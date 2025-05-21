Зеленский о подготовке к обмену "1000 на 1000": Проверяем информацию по каждой фамилии

Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке к масштабному обмену пленными с россиянами в формате "1000 на 1000".

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, сейчас идет проверка по каждой фамилии украинцев.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна освободить из российской неволи всех своих людей.

"Мы готовим обмен. Фактически ежедневно - доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", - сказал президент.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

