Перший день великого обміну: 390 українців повернуто з російського полону. ФОТОрепортаж
23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.
Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - зазначив він.
"Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", - додав голова держави.
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у вашингтоні 5:00, а трамп вже хлопає себе по плечу.
Про це пише https://www.politico.eu/article/donald-trump-rushes-to-spoil-largest-russia-ukraine-prisoners-swap-of-the-war/ Politico, передає Цензор.НЕТ.
За кілька годин до початку операції Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що обмін уже завершено, хоча процес ще не розпочався.
Йшлося про перший етап домовленостей щодо формули "1000 на 1000", який мав відбутися без розголосу та охоплював повернення 390 осіб з кожного боку.
"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, бо з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога", - прокоментував виданню український посадовець.
Україна тримала інформацію про деталі обміну в таємниці, побоюючись за безпеку 270 військових та 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.
За словами українського чиновника, така публічність могла поставити під загрозу безпеку людей і зірвати операцію. Раніше РФ неодноразово вдавалася до різних провокацій під час обмінів, деякі з них таким чином зривалися. Джерело: https://censor.net/ua/n3554120
А тепер - "Нахєр пішов, срачерозвідник!!!"
Я дивлюся - ти лізеш до мене, саме з "мазохістської схильності" - щоб тебе "послали нахєр", в черговий раз...
Азовці є?
Чи ото принципово потрібно на расєйськой?
вони ж "екстрадовані" ЗЄлею
.
скільки ще мовчати ?
33 роки ?
..
Азовці були в попередніх обмінах.
Але!
Варто не забувати, що наші хлопці повертаються з рахованської каторги змученими, знесиленими, з хронічними хворобами (від холоду, недоїдання, побиття, катувань). На жаль, це відгукнеться згодом на здоров"ї, також на психічному.
Їхні смердотні вАньки виходять у рашу відгодованими, відігрітими, добре вдягненими. Вони так в раші не жили, не їли і не спали, як в українському полоні. З ними носилися як дурень з писаною торбою, вони дзвонили своїм пидотним наташкам і горилам-мамкам. Вони виходять з полону зміцнілими і наглими. І це жаль. І це огидний результат толерастії, що вимагають "партньори".
одужання 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Радіємо від душі за Вас і безмежно любимо Вас ,
дорогі наші захисники ❤️❤️❤️
"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
Про це першого травня повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.