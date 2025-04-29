38% украинцев считают, что русский язык стоит изучать в школах. 58% - против, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В Украине продолжает расти доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украиноязычных школах.

Об этом говорится в опросе КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

В 2023 году таких было 52%, а сейчас - 58%.

"В то же время с 42% до 38% стало меньше тех, кто считает, что русский язык стоит изучать в школах.

При этом надо учесть, что среди этих 38%, которые считают, что русский язык стоит изучать, только 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки (например, английский язык). Остальные 29% считают, что изучать стоит на уровне других иностранных языков или даже более низком уровне", - отметили социологи.

В КМИС отметили, что во всех регионах Украины по сравнению с 2019 годом стало значительно больше тех, кто выступает против изучения русского языка. В то же время в период между 2023 и 2025 годами пока "откат" не наблюдается. Наоборот, в отдельных регионах продолжается распространение мнения о нецелесообразности изучения русского языка в школах.

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