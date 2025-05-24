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Новости Обмен пленными
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Эрдоган об обмене пленными: Это важный шаг к укреплению доверия

Эрдоган об обмене пленными

Турция продолжает прилагать усилия для завершения российско-украинской войны. И достижение на переговорах в Стамбуле делегациями двух воюющих стран договоренностей по масштабному обмену пленными является "важным шагом к укреплению доверия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, говорится в сообщении на официальном сайте управления коммуникаций Администрации президента Турецкой Республики.

"Турция продолжает свои усилия для прекращения войны между Украиной и Россией, рассматривает обмен пленными, которые обсуждались на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг к укреплению доверия. Возможность прекратить войну не должна быть упущена", - сказал Эрдоган.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Испанией, региональные и глобальные вопросы.

"Турция не отклоняется от своей цели членства в Европейском Союзе, ожидая от ЕС конструктивных шагов для активизации процесса членства", - сказал в ходе встречи Эрдоган.

Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксклюзивное видео СБУ по итогам первой части обмена "1000 на 1000". ВИДЕО

Автор: 

обмен (1414) Турция (3480) Эрдоган Реджеп Тайип (913)


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Топ комментарии
+13
Довбаний азіат, перекупник намародереного в Україні зерна і металу марить про довіру до кацапських терористів.
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24.05.2025 08:53
+6
Яка довіра??!!...
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24.05.2025 08:53
+5
Якої ще довіри? Ти маячню упоротої коняки дивився, турок?
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24.05.2025 09:19
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно міняти всіх на всіх - бо наших в полоні в рази більше
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24.05.2025 08:51 Ответить
Довбаний азіат, перекупник намародереного в Україні зерна і металу марить про довіру до кацапських терористів.
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24.05.2025 08:53 Ответить
!!!!!!!
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24.05.2025 09:24 Ответить
Доверие.
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24.05.2025 10:02 Ответить
Яка довіра??!!...
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24.05.2025 08:53 Ответить
Той сторони
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24.05.2025 09:06 Ответить
До кого й до чого довіра?
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24.05.2025 09:26 Ответить
Все це брехня та маніпуляція.Так це важлива подія для полонених,для родин,але яка це подія щодо того що станеться в майбутньому.В майбутньому,якби ***** таки взяв своє,то всіх цих полонених і їх родини просто ліквідують без суда і слідства.Тому турок подає це як ніби ***** і його вся банда проявили що?Доброту?Співчуття?Прагнення до миру?Все брехня.
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24.05.2025 08:54 Ответить
Щоб вода стала туркованою, її треба налити в турку😦
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24.05.2025 09:04 Ответить
Яка може бути довіра
Брєд несе
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24.05.2025 09:05 Ответить
Довіра до турецьких курортів🏖
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24.05.2025 09:08 Ответить
Бо він - ТУРОК.
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24.05.2025 09:25 Ответить
Зміцнення довіри??? Старий хамелеон... флюгер-шлюхххер... Яка довіра і до кого...
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24.05.2025 09:14 Ответить
Зміцнення довіри до кого? Довіри до рашистів? Да краще довірити крокодилу в пащу руку засунути чим рашистам довіряти
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24.05.2025 09:16 Ответить
"Зміцнення довіри..." Чувак, ти притомний?!
От що з людьми політика робить.
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24.05.2025 09:19 Ответить
Якої ще довіри? Ти маячню упоротої коняки дивився, турок?
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24.05.2025 09:19 Ответить
Довіра до маніяка, який на вас підступно напав і три роки завдає кривавих ударів з наміром остаточно вбити???
таїп вже деменція на порозі?
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24.05.2025 09:21 Ответить
обмін є обмін.а ДОВІРИ між рашистом і Україною не буде ПАРУСОТЕНЬ РОКІВ.НЕ КАЖУЧИ ПРО ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРРО ЗВІРСТВА І ЗЛОЧИНИ РАШИСТІВ В УКРАЇНІ...
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24.05.2025 10:47 Ответить
 
 