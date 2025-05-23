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Эксклюзивное видео СБУ по итогам первой части обмена "1000 на 1000". ВИДЕО
СБУ показала эксклюзивные кадры по итогам первой части обмена "1000 на 1000". Из российского плена освободили еще 390 украинцев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
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Бо ти вирішив не витрачати час читачів коментів і зразу ж заявив себе як кацапа.
А ще те що 1000 українців не будуть далі тортуровані кацапами.
Від неї засуджених везуть на нейтральну територію автобусами і там обмінюють.
Хоча це все і так все показано.
Лишилося ще 89 млн.
Убити слід усіх.
Ця війна має закрити т.зв. ру zкій вапрос назавжди.
Слава Україні!