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Новини Обмін полоненими
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Перший день великого обміну: 390 українців повернуто з російського полону. ФОТОрепортаж

23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.

Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - зазначив він. 

"Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", - додав голова держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щойно між Україною та РФ завершився великий обмін полоненими, - Трамп

Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні
Обмін полоненими 23 травня: 390 українців в Україні

Автор: 

військовополонені (978) Зеленський Володимир (24213) обмін (1194) полонені (2291)


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Топ коментарі
+28
Дуже гарна новина...
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23.05.2025 17:07
+17
Велика радість, особливо для Батьків.
Але!

Варто не забувати, що наші хлопці повертаються з рахованської каторги змученими, знесиленими, з хронічними хворобами (від холоду, недоїдання, побиття, катувань). На жаль, це відгукнеться згодом на здоров"ї, також на психічному.

Їхні смердотні вАньки виходять у рашу відгодованими, відігрітими, добре вдягненими. Вони так в раші не жили, не їли і не спали, як в українському полоні. З ними носилися як дурень з писаною торбою, вони дзвонили своїм пидотним наташкам і горилам-мамкам. Вони виходять з полону зміцнілими і наглими. І це жаль. І це огидний результат толерастії, що вимагають "партньори".
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23.05.2025 17:22
+15
З поверненням додому герої!
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23.05.2025 17:12
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Дуже гарна новина...
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23.05.2025 17:07 Відповісти
А чому ніц не згадано про потужну неосяжну участь та молитви св. Трумпа?
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23.05.2025 17:09 Відповісти
з ранку ж було!
у вашингтоні 5:00, а трамп вже хлопає себе по плечу.
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23.05.2025 17:14 Відповісти
Атож, п'ятою в груди...
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23.05.2025 17:20 Відповісти
А Трамп повідомив, що вже УСІХ повернули... Невже збрехав?
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23.05.2025 17:11 Відповісти
то подібно історії- ,,я кінчу за 24 години,,
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23.05.2025 17:17 Відповісти
то в штани
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23.05.2025 17:19 Відповісти
між кінчити в штани і всцятись таки є різниця
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23.05.2025 23:35 Відповісти
...............................
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24.05.2025 14:40 Відповісти
Попри сувору секретність, президент США Дональд Трамп першим оприлюднив деталі масштабного обміну полоненими між Україною та Росією, який мав відбутися 23 травня. Публічність могла поставити під загрозу безпеку полонених та зірвати операцію.

Про це пише https://www.politico.eu/article/donald-trump-rushes-to-spoil-largest-russia-ukraine-prisoners-swap-of-the-war/ Politico, передає Цензор.НЕТ.

За кілька годин до початку операції Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що обмін уже завершено, хоча процес ще не розпочався.

Йшлося про перший етап домовленостей щодо формули "1000 на 1000", який мав відбутися без розголосу та охоплював повернення 390 осіб з кожного боку.
"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, бо з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога", - прокоментував виданню український посадовець.

Україна тримала інформацію про деталі обміну в таємниці, побоюючись за безпеку 270 військових та 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.

За словами українського чиновника, така публічність могла поставити під загрозу безпеку людей і зірвати операцію. Раніше РФ неодноразово вдавалася до різних провокацій під час обмінів, деякі з них таким чином зривалися. Джерело: https://censor.net/ua/n3554120
А тепер - "Нахєр пішов, срачерозвідник!!!"
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24.05.2025 15:46 Відповісти
Пішов нахєр! Про це "Цензор" писав, позавчора, і цитувавв самого Трампа...
Я дивлюся - ти лізеш до мене, саме з "мазохістської схильності" - щоб тебе "послали нахєр", в черговий раз...
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24.05.2025 16:28 Відповісти
З поверненням додому герої!
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23.05.2025 17:12 Відповісти
вони повернулися з аду,навіть важко уявити як їм вдалося витримати ,,братську гостиннисть,,
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23.05.2025 17:19 Відповісти
Туть водькі нєть.
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24.05.2025 10:22 Відповісти
Хоча б заради цього варто було послухати тупу мармизу мєдінского.
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23.05.2025 17:12 Відповісти
Да что слушать? Ему бы в морду по хорошему плюнуть - и дело с концом
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23.05.2025 17:59 Відповісти
Послухали - від нас не відвалилось, а хлопці додому повернулись.
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23.05.2025 18:02 Відповісти
🫡🇺🇦
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23.05.2025 17:12 Відповісти
Дай Господи , Воїнам ,сили та здоров'я !!!❤️
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23.05.2025 17:13 Відповісти
Азовцы есть?
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23.05.2025 17:15 Відповісти
Молчіт ОПа....
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23.05.2025 17:20 Відповісти
Невже так важко написати:
Азовці є?
Чи ото принципово потрібно на расєйськой?
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23.05.2025 17:23 Відповісти
мабуть що маріупольців немає,

вони ж "екстрадовані" ЗЄлею

.
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23.05.2025 17:26 Відповісти
іи почекати не можете. зараз мовчання головне ще 610 наших воїнів у під___в щоб не зірвалося. ви почекати не вмоюете? чи вам терміново? по фото останніх обмінів видно що хлопці патріотів вже вертають і азовців також
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23.05.2025 17:54 Відповісти
три роки "екстрадують"

скільки ще мовчати ?
33 роки ?


..
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23.05.2025 18:27 Відповісти
Не нагнітайте !

Азовці були в попередніх обмінах.
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23.05.2025 19:11 Відповісти
Кацапи своїх одразу на передок, на штурмовку. Наші роблять гарне шоу і дембель. Х/з...
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23.05.2025 17:19 Відповісти
А тобі хочеться як у кацапів? головне щоб твоя дупа була в безпеці?
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23.05.2025 18:44 Відповісти
Велика радість, особливо для Батьків.
Але!

Варто не забувати, що наші хлопці повертаються з рахованської каторги змученими, знесиленими, з хронічними хворобами (від холоду, недоїдання, побиття, катувань). На жаль, це відгукнеться згодом на здоров"ї, також на психічному.

Їхні смердотні вАньки виходять у рашу відгодованими, відігрітими, добре вдягненими. Вони так в раші не жили, не їли і не спали, як в українському полоні. З ними носилися як дурень з писаною торбою, вони дзвонили своїм пидотним наташкам і горилам-мамкам. Вони виходять з полону зміцнілими і наглими. І це жаль. І це огидний результат толерастії, що вимагають "партньори".
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23.05.2025 17:22 Відповісти
Ну і ... ?? Пропонуєте робити як рашисти ?
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23.05.2025 19:13 Відповісти
З такими чистоплюями-соплєжуями як ти нічого не пропоную. Все одно, ти яловий.
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23.05.2025 19:30 Відповісти
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24.05.2025 12:41 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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23.05.2025 17:29 Відповісти
Серед обміняних українців 270 Воїнів решта цивільні! Якщо ми так будемо міняти то наші Воїни будуть залишатись в полоні а ми всіх полонених орків повернемо в рашку тому що цивільних на окупованих територіях мільйони!
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23.05.2025 17:31 Відповісти
Так подай петицію щоб цивільних не міняли і буде тобі щастя.
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23.05.2025 18:47 Відповісти
Гражданских вообще запрещено держать в плену
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23.05.2025 17:42 Відповісти
Всім нашим хлопцям з дівчатами доброго здоровʼя і швидкого
одужання 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Радіємо від душі за Вас і безмежно любимо Вас ,
дорогі наші захисники ❤️❤️❤️
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23.05.2025 18:24 Відповісти
Здані Зє в полон азовці - є? Чи це "під особистим контролем", як Журавель?
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23.05.2025 18:31 Відповісти
Не нагнітайте ! Що, обміни припинити ?
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23.05.2025 19:14 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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23.05.2025 19:20 Відповісти
Навіщо брати цивільних, коли в полоні ще багато військових? Зараз в заручниках у кацапів 2 мільона жителів Херсоньскої та Запорізької області. Їх також будемо міняти?
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23.05.2025 20:20 Відповісти
під час обмінy кожна сторона звільнила по 390 осіб - по 270 військових і по 120 цивільних.
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23.05.2025 23:22 Відповісти
Звідки у нас полонені цивільні кацапи,дурня якась.
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24.05.2025 07:50 Відповісти
Это не кацапы, а коллаборанты, сепары и тому подобное
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24.05.2025 08:17 Відповісти
Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявив в інтервʼю "Суспільному":

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
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23.05.2025 22:44 Відповісти
За даними Координаційного штабу поводжень з військовополоненими у російській неволі перебувають близько 8 тисяч українських військових.

Про це першого травня повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
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23.05.2025 23:27 Відповісти
8 тисяч? Тоді я так зрозумів за 2024 рік здалося у полон більше чим 5 тисяч, без Маріуполя і оточення. Капец
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24.05.2025 09:44 Відповісти
 
 