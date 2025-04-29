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Новости Языковой вопрос
2 006 68

38% украинцев считают, что русский язык стоит изучать в школах. 58% - против, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Изучение русского языка в школах. Что говорят граждане

В Украине продолжает расти доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украиноязычных школах.

Об этом говорится в опросе КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

В 2023 году таких было 52%, а сейчас - 58%.

"В то же время с 42% до 38% стало меньше тех, кто считает, что русский язык стоит изучать в школах.

При этом надо учесть, что среди этих 38%, которые считают, что русский язык стоит изучать, только 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки (например, английский язык). Остальные 29% считают, что изучать стоит на уровне других иностранных языков или даже более низком уровне", - отметили социологи.

Изучение русского языка в школах. Что говорят граждане

В КМИС отметили, что во всех регионах Украины по сравнению с 2019 годом стало значительно больше тех, кто выступает против изучения русского языка. В то же время в период между 2023 и 2025 годами пока "откат" не наблюдается. Наоборот, в отдельных регионах продолжается распространение мнения о нецелесообразности изучения русского языка в школах.

Также читайте: В Раде хотят ограничить доступ к российской музыке на Apple Music и Spotify. Стриминговые сервисы не видят для этого оснований

Автор: 

опрос (2829) русский язык (572) КМИС (329)


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Топ комментарии
+26
хто хоче вивчати мову ворога хай їде її вивчати за перебрик..
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29.04.2025 11:50
+17
А ті 38 відсотків планують жити на росії? Чи настільки тупі, що не розуміють ворожої мови без вивчення?
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29.04.2025 11:51
+14
38 відсотків пі@рас@в
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29.04.2025 11:53
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Правила форума Совет форумчан
хто хоче вивчати мову ворога хай їде її вивчати за перебрик..
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29.04.2025 11:50 Ответить
я вивчав русский язік в спецшколі розвідників, за порєбрік їхати необов'язково.
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29.04.2025 12:10 Ответить
А ті 38 відсотків планують жити на росії? Чи настільки тупі, що не розуміють ворожої мови без вивчення?
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29.04.2025 11:51 Ответить
1. це не мова, а апсолютно штучний, апсолютно дибільний, кацапській недо-язік (суржик, діалект, еспіранто) створений у половині XVII сторіччя (1660 роках) сербо-харватським монахом-місіонером, засланим до Сибіру мацковіцькою владою, Юрієм Крижаничем, на основі македонського діалекту страболгарської мови, з додаванням слів зі словянських (українмської, білоруської, польської) мов, тюрських (турецької, булгарської (татарської), башкірської, кримсько-татарської, казахської) мов, місцевих фіно-угорських, балто-угорських діалектів !!! потім ще 200 років допиляний єфіопським (тюніським) євреєм Сашком, Гарматою, європейцями з України Далем, Лермонтовим, а граматику для цього недо-язіка, за довньою кацапською трацицією, с3,14здив, в ректора КМА Мілентія Смотрицького, з розробленої за 100 років до того граматики української мови, за наказом німецької курви, вбивці власного чоловіка, катьки2, "вялікій сруцкій учоний" міхайло ламаносов !!!
2. цей апсолютно штучний недо-язік потрібен в Україні виключно для однієї цілі : допиту кацпапських поленених рашистіва, окупантів та місцевих кацапо-совків, запроданців-колоборантів що за все життя в УКраїні так і не зуміли вивчити державну українську мову !!! Офіційний статус цього кацапського недо-язіка має бутьи один і поважний - ЗАЙВИЙ !!!
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29.04.2025 12:18 Ответить
ти стільки херні написав???? а коротше- у тебе 9 класів
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29.04.2025 13:07 Ответить
а в тебе взагалі 3 класи церковно-приходської школи мацковіцького рпц паханату ...
щось серйозніше, аргументованіше можеш написати чи немає на то розуму ???
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29.04.2025 13:12 Ответить
Та забийте! То ж Зе! та його весела команда в дебільне опитування грошей на офшори зарило))
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29.04.2025 12:19 Ответить
ну що можна сказати..., ще років 5-7 війни, може тоді любителів російської мови залишиться відсотків 2-3, саме так, як і треба...
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29.04.2025 11:52 Ответить
38 відсотків пі@рас@в
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29.04.2025 11:53 Ответить
38% кончених ждунів какаяразніц.
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29.04.2025 11:54 Ответить
Ну, таких якби лише 9%... Щодо інших 29%, то там більше прагненя банально спростити життя своїм дітям, за рахунок значно простішого та швидшого виконання того ж домашньного завдання.
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29.04.2025 12:09 Ответить
"Русскій язик" це такий хоботок в російськомовного, через який він пускає отруту в український організм. Всі російськомовні - це кацапи і хай не б'ють себе у груди, що вони грузини, вірмени, євреї, українці...
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29.04.2025 11:54 Ответить
Російську мову почув, бий на звук. Тільки так має бути.
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29.04.2025 11:54 Ответить
Американцям виявляється чхати патріот ти чи ні, розмовляєш російською - значить це російське.

"Найбільше питання в цій війні - це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії", - заявив спецпосланець Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3542596
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29.04.2025 12:02 Ответить
Ти спілкуєшся з ним в побуті, знаток?
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29.04.2025 12:12 Ответить
Тільки кацапи, проживаючі в різних країнах світу десятки років, не мають клепки вивчити мову країни проживання, обдовбані кацапською пропогандою вважають себе "найвеличнішою" націю. Для України нічого страшного не станетьця, якщо оті 38 відсотків з'їдуть на болота в сруцький мір!
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29.04.2025 11:57 Ответить
100500--100%
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29.04.2025 13:08 Ответить
рашистську вивчати лише задля того, щоб на позиціях кацапів вводити в оману.
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29.04.2025 11:59 Ответить
російська мова- мова бидла! подобається спілкуватись бидлячою мовою- валіть на рашку!
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29.04.2025 11:59 Ответить
Цікаве те, що до великої війни переважна більшість на форумі спілкувалися саме російською
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29.04.2025 12:43 Ответить
Ішов 12 рік війни.....
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29.04.2025 12:00 Ответить
А питали у ціх 38% даунів - НАВІЩО? Тем більше, що самі расіянці вже вчать кітайську
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29.04.2025 12:00 Ответить
Якщо українська мова програє зараз, це буде остаточна поразка. Україна розділиться на москворотих та україномовних. Це буде ще одна причина конфлікту між українцями.
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29.04.2025 12:01 Ответить
Підготовка до вимог ***** про російську мову?
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29.04.2025 12:02 Ответить
як би не тільки мої діти та онукі у свій час ,могли б вивчати не тільки українську мову ,а і англійську ,француську іспанську , чи навіть таку як стару латинь ...то війни би не сталося ...були би розумніші і Батьки ...вже не секрет ,там де "руск.язик" там війна ,експансія та злидні ...
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29.04.2025 12:05 Ответить
Всіх , хто хоче вивчати кацапський язІк , позбавити громадянства України .
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29.04.2025 12:06 Ответить
кожний випускник школи, тобто власник атестата про повну освіту має знати українську, вільно! англійську, вільно! та будь яку на свій розсуд, вище середнього.
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29.04.2025 12:08 Ответить
Дохрена 38% - надіються?
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29.04.2025 12:09 Ответить
Сподіваються 9%... Інші розглядають дане питання лише як одну з іноземних мову, яку можна обрати, щоб простіше здати, і витрачати менше часу на домашку...
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29.04.2025 12:13 Ответить
Не знаю де проводили опитування, але 38 ну нереальна цифра. "Мовою - розмовляють, язиком лижуть" - я думаю цей вираз в цілому характеризує людей що хочуть розмовляти по пі.дарськи!
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29.04.2025 12:09 Ответить
Не вижу смысла, зачем? Нас то силой русифицировали в совке, но сейчас зачем?
Практичнее английский изучать - на нем глобально общается весь мир.
Если даже вынести за скобки, что росия на нас напала и всю нашу историю пытается уничтожить Украину.
Зачем вообще такие опросы проводить?
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29.04.2025 12:10 Ответить
може щоб ти нарешті вивчив мову ?
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29.04.2025 12:15 Ответить
така ж сама, а може ще агресивніша має бути українізація України !!! мають бути українські Герої, українські свята, українська церква, без усього цього кацапо-імперського, кацапо-совкового лайна, біонепотребу !!! жоднихї згадок прокацапських сцарів типу петьки1, катьки2, кольки2, ваньки3/4, з черовоних нацистів типу вофки ч-леніна, сталіна, жукова, ватутіна, петровського, кагановича, їх прислужників типу щорса, котовського, ковпака, кожедуба, в назвах українських міст, сіл, вулиць, площ і тд.тп. !!! жодних так званих кацапських "празніков" типу "1-2 і 9мая", "8марта", жодної парафії кацапської фсб/кгб/нквд секти іим. тогваріща сталіна під назвою "упц мп" не повинно бути в Україні !!!!
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29.04.2025 12:31 Ответить
Согласен полностью. Единственное не агрессивная, а то звучит как насилие. А постепенно, но жестко. Самое важное школы перевести полностью, и через 20 лет новые поколения к русскому будут относиться как, например, к китайскому. Обычный иностранный язык, кто захочет или кому нужно будет по тем или иным причинам - сам будет учить.
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29.04.2025 12:59 Ответить
цей недо-язік в українських школах не повинен вивчатися від слова зовсім !!! якщо ще батьки дітей після десятків тисяч ракет, КАБів, шахедів, хочуть щоб їх чада знали цей дибільний недо-язік, немає питань - суботні, недільні приватні школи вам в поміч !!! а ці години слід віддати на вивчення англійської мови !!!
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29.04.2025 13:08 Ответить
Хто це опитував і де?Може,в динири або в Польщі?
Я сумніваюсь,щоб після всіх оцих бомбардувань мирних міст знайшлося хоча б ввдсотків 5 лююителів узької мови
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29.04.2025 12:10 Ответить
Коли вже дійде, там де русский язик там росія так сказав терорист путін ,кожен день рашиська орда убиває мирних громадян в тому числі дітей ,це варвари тому подалі від всього російського ,яку культуру несуть ці виродки: це стерті з лиця землі зруйновані сотні міст і сіл, це сотні тисяч убитих українців ,це мільйони біженців ,це дика шовіністична пропаганда тому навіщо язик ворога ?
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29.04.2025 12:11 Ответить
я русский бі віучил только за то, чтоб им объегоривать узких.
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29.04.2025 12:14 Ответить
Андрей Орлов (Орлуша).

Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.

Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.

Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый
«Граф Лев Николаевич Толстой»,

А за ним кильватерной полоской
Три эсминца, всем внушая страх
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.

Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».

В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.

В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.

Как же мы без вас?!! им вслед рыдали.
Родненькие, вас-то, вас за что?
Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…

Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.

Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».

Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.

Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».

Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом

На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!
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29.04.2025 12:20 Ответить
И лишь Бондарчук был пьян и весел
Не абы какой он род имел
Пару знал он украинских песен
И во ржи рыдать всегда хотел

Так же стал опухший как папаня
Но уж не работает на трон
И себя представил будто ранен
Не за *** моржовый, за Херсон!

С детства Феде всё судьба фартила
К мягенькому гэ он не отвык
С молоком впитал акцент родимый
И любил украинский язык

В час суда над путинскою сворой
Где фашизм московский расцветал
Скажет он: "я не из их конторы,
Я херсонский интеллектуал!"

Мир поверит Феде как родному
Твой папаня он же сало жрал!
Только поклянись что в фильме новом
Сало будут есть и стар и мал!

Сало даст прощенье всем и всяким
И любой фашистский московит
Съев его не будет больше бякой
Память о ***** похоронит.

Федя, как прочтёшь ты эти строки
Знай, тебя здесь любят, ценят, ждут
Если перейдешь к своим истокам
Мы оценим все твой славный труд!


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29.04.2025 13:42 Ответить
Ось один із 38%. З психіатричної лікарні.
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29.04.2025 12:30 Ответить
Почав з того що в 2016 видалив кацапську з компа. Потрібна чітка заборона з штрафними санкціями за використання кацапської в суспільному просторі. Нічого в країні не повинно звучати і друкуватись кацапською. А в побуті, десь на кухнях, в міжособистих стосунках можна спілкуватись хоч на суахілі. Потрібно знищувати кацапомовне середовище. Хто вперто лізе в суспільний простір з кацапщиною має бути депортований в зручну для нього країну. Потрібно поступово зменшувати кількість кацапської літератури в бібліотеках і повністю вилучити кацапомовну літературу з продажу. Переконаний що жити в Україні і не володіти українською мовою принаймні на побутовому рівні може тільки ворог або дебіл.
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29.04.2025 12:15 Ответить
Принаймні у нас в книгарнях російською немає нічого. Перевірено
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29.04.2025 13:10 Ответить
Нещодавно надійшла величезна партія свіжої контрабандної літератури на Петрівку.
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29.04.2025 13:38 Ответить
Де менше цієї зарази, там краще. Ну це доведений факт.
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29.04.2025 12:18 Ответить
Український та радянський актор театру та кіно Богдан Бенюк закликав бити дітей прутом за використання російської мови, щоб вони забули її «навіки вічні».
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29.04.2025 12:18 Ответить
кагда ти кацап ново зареєстрований поїдеш в їбеня до ***** ?
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29.04.2025 12:32 Ответить
Чумайдан, вакзал, расеяЯ!
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29.04.2025 12:27 Ответить
38% невиліковних. Генетичні кріпаки
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29.04.2025 12:29 Ответить
Що було першим. Курка чи яйце? Коли настає дупа, то піднімається мовне питання? Або коли піднімається мовне питання, то настає дупа?
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29.04.2025 12:29 Ответить
В моєму дитинстві на якусь дурість був вислів: "Нє всєх дураков война убіла".
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29.04.2025 12:33 Ответить
Бажають вивчати кацапську говірку? - На свій кошт створюють кацапську школу і вчать там своїх імфузорій...
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29.04.2025 12:34 Ответить
повикидав зі своєї музотеки майже усі російські пісні, якось їх зараз неможливо слухати, не впевнений що колись захочеться слухати і після війни, псують настрій, трохи залишив із радянського періоду. з якихось моментів промайнулого дитинства і юності, хоч все ж совок, це не ******* Х-уйловщина, тоді росіяни були хитрішими і прикидалися перед колоніями Союзом, дехто з них навіть прикидався людьми
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29.04.2025 12:40 Ответить
Видалив з компа всю без винятку рассіанську музику. Нічого не залишив ні за який період. Слухати її більше не можливо.
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29.04.2025 12:53 Ответить
У мене навіть розкладки такої на клаві немає. Використовую тільки з батьками
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29.04.2025 13:06 Ответить
Ну. Іноземну мову вивчають для роботи, або подорожів, або літератури/ культури. Російську вивчати щоб що? Нащо вона потрібна? Незрозуміло.
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29.04.2025 12:41 Ответить
Ну бити прутом це занадто, але дітей потрібно з дитинства привчати до використання Рідної Мови, але тих хто розмовляє по пі.дарськи теж кудись то можна пристроїти: прибиральником в громадському туалеті, працівником сміттєзвалища чи прийомником склотари(хоча ні прийомником не можна, бо така робота передбачає спілкування з людьми, а спілкування під.жарською буде порушувати норми Закону України "Про забезпечення функціонування Української як Державної мови")
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29.04.2025 12:48 Ответить
Навіть привчати не потрібно. Оно купа дітей в минулому російськомовних батьків які після дитсадка говорять українською. Все йде природньо і без примусу. Хай собі російськомовні живуть але знов таки закон про функціонування має виконуватись і незабаром російськомовних не стане. Не за рік же такий злам має відбутись, тре трохи часу.
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29.04.2025 13:04 Ответить
38% это какое-то безумие. В школах должен быть только родной и международный английский.
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29.04.2025 12:47 Ответить
Краще вивчати англійську. Користі буде більше.
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29.04.2025 12:49 Ответить
За бажанням дітей і батьків. Але факультатив. Ну хто може заборонити вивчати тайську, коли є група бажаючих її вивчати, що за дикунство. Але в рамках держави та офіційної програми ні, навіщо нам стільки спеціалістів з російської, куди їх потім влаштовувати на роботу?
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29.04.2025 12:49 Ответить
тайську, чи навіть китайську, корейську, японську без питань можна вчити в Україні !!! цей апсолютно дибільний недо-язік кацапській - НІ !!!
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29.04.2025 13:25 Ответить
Яка ще російська мова ? Ми цю відхаркати не можемо !
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29.04.2025 13:15 Ответить
Я рускі би виучіл толька за тєм штоп лехче дапрашивать плєних
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29.04.2025 13:33 Ответить
 
 