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Лавров предложил Турцию для второго раунда переговоров с Украиной, - росСМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям - в Стамбуле очень хорошо", - отметил Лавров, комментируя возможное место проведения второго раунда переговоров.
Глава МИД Турции в ответ заявил, что его страна "всегда готова предоставить площадку" для таких переговоров. "Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете", - добавил Фидан.
Топ комментарии
+3 Артём Назаренко #597587
показать весь комментарий27.05.2025 14:55 Ссылка
+2 ALEX SUROVV #593022
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+1 Харьков Сумской
показать весь комментарий27.05.2025 14:26 Ссылка
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Не треба погоджуватися. Треба одразу пропонувати щось своє настільки ж неприйнятне.
" Лавров заявив, що католицький Ватикан не підходить для переговорів двох православних країн, а мусульманська Турція підходить."