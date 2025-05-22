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Новини Фото Обмін полоненими
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Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну полоненими "1000 на 1000". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну військовополоненими.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений.

Були доповіді щодо контактів із росіянами", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, глава Міноборони Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості.

Також читайте: СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000"

"Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони.

Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - підсумував президент.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Читайте: Зеленський про підготовку до обміну "1000 на 1000": Перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища

Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду
Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду
Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду
Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду
Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду
Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду
Обмін 1000 на 1000. Зеленський провів нараду

Автор: 

військовополонені (975) Зеленський Володимир (24197) обмін (1192)


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22.05.2025 14:05 Відповісти
Каляки маляки заблюрили)
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22.05.2025 14:08 Відповісти
Русня вилізе зі шкіри щоб підлатштувати все так наче ми відмовляємось від обміну. Думаю що для цього кацапи це все і організували.
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22.05.2025 14:16 Відповісти
Б-2 - мімо -сказав Буданов
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22.05.2025 14:54 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО !
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22.05.2025 15:55 Відповісти
Этот пиар буба никому не отдаст.Бред.
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22.05.2025 16:04 Відповісти
Любо дивитися як ці продажні злодюжні істоти пнуться надати своїм мордам виразу глибоких філософських роздумів і болю за долю Батьківщини...
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23.05.2025 13:21 Відповісти
 
 