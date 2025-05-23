5 139 8
Ексклюзивне відео СБУ за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". ВIДЕО
СБУ показала ексклюзивні кадри за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". З російського полону звільнили ще 390 українців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо ти вирішив не витрачати час читачів коментів і зразу ж заявив себе як кацапа.
А ще те що 1000 українців не будуть далі тортуровані кацапами.
Від неї засуджених везуть на нейтральну територію автобусами і там обмінюють.
Хоча це все і так все показано.
Лишилося ще 89 млн.
Убити слід усіх.
Ця війна має закрити т.зв. ру zкій вапрос назавжди.
Слава Україні!