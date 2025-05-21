УКР
Зеленський про підготовку до обміну "1000 на 1000": Перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища

Зеленський про підготовку до обміну полоненими

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до масштабного обміну полоненими з росіянами у форматі "1000 на 1000".

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, наразі триває перевірка щодо кожного прізвища українців.

Зеленський наголосив, що Україна має звільнити з російської неволі всіх своїх людей.

"Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося", - сказав президент.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Читайте також: Узгоджено покроковий план реалізації домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", - Умєров

Зеленський Володимир (25267) обмін (1274) полонені (2346)
Топ коментарі
Хоч раз скажи - це я доклав рук - щоб вони опинились в полоні
21.05.2025 22:36 Відповісти
Коли проводять акції, щоб нагадати владі про людей, які страждають в полоні, тоді від Зельоних відмазка "Не можна говорити про обмін, бо це шкодить процесу". Про обмін "1000 на 1000" Зельоні переможно трублять з кожної праски вже з тиждень
21.05.2025 23:01 Відповісти
До чого тут я? - хто в нас головний?
21.05.2025 22:43 Відповісти
А в вас? - ото я за нього - немає за шо *********?
21.05.2025 22:48 Відповісти
показати весь коментар
Завдячуючи туркам за обмін 1000 на 1000,насамперед..
21.05.2025 22:39 Відповісти
У боневтіка появилась нова тема.
21.05.2025 22:53 Відповісти
Як можна замовити слово за брата, який з першого дня був мобілізований та знаходиться в полоні з травня 2022?
21.05.2025 23:53 Відповісти
Ми готуємо обмін. Фактично щодня - доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища
Що можна перевіряти кожен про конкретні прізвища полонених?
22.05.2025 02:28 Відповісти
Чи ze коментував смерть портнова в Іспанії???
22.05.2025 16:25 Відповісти
 
 