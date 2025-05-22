Україна вже передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000", - ГУР
Україна підготувала список імен для обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Його вже передали російській стороні.
Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Україна передала список на обмін", - зазначив він.
Таким чином, у ГУР спростували заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, який сказав сьогодні, що Росія ще не отримала від України список імен для обміну полоненими й "чекає на нього".
Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.
Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до масштабного обміну полоненими з росіянами у форматі "1000 на 1000".
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