Украина уже передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000", - ГУР

Украина подготовила список имен для обмена пленными в формате "1000 на 1000". Его уже передали российской стороне.

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Украина передала список на обмен", - отметил он.

Таким образом, в ГУР опровергли заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, который сказал сегодня, что Россия еще не получила от Украины список имен для обмена пленными и "ждет его".

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Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к масштабному обмену пленными с россиянами в формате "1000 на 1000".