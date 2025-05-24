Обмен пленными – самый позитивный результат переговоров Украины и РФ в Стамбуле, - Келлог
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кита Келлог отреагировал на обмен пленными между Украиной и РФ в рамках первого этапа по формуле "1000 на 1000", который состоялся 23 мая.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны, и почти 400 из них уже вернулись", - отметил он.
Также Келлог поблагодарил главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого.
"Нам нужно прекращение огня - убийства должны прекратиться", - добавил спецпосланник Трампа.
Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
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Обмін прийняли.
В групі 120 цивільних із 390.Фактично військовополонених обміняли 270 чоловік,решта випадкові люди виловлені на вулицях ТОТ для поповнення обмінного фонду...
Теж наші люди,але ж 120 військовополонених не обміняють...