Лавров предложил Турцию для второго раунда переговоров с Украиной, - росСМИ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям - в Стамбуле очень хорошо", - отметил Лавров, комментируя возможное место проведения второго раунда переговоров.

Глава МИД Турции в ответ заявил, что его страна "всегда готова предоставить площадку" для таких переговоров. "Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете", - добавил Фидан.

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