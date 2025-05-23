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Щойно між Україною та РФ завершився великий обмін полоненими, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією відбувся "великий обмін полоненими".
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???" - зазначив він.
Топ коментарі
+39 Андрей Кузнецов #589268
показати весь коментар23.05.2025 12:55 Посилання
+23 Puzjaka
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+21 Наталья Истомина
показати весь коментар23.05.2025 12:56 Посилання
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ходяче нечастя Америки
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2. "Він набуде чинності найближчим часом."
Обмін це чудово, але дід десь постійно логіку губить...
а, його американська Truth Social, налаштована на європейський час.
12:43
це, скільки у вашингтоні?
п'ять годин ранку, а в києві вже пройшов обмін, саме завдяки несплячому геніальному рудому одноуху.
чи, то у вашингтоні 12:43 зараз?
странно
Від донні там мало бути "величезний, найкращий обмін в світі, який я забезпечив своїми переговорницькими талантами". І то це я щось скромно написав...