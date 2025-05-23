Первый день большого обмена: 390 украинцев возвращены из российского плена. ФОТОрепортаж

23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью.

Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена", - отметил он.

"Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только что между Украиной и РФ завершился большой обмен пленными, - Трамп



















