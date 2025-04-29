38% українців вважають, що російську мову варто вивчати в школах. 58% - проти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
В Україні продовжує зростати частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в україномовних школах.
Про це йдеться в опитуванні КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
У 2023 році таких було 52%, а зараз - 58%.
"Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.
При цьому треба врахувати, що серед цих 38%, які вважають, що російську мову варто вивчати, лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська мова). Решта 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні", - зазначили соціологи.
У КМІС зазначили, що у всіх регіонах України порівняно з 2019 роком стало значно більше тих, хто виступає проти вивчення російської мови. Водночас в період між 2023 і 2025 роками наразі "відкочування" не спостерігається. Навпаки, в окремих регіонах продовжується поширення думки про недоцільність вивчення російської мови в школах.
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2. цей апсолютно штучний недо-язік потрібен в Україні виключно для однієї цілі : допиту кацпапських поленених рашистіва, окупантів та місцевих кацапо-совків, запроданців-колоборантів що за все життя в УКраїні так і не зуміли вивчити державну українську мову !!! Офіційний статус цього кацапського недо-язіка має бутьи один і поважний - ЗАЙВИЙ !!!
щось серйозніше, аргументованіше можеш написати чи немає на то розуму ???
"Найбільше питання в цій війні - це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії", - заявив спецпосланець Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3542596
Практичнее английский изучать - на нем глобально общается весь мир.
Если даже вынести за скобки, что росия на нас напала и всю нашу историю пытается уничтожить Украину.
Зачем вообще такие опросы проводить?
Я сумніваюсь,щоб після всіх оцих бомбардувань мирних міст знайшлося хоча б ввдсотків 5 лююителів узької мови
Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.
Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец «Пушкин»,
В трюмах - тридцать три богатыря.
Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый
«Граф Лев Николаевич Толстой»,
А за ним кильватерной полоской
Три эсминца, всем внушая страх
«Бродский», «Маяковский» и «Чайковский»
Медленно плелись на всех парах.
Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи «Русское Искусство»
«Достоевский» «Горький» и «Балет».
В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними «Гергиев Валерий»,
На носу неся гвардейский бант.
В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью «*****»
За военным русским кораблём.
Как же мы без вас?!! им вслед рыдали.
Родненькие, вас-то, вас за что?
Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…
Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
***** уплывал «Zахар Прилепин»
Со сквозной пробоиной во лбу.
Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем «Никита Михалков».
Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.
Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали «Русская культура»,
«Русский цирк» и «Русское кино».
Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом
На последней лодочке - Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: - Я русский, я прекрасен,
И за что мне «*****» - не пойму!