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Новости Обмен пленными Переговоры в Турции
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Обмен пленными – самый позитивный результат переговоров Украины и РФ в Стамбуле, - Келлог

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кита Келлог отреагировал на обмен пленными между Украиной и РФ в рамках первого этапа по формуле "1000 на 1000", который состоялся 23 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны, и почти 400 из них уже вернулись", - отметил он.

Также Келлог поблагодарил главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.

"Нам нужно прекращение огня - убийства должны прекратиться", - добавил спецпосланник Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган об обмене пленными: Это важный шаг к укреплению доверия

Обмен пленными 23 мая: Келлог отреагировал

Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят, чтобы РФ отстранила Мединского от переговоров, - Bloomberg

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Также читайте: Умеров доложил Зеленскому о конкретных деталях разговора с россиянами в Турции. ФОТОрепортаж

Автор: 

военнопленные (1112) обмен (1414) пленные (2168) переговоры с Россией (1122) Кит Келлог (146)


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Топ комментарии
+10
для обміну полоненими америка не потрібна, путін і так на обміни погоджувався.
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24.05.2025 11:10
+5
обмін це завжди добре, але це все на що здатна Америка при Трампі
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24.05.2025 11:10
+3
І знову трампівські придворні повторюють за ним "вбивства мають припинитися", нібито це ось так просто невідомо чому один одного вбивають. Жодного слова про агресора, окупанта, жодного засудження злочину путіна і росії, навіть санкції хочуть не посилювати, а нвпаки - зняти, щоб їхній хазяїн міг би зайнятися улюбленою справою - торгашеством.
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24.05.2025 11:36
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Правила форума Совет форумчан
обмін це завжди добре, але це все на що здатна Америка при Трампі
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24.05.2025 11:10 Ответить
"Найпозитивніший результат" - і єдиний з усього того "словєсного поноса" обіцянок, що історгав додік до і після виборів! З усього видно, що для цього рижого нарцисса, понти - наше всьо!
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24.05.2025 12:01 Ответить
для обміну полоненими америка не потрібна, путін і так на обміни погоджувався.
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24.05.2025 11:10 Ответить
Що діду, Чубчику вже можна Нобелівську премію давати?
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24.05.2025 11:13 Ответить
Вже ж Зеля сказав шо це єдиний успіх - Трамп нездатний навіть схилити рашку до миру
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24.05.2025 11:17 Ответить
Так як переговори в Стамбулі зайшли в глухий кут,турки запропонували обмін.
Обмін прийняли.
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24.05.2025 11:21 Ответить
І знову трампівські придворні повторюють за ним "вбивства мають припинитися", нібито це ось так просто невідомо чому один одного вбивають. Жодного слова про агресора, окупанта, жодного засудження злочину путіна і росії, навіть санкції хочуть не посилювати, а нвпаки - зняти, щоб їхній хазяїн міг би зайнятися улюбленою справою - торгашеством.
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24.05.2025 11:36 Ответить
келогу цукерку тузік треба дати
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24.05.2025 11:38 Ответить
Але ж раша нахабно на**бує
В групі 120 цивільних із 390.Фактично військовополонених обміняли 270 чоловік,решта випадкові люди виловлені на вулицях ТОТ для поповнення обмінного фонду...
Теж наші люди,але ж 120 військовополонених не обміняють...
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24.05.2025 11:49 Ответить
*****, а то наче до "переговорів" обмінів не було... 😡😡😡
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24.05.2025 12:15 Ответить
Це робили завжди в усіх війнах. Зараз треба благати 3 роки Путлера, тому що йому насрати на своїх полонених .
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24.05.2025 18:49 Ответить
 
 