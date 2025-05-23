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Новости Обмен пленными
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Только что между Украиной и РФ завершился крупный обмен пленными, - Трамп

Трамп заявил о крупном обмене пленными между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся "большой обмен пленными".

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?" - отметил он.

Читайте: Украина уже передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000", - ГУР

Трамп заявил о крупном обмене пленными между Украиной и РФ

Автор: 

военнопленные (1109) обмен (1412) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+39
А ти тут з якого боку балабол
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23.05.2025 12:55
+23
1. "Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими."
2. "Він набуде чинності найближчим часом."

Обмін це чудово, але дід десь постійно логіку губить...
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23.05.2025 13:00
+21
Ні з якого, це взагалі була ініциатива Ердогана.
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23.05.2025 12:56
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Донні, не нуди!
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23.05.2025 12:54 Ответить
І ми пахалі... Риже мурло скрізь до результат. Що, єдиний успіх за 4 місяці у припиненні війни за один день?
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23.05.2025 12:58 Ответить
"це може призвести до чогось великого ????"

ходяче нечастя Америки

.
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23.05.2025 13:13 Ответить
Як-би тільки Америкі - всього світу!
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23.05.2025 14:14 Ответить
Сенсація: про обмін полоненими перший повідомляє Донні-гандонні.
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23.05.2025 15:00 Ответить
От тільки обміну ще НЕ БУЛО!
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23.05.2025 15:07 Ответить
У Донні-гандонні на фотографії піднята рука, стиснута в кулак, типу " Но пассаран!"
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23.05.2025 16:19 Ответить
А ти тут з якого боку балабол
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23.05.2025 12:55 Ответить
Ні з якого, це взагалі була ініциатива Ердогана.
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23.05.2025 12:56 Ответить
А тобі то що, трамп aka giwniuk? Вже мовчав би, зєля №2.
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23.05.2025 12:55 Ответить
Ти, чмошник заморський, яким боком до цього?
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23.05.2025 12:56 Ответить
якщо би не рудий цього б не відбулось
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23.05.2025 13:00 Ответить
1. "Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими."
2. "Він набуде чинності найближчим часом."

Обмін це чудово, але дід десь постійно логіку губить...
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23.05.2025 13:00 Ответить
А в нього схоже її ніколи не було
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23.05.2025 14:52 Ответить
6 роанку а рижий не спить вже Але це дуже гарна новина
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23.05.2025 13:01 Ответить
6 ранку а команда Трампа не спить вже...
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23.05.2025 13:06 Ответить
Сьодні сонце зійшло лише завдяки Трумпові!
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23.05.2025 13:01 Ответить
А якби він був раніше,то воно б і не заходило,завдяки йому...
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23.05.2025 16:59 Ответить
тобто це відбулося завдяки Тампону ? хоче грамоту рудий козліна
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23.05.2025 13:05 Ответить
от, даремно, ви так про президента сша.
а, його американська Truth Social, налаштована на європейський час.
12:43
це, скільки у вашингтоні?
п'ять годин ранку, а в києві вже пройшов обмін, саме завдяки несплячому геніальному рудому одноуху.
чи, то у вашингтоні 12:43 зараз?
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23.05.2025 13:10 Ответить
Впереди Зеленского объявился. Нечем хвалится, примазуется к чужим заслугам.
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23.05.2025 13:13 Ответить
Трамп у Зели хлебушек забирает! Скоро вечерние видосики выпускать начнет! Да еще, не дай бог, объявит их своим авторским правом!
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23.05.2025 13:14 Ответить
більших досягнень, ніж повідомлень про обмін полонених, в касапо-українській війні цей рудий клоун не має. Хоч обіцяв припинити її і за 24 години, і за 100 днів...
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23.05.2025 13:14 Ответить
Ну не шмогла я, не шмогла!
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23.05.2025 13:57 Ответить
***** відзвонився?
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23.05.2025 13:18 Ответить
Це він кого про "велике" питає? Довбой@б.
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23.05.2025 13:20 Ответить
Навіть не спеціалісту (психіатру) видно, що у діда прогресує деменція. Він живе у геть іншому світі, пише сам що завгодно і ніхто не в змозі зупинити цього хворого
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23.05.2025 13:21 Ответить
Рижому потрібно хоч щось записати на свій рахунок,а то провал на провалі.
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23.05.2025 13:43 Ответить
Не мешайте Донни делать Америку снова великой!
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23.05.2025 13:56 Ответить
от коли набуде чинності... ще нічого не ясно
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23.05.2025 13:57 Ответить
Дуже багато слів про цей обмін. кремль буде маніпулюватицим питанням, вони інакше не можуть
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23.05.2025 13:58 Ответить
підрс!привітав обидві сторони!
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23.05.2025 14:00 Ответить
Якби він не був презом,то ніякого обміну небулоб,карлик його друг,тому і пішов на цей обмін!! Ну що тут незрозумілого .......
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23.05.2025 14:06 Ответить
Нагодуйте вже цього рудого підара селёдкой,задовбав вже!
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23.05.2025 14:18 Ответить
Неясно, до чого тут Трамп
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23.05.2025 14:20 Ответить
******** Трампон приписувати собі "досягнення" до котрих не має ніякого відношення, або приписувати іншим ту халепу що спричинив сам!!! Точно як )(уйло (воно ж путін)!!!
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23.05.2025 14:31 Ответить
как это ТАМПОН ,,ЦАРЬ-МИРА,, НЕ похвалил СЕБЯ

странно
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23.05.2025 14:35 Ответить
Дідусь точно дементний. Це він особисто буде затверджувати? Просто потік свідомості.
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23.05.2025 14:42 Ответить
Коли дурень не відкриває рота, то може зійти за розумного...
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23.05.2025 14:43 Ответить
just completed и go into effect это как бы две большие разницы, как обещать и жениться.
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23.05.2025 14:43 Ответить
Буданов неоднократно просил не делать поспешных заявлений по поводу обменов, чтобы не сорвать их.
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23.05.2025 14:44 Ответить
закрийте рота дебіли.якби не америка то вже б на болотах туалети чістілі.
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23.05.2025 14:49 Ответить
тормоз дай відповідь - це ти про війну московії і Київської Руси при Боголюбському ?
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24.05.2025 19:46 Ответить
русня вже пише (чому саме 1000): майже всі РФ полонені повертаються, українці - 10% (з 10 000 які в полоні).
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23.05.2025 14:57 Ответить
Не читай, що на паркані написано.
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24.05.2025 19:40 Ответить
Коли стало відомо що обмін фактично ще й не починався, і навіть поки не відома публічно дата цієї події, то вочевидь стало те, що маразм в Трампона прогресує і він починає хизуватись не тільки тим до чого не має відношення, або відверто брешучи про "досягнення", а ще й тим що навіть не відбулось! Дивлячись на цього президента США починаєш вірити у ймовірність того, що Штати дійсно можуть припинити своє існування як велична країни при ТАКОМУ керівництві!!!
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23.05.2025 15:06 Ответить
Ми з татом рубали дрова, він сокирою махав , а я хекав.
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23.05.2025 15:45 Ответить
,,Я гарантую, завтра у всіх країнах світу встане сонце!,, (с) Трамп
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23.05.2025 16:02 Ответить
І більше ніколи не зайде,а якщо зайде,то буде платити рудому 500 відсотків мита...
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23.05.2025 17:07 Ответить
Він тільки почався, маразматик.
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23.05.2025 16:02 Ответить
це може призвести до великого *** на комірці містера Трумпа
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23.05.2025 16:10 Ответить
Це не донні писав. Не його почерк.
Від донні там мало бути "величезний, найкращий обмін в світі, який я забезпечив своїми переговорницькими талантами". І то це я щось скромно написав...
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23.05.2025 16:48 Ответить
Еврейская пословица- " Сам себя не похвалишь, никто не похвалит."
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23.05.2025 16:51 Ответить
 
 