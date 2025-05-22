РУС
1 102 7

Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными "1000 на 1000". ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена военнопленными.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен.

Были доклады по контактам с россиянами", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, глава Минобороны Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности.

Также читайте: СБУ начала подготовку к обмену пленными в формате "1000 на 1000"

"Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны.

Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает", - подытожил президент.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Читайте: Зеленский о подготовке к обмену "1000 на 1000": Проверяем информацию по каждой фамилии

Обмен 1000 на 1000. Зеленский провел совещание
Партбюро засідає
22.05.2025 14:05 Ответить
Каляки маляки заблюрили)
22.05.2025 14:08 Ответить
Русня вилізе зі шкіри щоб підлатштувати все так наче ми відмовляємось від обміну. Думаю що для цього кацапи це все і організували.
22.05.2025 14:16 Ответить
Б-2 - мімо -сказав Буданов
22.05.2025 14:54 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО !
22.05.2025 15:55 Ответить
Этот пиар буба никому не отдаст.Бред.
22.05.2025 16:04 Ответить
Любо дивитися як ці продажні злодюжні істоти пнуться надати своїм мордам виразу глибоких філософських роздумів і болю за долю Батьківщини...
23.05.2025 13:21 Ответить
 
 