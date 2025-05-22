Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну полоненими "1000 на 1000". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки обміну військовополоненими.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений.



Були доповіді щодо контактів із росіянами", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, глава Міноборони Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості.

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"Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони.



Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - підсумував президент.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

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