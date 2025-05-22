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Новости Обмен пленными
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Украина уже передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000", - ГУР

Украина передала России список на обмен в формате 1000 на 1000

Украина подготовила список имен для обмена пленными в формате "1000 на 1000". Его уже передали российской стороне.

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина передала список на обмен", - отметил он.

Таким образом, в ГУР опровергли заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, который сказал сегодня, что Россия еще не получила от Украины список имен для обмена пленными и "ждет его".

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Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к масштабному обмену пленными с россиянами в формате "1000 на 1000".

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военнопленные (1106) обмен (1411) пленные (2166) ГУР (455)


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Якщо справа вистрелить, покатушки зєлі та Умєрова були не дарма.
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22.05.2025 17:49 Ответить
у нас комісують, воювати вже не повинні.
цікаво а у *ідарів - чи гонять знову м'ясо на штурм?
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22.05.2025 18:00 Ответить
Якщо кацапи калік на милицях на штурми посилають, то й після полону на фронт гонять...
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22.05.2025 18:15 Ответить
не впевнений.
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22.05.2025 18:18 Ответить
 
 