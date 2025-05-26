Нужно большее давление на Путина, чтобы он начал переговоры о перемирии с Украиной, - премьер Финляндии Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что международное сообщество должно оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он начал переговоры о прекращении огня в Украине.
Об этом он сказал в комментарии AFP, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Орпо, "без силы Путин не будет пытаться найти решение" своей войны против Украины.
"Вот почему нам нужно больше давления", - подчеркнул он.
Финский министр добавил, что международное сообщество должно усилить "санкции, военную помощь Украине, больше военной помощи, политическую поддержку, все, что мы можем".
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Більше нічим та беззуба Європа на нього не натисне.