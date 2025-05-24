Эрдоган об обмене пленными: Это важный шаг к укреплению доверия
Турция продолжает прилагать усилия для завершения российско-украинской войны. И достижение на переговорах в Стамбуле делегациями двух воюющих стран договоренностей по масштабному обмену пленными является "важным шагом к укреплению доверия".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, говорится в сообщении на официальном сайте управления коммуникаций Администрации президента Турецкой Республики.
"Турция продолжает свои усилия для прекращения войны между Украиной и Россией, рассматривает обмен пленными, которые обсуждались на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг к укреплению доверия. Возможность прекратить войну не должна быть упущена", - сказал Эрдоган.
В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Испанией, региональные и глобальные вопросы.
"Турция не отклоняется от своей цели членства в Европейском Союзе, ожидая от ЕС конструктивных шагов для активизации процесса членства", - сказал в ходе встречи Эрдоган.
Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
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Брєд несе
От що з людьми політика робить.
таїп вже деменція на порозі?