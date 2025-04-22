У Раді хочуть обмежити доступ до російської музики на Apple Music і Spotify‎. Стрімінгові сервіси не бачать для цього підстав

У Верховній Раді обговорюють можливість заборони музики російською мовою на стримінгових платформах.

Про це йшлося під час засідання підкомітету з питань музичних індустрій Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, інформує пресслужба парламенту.

Зокрема, петиція з вимогою заборони музики російською мовою на стримінгових платформах набрала необхідні 25 тисяч голосів, що ілюструє суспільний інтерес до цієї теми та її актуальність.

Втім, під час засідання з'ясувалося, що наразі механізмів для цього немає, а стрімінгові сервіси відмовляються обмежувати російськомовний контент на вимогу української влади.

"Досвід спілкування з великими платформами у нас негативний. Хоч якусь відповідь ми мали від компаній META і Google. І все, що ми від них отримали на наші прохання підписати меморандуми і почати займатися ефективним вичищенням інформаційного простору – що жодна велика платформа не готова створювати під Україну якісь окремі правила, які б виходили за межі їхніх світових правил", – розповів перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль.

Він додав, що такі музичні платформи, як Spotify‎, Apple Music, YouTube Music, є меншими платформами, у ЄС вони контролюються на національних рівнях координаторами цифрових послуг.

На думку Коваля, у цьому контексті Україна може рухатись шляхом вдосконалення свого національного санкційного законодавства, і потім ці санкційні списки передавати в Європу та США.

За словами представниці Міністерства цифрової трансформації Валерії Куракіної, для того, щоб звернутись до стримінгових платформ, потрібне відповідне національне законодавство або санкції як підстава для світових компаній обмежити контент на території України.

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Крім того, на засіданні обговорили відсутність чітко визначених санкцій за публічне відтворення/виконання музики російською мовою.

Зараз в Україні заборонене публічне виконання російської музики, однак конкретне покарання за порушення цієї заборони не передбачене, розповів представник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Сергій Гавловський.

Він пояснив, що зараз в Україні заборонене публічне виконання російської музики, однак законодавство не передбачає окремої норми, яка б встановлювала відповідальність за порушення у сфері розповсюдження і популяризації творів мистецтва.

За словами представника Нацполіції, наразі такі дії поліціянти можуть кваліфікувати за статтею 155 Адміністративного кодексу (Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг) та статтею 173 (Дрібне хуліганство).

"Пропонуємо доповнити кодекс новою статтею, яка б запроваджувала відповідальність за порушення вимог щодо розповсюдження і популяризації творів мистецтва", – сказав Гавловський.