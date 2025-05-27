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Новости Мирные переговоры
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Лавров предложил Турцию для второго раунда переговоров с Украиной, - росСМИ

Сергей Лавров о моратории на размещение РСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям - в Стамбуле очень хорошо", - отметил Лавров, комментируя возможное место проведения второго раунда переговоров.

Глава МИД Турции в ответ заявил, что его страна "всегда готова предоставить площадку" для таких переговоров. "Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете", - добавил Фидан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно большее давление на Путина, чтобы он начал переговоры о перемирии с Украиной, - премьер Финляндии Орпо

Автор: 

Лавров Сергей (2318) переговоры (5054) Турция (3480)


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Топ комментарии
+3
А як же православніє скрєпи? Невже кірюха зробив обрізание.
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27.05.2025 14:55
+2
Да хоч про геморой вони будуть дебатити. Ціль московського режиму тягнути час щоб у Тампона і ЄС був привід не накладати на Сосію санкції і затримати поставки зброї Україні.
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27.05.2025 15:53
+1
А що коняка зібралася обговорювати? "Денацифікацію"? Чи "демілітарізацію"?
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27.05.2025 14:26
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А що коняка зібралася обговорювати? "Денацифікацію"? Чи "демілітарізацію"?
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27.05.2025 14:26 Ответить
Да хоч про геморой вони будуть дебатити. Ціль московського режиму тягнути час щоб у Тампона і ЄС був привід не накладати на Сосію санкції і затримати поставки зброї Україні.
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27.05.2025 15:53 Ответить
Хіба таке можна щоб двом православним країнам зустрічатися в мусульманскій державі?
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27.05.2025 14:27 Ответить
Яка з цих двох "православна" -- ночхі чи бурятія?
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27.05.2025 14:30 Ответить
Чи не занадто вона мусульманська?
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27.05.2025 14:43 Ответить
На відміну від Саудівської Аравії, а тим більше від Ватикану, Туреччина світська держава.
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27.05.2025 14:50 Ответить
Бояться нових санкцій… знову в дурня приглашають зіграть.
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27.05.2025 14:46 Ответить
Ну а Сибіга хай запропонує Фінляндію.

Не треба погоджуватися. Треба одразу пропонувати щось своє настільки ж неприйнятне.
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27.05.2025 14:51 Ответить
А як же православніє скрєпи? Невже кірюха зробив обрізание.
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27.05.2025 14:55 Ответить
ета нє елєгантна
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27.05.2025 15:05 Ответить
Как не православно.
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27.05.2025 15:29 Ответить
По-перше, сцить в інших місцях. По-друге, всім зрозуміло, що оці меморандуми, вибори місць переговорів, хочу - не хочу, буду-не буду, ніщо інше як затягування війни до безкінечності. Вже зрозуміло, що війну вони закінчувати, або зупиняти - не збираються. Навіть якщо й дійде до якихось "переговорів", з вірогідністю 500% вони закінчаться нічим.
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27.05.2025 15:37 Ответить
Хіба у Ватикан коней не пускають?
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27.05.2025 15:46 Ответить
"Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів - у Стамбулі дуже добре", - зазначив Лавров,Якщо рашистський окупант когось назвав своїм другом , то в Україні варто знати.що це є теж ворог українського народу"Скажи мені хто Твій друг ,і я Тобі скажу хто Ти"
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27.05.2025 15:55 Ответить
У когось прочитала.
" Лавров заявив, що католицький Ватикан не підходить для переговорів двох православних країн, а мусульманська Турція підходить."
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27.05.2025 17:13 Ответить
кацапня то басурмани і за народженням і за тараканами в башці....
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27.05.2025 17:33 Ответить
Лошадь хочет в Турцию
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27.05.2025 20:47 Ответить
 
 