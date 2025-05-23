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Новости Видео Обмен пленными
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Эксклюзивное видео СБУ по итогам первой части обмена "1000 на 1000". ВИДЕО

СБУ показала эксклюзивные кадры по итогам первой части обмена "1000 на 1000". Из российского плена освободили еще 390 украинцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

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Автор: 

военнопленные (1109) обмен (1412) СБУ (19983)


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Велика радість та надія на як найкраще в майбутньому після повернення з адського аду недолюдей !
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23.05.2025 19:39 Ответить
Героям Слава! Павшим Вечная Память..... русне гребанной весчное презрениею...
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23.05.2025 20:02 Ответить
Супер.
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23.05.2025 20:04 Ответить
хто супер? товстуни умеров і юсов на фоні худих бійців?
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23.05.2025 21:25 Ответить
Ніт, ти є супер.
Бо ти вирішив не витрачати час читачів коментів і зразу ж заявив себе як кацапа.
А ще те що 1000 українців не будуть далі тортуровані кацапами.
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23.05.2025 21:42 Ответить
жд станція на нейтральній території чи то буферна зона ?
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23.05.2025 20:18 Ответить
цґ санція територія України.
Від неї засуджених везуть на нейтральну територію автобусами і там обмінюють.
Хоча це все і так все показано.
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23.05.2025 21:44 Ответить
Немає жодного сумніву в тому, що всіх кацапів слід знищити.
Лишилося ще 89 млн.
Убити слід усіх.
Ця війна має закрити т.зв. ру zкій вапрос назавжди.
Слава Україні!
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24.05.2025 01:40 Ответить
 
 