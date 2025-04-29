38% українців вважають, що російську мову варто вивчати в школах. 58% - проти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

В Україні продовжує зростати частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в україномовних школах.

Про це йдеться в опитуванні КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

У 2023 році таких було 52%, а зараз - 58%.

"Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.

При цьому треба врахувати, що серед цих 38%, які вважають, що російську мову варто вивчати, лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська мова). Решта 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні", - зазначили соціологи.

У КМІС зазначили, що у всіх регіонах України порівняно з 2019 роком стало значно більше тих, хто виступає проти вивчення російської мови. Водночас в період між 2023 і 2025 роками наразі "відкочування" не спостерігається. Навпаки, в окремих регіонах продовжується поширення думки про недоцільність вивчення російської мови в школах.

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