Зеленський про підготовку до обміну "1000 на 1000": Перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до масштабного обміну полоненими з росіянами у форматі "1000 на 1000".

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, наразі триває перевірка щодо кожного прізвища українців.

Зеленський наголосив, що Україна має звільнити з російської неволі всіх своїх людей.

"Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося", - сказав президент.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

