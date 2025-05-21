РУС
Зеленский о подготовке к обмену "1000 на 1000": Проверяем информацию по каждой фамилии

Зеленский о подготовке к обмену пленными

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к масштабному обмену пленными с россиянами в формате "1000 на 1000".

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, сейчас идет проверка по каждой фамилии украинцев.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна освободить из российской неволи всех своих людей.

"Мы готовим обмен. Фактически ежедневно - доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", - сказал президент.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Читайте также: Согласован пошаговый план реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", - Умеров

Зеленский Владимир (21727) обмен (1492) пленные (2223)
+6
Хоч раз скажи - це я доклав рук - щоб вони опинились в полоні
показать весь комментарий
21.05.2025 22:36 Ответить
+5
Коли проводять акції, щоб нагадати владі про людей, які страждають в полоні, тоді від Зельоних відмазка "Не можна говорити про обмін, бо це шкодить процесу". Про обмін "1000 на 1000" Зельоні переможно трублять з кожної праски вже з тиждень
показать весь комментарий
21.05.2025 23:01 Ответить
+3
До чого тут я? - хто в нас головний?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:43 Ответить
Хоч раз скажи - це я доклав рук - щоб вони опинились в полоні
показать весь комментарий
21.05.2025 22:36 Ответить
До чого тут я? - хто в нас головний?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:43 Ответить
А в вас? - ото я за нього - немає за шо *********?
показать весь комментарий
21.05.2025 22:48 Ответить
чмо, йди у сраку
показать весь комментарий
22.05.2025 07:15 Ответить
Завдячуючи туркам за обмін 1000 на 1000,насамперед..
показать весь комментарий
21.05.2025 22:39 Ответить
У боневтіка появилась нова тема.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:53 Ответить
Коли проводять акції, щоб нагадати владі про людей, які страждають в полоні, тоді від Зельоних відмазка "Не можна говорити про обмін, бо це шкодить процесу". Про обмін "1000 на 1000" Зельоні переможно трублять з кожної праски вже з тиждень
показать весь комментарий
21.05.2025 23:01 Ответить
Як можна замовити слово за брата, який з першого дня був мобілізований та знаходиться в полоні з травня 2022?
показать весь комментарий
21.05.2025 23:53 Ответить
Ми готуємо обмін. Фактично щодня - доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища
----------------

Що можна перевіряти кожен про конкретні прізвища полонених?
показать весь комментарий
22.05.2025 02:28 Ответить
Чи ze коментував смерть портнова в Іспанії???
показать весь комментарий
22.05.2025 16:25 Ответить
 
 