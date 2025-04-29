38% украинцев считают, что русский язык стоит изучать в школах. 58% - против, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В Украине продолжает расти доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украиноязычных школах.
Об этом говорится в опросе КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
В 2023 году таких было 52%, а сейчас - 58%.
"В то же время с 42% до 38% стало меньше тех, кто считает, что русский язык стоит изучать в школах.
При этом надо учесть, что среди этих 38%, которые считают, что русский язык стоит изучать, только 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки (например, английский язык). Остальные 29% считают, что изучать стоит на уровне других иностранных языков или даже более низком уровне", - отметили социологи.
В КМИС отметили, что во всех регионах Украины по сравнению с 2019 годом стало значительно больше тех, кто выступает против изучения русского языка. В то же время в период между 2023 и 2025 годами пока "откат" не наблюдается. Наоборот, в отдельных регионах продолжается распространение мнения о нецелесообразности изучения русского языка в школах.
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2. цей апсолютно штучний недо-язік потрібен в Україні виключно для однієї цілі : допиту кацпапських поленених рашистіва, окупантів та місцевих кацапо-совків, запроданців-колоборантів що за все життя в УКраїні так і не зуміли вивчити державну українську мову !!! Офіційний статус цього кацапського недо-язіка має бутьи один і поважний - ЗАЙВИЙ !!!
щось серйозніше, аргументованіше можеш написати чи немає на то розуму ???
"Найбільше питання в цій війні - це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії", - заявив спецпосланець Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3542596
Практичнее английский изучать - на нем глобально общается весь мир.
Если даже вынести за скобки, что росия на нас напала и всю нашу историю пытается уничтожить Украину.
Зачем вообще такие опросы проводить?
Я сумніваюсь,щоб після всіх оцих бомбардувань мирних міст знайшлося хоча б ввдсотків 5 лююителів узької мови
Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.
Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.
Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый
«Граф Лев Николаевич Толстой»,
А за ним кильватерной полоской
Три эсминца, всем внушая страх
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.
Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».
В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.
В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.
Как же мы без вас?!! им вслед рыдали.
Родненькие, вас-то, вас за что?
Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…
Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.
Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».
Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.
Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».
Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом
На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!
Не абы какой он род имел
Пару знал он украинских песен
И во ржи рыдать всегда хотел
Так же стал опухший как папаня
Но уж не работает на трон
И себя представил будто ранен
Не за *** моржовый, за Херсон!
С детства Феде всё судьба фартила
К мягенькому гэ он не отвык
С молоком впитал акцент родимый
И любил украинский язык
В час суда над путинскою сворой
Где фашизм московский расцветал
Скажет он: "я не из их конторы,
Я херсонский интеллектуал!"
Мир поверит Феде как родному
Твой папаня он же сало жрал!
Только поклянись что в фильме новом
Сало будут есть и стар и мал!
Сало даст прощенье всем и всяким
И любой фашистский московит
Съев его не будет больше бякой
Память о ***** похоронит.
Федя, как прочтёшь ты эти строки
Знай, тебя здесь любят, ценят, ждут
Если перейдешь к своим истокам
Мы оценим все твой славный труд!