РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире Мирные переговоры
290 5

Нужно большее давление на Путина, чтобы он начал переговоры о перемирии с Украиной, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что международное сообщество должно оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он начал переговоры о прекращении огня в Украине.

Об этом он сказал в комментарии AFP, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Орпо, "без силы Путин не будет пытаться найти решение" своей войны против Украины.

"Вот почему нам нужно больше давления", - подчеркнул он.

Финский министр добавил, что международное сообщество должно усилить "санкции, военную помощь Украине, больше военной помощи, политическую поддержку, все, что мы можем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время следующих переговоров с РФ мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое, - Сибига

Автор: 

переговоры (5052) Финляндия (976) Орпо Петтери (24) прекращения огня (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про що перемовини ? цей рашиський чорт може закінчити війну за годину в нього вся повнота влади.
показать весь комментарий
26.05.2025 19:00 Ответить
Причём это давление должно быть давлением петли на глотку *****.
показать весь комментарий
26.05.2025 19:03 Ответить
" Битьё определяет сознание"
показать весь комментарий
26.05.2025 19:21 Ответить
Та куди ж вже "більший"?
показать весь комментарий
26.05.2025 20:21 Ответить
Краще відгодовуйте Кабаєву в Швейцарії. Як вона набере зайву вагу, то посилиться і тиск на *****.
Більше нічим та беззуба Європа на нього не натисне.
показать весь комментарий
26.05.2025 21:31 Ответить
 
 