Щойно між Україною та РФ завершився великий обмін полоненими, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією відбувся "великий обмін полоненими".

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???" - зазначив він.

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