

В ответ орган управления образования сообщил, что учебное заведение было принято в его подчинение в январе 2021 года. Тогда же руководителю учебного заведения рекомендовали подтвердить уровень владения государственным языком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38% украинцев считают, что русский язык стоит изучать в школах. 58% - против, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Также отмечается, что по состоянию на апрель 2025 года, директор не предоставила государственного сертификата об уровне владения государственным языком. По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора заведения. Как следствие она была уволена приказом начальника органа управления образования.

Название конкретной школы, где произошел этот инцидент, не уточняется. Впрочем, по данным СМИ, речь идет о школе в Киевской области.

Автор: 

омбудсмен (605) школа (3031) русский язык (589)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Ну не дійшло ще до всіх, що таке російська "мова" і для чого вона була створена.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:25 Ответить
+11
Директорка школи за законом має вільно володіти державною мовою. У цієї особи немає достатнього рівня володіння мовою, а тому вона не відповідала займаній посаді. Все за законом.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:37 Ответить
+10
ІДЕАЛЬНО. А можна так з офіціантами, кухарями і навіть тими хто на касі в Ашані? Проблема України - всі чомусь думають ЩО ТУТ МОЖНА ВИТЕРТИ НОГИ, але в Польщі вчать як миленькі
показать весь комментарий
13.05.2025 15:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну не дійшло ще до всіх, що таке російська "мова" і для чого вона була створена.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:25 Ответить
А за кого ж тоді ти голосував?...навіть страшно собі це уявити...
показать весь комментарий
13.05.2025 15:36 Ответить
Ось побачите, будь-який суд поновить на работі. По-перше, підстави для звільнення чітко прописані в Кодексі законів про працю 2. Вона легко доведе Конституційну дискримінацію за мовною ознакою.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:30 Ответить
Директорка школи за законом має вільно володіти державною мовою. У цієї особи немає достатнього рівня володіння мовою, а тому вона не відповідала займаній посаді. Все за законом.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:37 Ответить
За дискримінацію української мови в Україні, що загрожує існуванню української нації. Яка це стаття Кримінального Кодексу України?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:41 Ответить
задоволений, а ще завести реєстр подібних...
показать весь комментарий
13.05.2025 15:30 Ответить
А от не напало б *****, далі б спокійно викладали на язикє.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:34 Ответить
Як її взагалі призначили ? вражає бездіяльність міністерства освіти яке нічого не робить що б під час війни посилити національне патріотичне виховоння в навчальних закладах.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:34 Ответить
Головне - нема винних. Орган управління прийняв освітній заклад у січні і до скандалу вмовляли підтвердити рівень володіння державною мовою. Чотири місяці кацапка навчала дітей. А винних нема... А чи є мовні сертифікати у працівників цього самого органу управління освіти?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:45 Ответить
Так "95 квартал" і їх Лідор весь час до виборів спілкувався виключно російською і обіцяв єдину мову для України - російську, бо вся його продукція і всі фільми на цій мові. І вчительки чекали 4 штуки баксів, не дочекалася, то хоч хай порозмовляють мовою свого лідора, навіщо її звільняти, вона ж йшла в ногу зі слугоригами? Макс бужанський не дасть збрехати. Та і втікачі-"патріоти" шефіри, які втекли з України також зараз прославляють все російське і дня не розмовляли українською. Такий самий голос Боневтиіка абдристович... Яке йшло - таке і здибало, так 73%?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:36 Ответить
" і обіцяв єдину мову для України - російську"

Нащо так топорно брехати?

" їх Лідор весь час до виборів спілкувався виключно російською"

Я вам відкрию велику таємницю, але ваш Порошенко теж спілкувався виключно російською поза камерами - до 14 року 100%, далі - і так, і так.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:00 Ответить
Та Ви шо? Оце я взяв і такому честнєйшему зелеботу набрехав про їх Потужно-Брехливого Лідора? Пропоную пану відшукати відео, на якому Зеленський разом із "Лисим" і кацапом, який є "актором" їх "кварталу" говорить про мову і що мова має бути єдиною і він на ній зараз говоррить і це російська. Пан може пошукати через Гугл і знайти такий величезний шедевр. Те, що немає жодного концерту "кварталу" до 2014 року на українській мові то це факт і не потрібно тут корчити із себе праведника і захисника брехунів-малоросів у вишиванках. Ще їх студії зніміли фільми на росії виключно на російській, чи є "свати" на українській? Навіть а наших адміністраціях демонстрували кацапський прапор. Все своє життя і життя колективу "95 кварталу" Зе розвивав російську мову і їх культуру, пропагував "русский мир", заливаючи брудом все українське, а після виборів заговорив на українькій, забувши, що виростив мільйони прихильників всього російського і частина з тих обдурених проголосували за Зе, бо він їм обіцяв російську мову, а інша частина повірила в його обіцянки по боротьбі з олігархами, а виявилося, що він подвоїв кількість олігархів, а ще одна частина бачила себе в тих обіцянках про зарплату в 4 штуки баксів, про квартиру або будинок, про роботу тут поляків, бо тут буде дуже класно і комфорртно...Хоч одна обяцянка виконана?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:38 Ответить
Є люди, які мають сумніви, що в офісі і уряді всі говорять виключно українською мовою?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:39 Ответить
В офісі і поза офісами всі розмовляють виключно російською, там і близько немає українців.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:42 Ответить
Так а російськомовним начебто все одно якою мовою розмовляти...
показать весь комментарий
13.05.2025 15:45 Ответить
ІДЕАЛЬНО. А можна так з офіціантами, кухарями і навіть тими хто на касі в Ашані? Проблема України - всі чомусь думають ЩО ТУТ МОЖНА ВИТЕРТИ НОГИ, але в Польщі вчать як миленькі
показать весь комментарий
13.05.2025 15:40 Ответить
По закону усі зі списку (крім може кухорів) зобов"язані , так що скарги подавати можно , а ось чим скарга закінчиться ...
показать весь комментарий
13.05.2025 15:43 Ответить
на що натякаєте??Свободу пригнічують??? До курвославних під..рів їдьте.. Цього б нічого не трапилося, якби з 14 року не почало б хкуйло війну..Будемо рятувати націю від воїн, вичищаючи ось таких з шелепами путінськими
показать весь комментарий
13.05.2025 16:11 Ответить
дурна тьотя..., як її взагалі зробили директоркою? якщо їй зручно спілкуватися російською, нехай дома спілкується, на базарі, наприклад..., але є міста роботи, де неможливо взагалі спілкуватися будь-якою мовою, окрім державної... й школа, мабуть, на другому місті..., після ВР...
показать весь комментарий
13.05.2025 16:12 Ответить
Насильна мобілізація, насильна українізація...
Як же жити тим хто народився не для війни і як жити тим хто народився з російськомовною щелепою?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:14 Ответить
А ну ж, чи не з'являться в цій темі NNN, Стицько, Фьодор Сиротенко та Скул бус.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:18 Ответить
Московити, це істоти, які НІЗАЩО не хочуть жити ДОМА! Вони розповзтися по всьому світу, як таргани. Треба їм допомогти повернутись "на родіну".
показать весь комментарий
13.05.2025 16:21 Ответить
Могли б до Московії в відрядження послати. Діточкам там викладала б російську мову.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:31 Ответить
Ана випалняля абязанасті, а повинна була виконувати обов'язки. Андерстенд?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:51 Ответить
Всі претензії до *****. До його нападу тут дійсно була какаяразніца, і навіть після нападу вона повернулась. Але ні, цьому уйобку закортіло. Тож вважайте цих викладачів супутніми жертвами дебільного рішення ***** напасти на Україну.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:02 Ответить
Надо было ещё на забор наколоть сцуку
показать весь комментарий
13.05.2025 17:06 Ответить
а чому засекретили заклад і прізвище героїні?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:38 Ответить
Шоби не бути ліцемірами - УВОЛЬНЯЙТЕ И НАС С ЗСУ ЗА РУСКИЙ ЯЗЫК.

но для мовных лицемеров ухилянтов ЭТО ДРУГОЕ.
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИХ ДУПЫ ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО БО ОНИ НА МОВЕ НЕДЛЯ ЭТОГО РОЖДЕНЫ.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:26 Ответить
 
 