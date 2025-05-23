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Новини Відео Обмін полоненими
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Ексклюзивне відео СБУ за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". ВIДЕО

СБУ показала ексклюзивні кадри за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". З російського полону звільнили ще 390 українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

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військовополонені (978) обмін (1194) СБУ (12912)


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Велика радість та надія на як найкраще в майбутньому після повернення з адського аду недолюдей !
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23.05.2025 19:39 Відповісти
Героям Слава! Павшим Вечная Память..... русне гребанной весчное презрениею...
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23.05.2025 20:02 Відповісти
Супер.
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23.05.2025 20:04 Відповісти
хто супер? товстуни умеров і юсов на фоні худих бійців?
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23.05.2025 21:25 Відповісти
Ніт, ти є супер.
Бо ти вирішив не витрачати час читачів коментів і зразу ж заявив себе як кацапа.
А ще те що 1000 українців не будуть далі тортуровані кацапами.
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23.05.2025 21:42 Відповісти
жд станція на нейтральній території чи то буферна зона ?
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23.05.2025 20:18 Відповісти
цґ санція територія України.
Від неї засуджених везуть на нейтральну територію автобусами і там обмінюють.
Хоча це все і так все показано.
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23.05.2025 21:44 Відповісти
Немає жодного сумніву в тому, що всіх кацапів слід знищити.
Лишилося ще 89 млн.
Убити слід усіх.
Ця війна має закрити т.зв. ру zкій вапрос назавжди.
Слава Україні!
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24.05.2025 01:40 Відповісти
 
 