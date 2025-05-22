Украина уже передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000", - ГУР
Украина подготовила список имен для обмена пленными в формате "1000 на 1000". Его уже передали российской стороне.
Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Украина передала список на обмен", - отметил он.
Таким образом, в ГУР опровергли заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, который сказал сегодня, что Россия еще не получила от Украины список имен для обмена пленными и "ждет его".
Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к масштабному обмену пленными с россиянами в формате "1000 на 1000".
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цікаво а у *ідарів - чи гонять знову м'ясо на штурм?