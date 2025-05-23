Ексклюзивне відео СБУ за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". ВIДЕО

СБУ показала ексклюзивні кадри за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". З російського полону звільнили ще 390 українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

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