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Новости Мирные переговоры
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Во время следующих переговоров с РФ мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое, - Сибига.

Сибига о следующих переговорах с РФ

Одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече между Украиной и РФ будет прекращение огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое. Это будет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече в таком формате делегаций, который уже был в Турции. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался и эти встречи происходили как можно быстрее", - подчеркнул Сибига.

По его словам, сегодня настало время для дипломатии, которая позволит достичь справедливого и всеобъемлющего мира. В то же время не стоит забывать, что именно Россия является источником агрессии и именно она сейчас отказывается завершить войну.

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Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Автор: 

Сибига Андрей (468) переговоры с Россией (1115) прекращения огня (267)


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Сибіга хіба не помітив кацапського бачення припинення вогню три останні ночі?
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26.05.2025 14:54 Ответить
збагачуйте уран, їбанати!
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26.05.2025 14:55 Ответить
Вони ж сказали: наступного разу буде 6 областей, тому як сказали вище - збагачуйте уран, їбанати!!!
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26.05.2025 14:57 Ответить
"Ми очкуємо на їхнє бачення припинення вогню" (с). Він навіщось навмисне дратує українців.
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26.05.2025 15:00 Ответить
Украинская власть сама подыгрывает Путину и Трампу в имитации переговоров, что только на руку этим двум особям, позволяя Америке не вводить санкции против РФ. Зачем этот политический цирк для Зеленского? Россия уже отказалась от ватикана. что там еще интересного? Может, еще и в Москву Орахамию и умерова стоит отправить? А то Стамбул и Эр-Рид как-то слабовато выглядят. Надо встречи на даче у Путина запланировать, наверное. Слов нет доот коллективного бреда
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26.05.2025 15:23 Ответить
Амарика і Європа можуть поставити пуйлп перед фактом, ми вводимо санкції, а по результатх переговорів і виконання домовленостей знімаємо, по чуть чуть.
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26.05.2025 16:34 Ответить
Ви ще в очі загляніть кацапам...
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26.05.2025 15:52 Ответить
 
 