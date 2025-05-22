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Новини Обмін полоненими
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Україна вже передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000", - ГУР

Україна передала Росії список на обмін у форматі 1000 на 1000

Україна підготувала список імен для обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Його вже передали російській стороні.

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Україна передала список на обмін", - зазначив він.

Таким чином, у ГУР спростували заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, який сказав сьогодні, що Росія ще не отримала від України список імен для обміну полоненими й "чекає на нього".

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Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до масштабного обміну полоненими з росіянами у форматі "1000 на 1000".

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військовополонені (975) обмін (1192) полонені (2290) ГУР (531)


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Якщо справа вистрелить, покатушки зєлі та Умєрова були не дарма.
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22.05.2025 17:49 Відповісти
у нас комісують, воювати вже не повинні.
цікаво а у *ідарів - чи гонять знову м'ясо на штурм?
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22.05.2025 18:00 Відповісти
Якщо кацапи калік на милицях на штурми посилають, то й після полону на фронт гонять...
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22.05.2025 18:15 Відповісти
не впевнений.
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22.05.2025 18:18 Відповісти
 
 