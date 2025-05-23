Перший день великого обміну: 390 українців повернуто з російського полону. ФОТОрепортаж

23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю.

Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - зазначив він.

"Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині. Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", - додав голова держави.

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