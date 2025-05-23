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Новости Обмен пленными
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Первый день большого обмена: 390 украинцев возвращены из российского плена. ФОТОрепортаж

23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью.

Сегодня - 390 человек. Суббота и воскресенье - ожидаем продолжения обмена", - отметил он.

"Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только что между Украиной и РФ завершился большой обмен пленными, - Трамп

Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине
Обмен пленными 23 мая: 390 украинцев в Украине

Автор: 

военнопленные (1109) Зеленский Владимир (20734) обмен (1412) пленные (2167)


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Топ комментарии
+28
Дуже гарна новина...
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23.05.2025 17:07
+17
Велика радість, особливо для Батьків.
Але!

Варто не забувати, що наші хлопці повертаються з рахованської каторги змученими, знесиленими, з хронічними хворобами (від холоду, недоїдання, побиття, катувань). На жаль, це відгукнеться згодом на здоров"ї, також на психічному.

Їхні смердотні вАньки виходять у рашу відгодованими, відігрітими, добре вдягненими. Вони так в раші не жили, не їли і не спали, як в українському полоні. З ними носилися як дурень з писаною торбою, вони дзвонили своїм пидотним наташкам і горилам-мамкам. Вони виходять з полону зміцнілими і наглими. І це жаль. І це огидний результат толерастії, що вимагають "партньори".
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23.05.2025 17:22
+15
З поверненням додому герої!
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23.05.2025 17:12
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Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна новина...
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23.05.2025 17:07 Ответить
А чому ніц не згадано про потужну неосяжну участь та молитви св. Трумпа?
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23.05.2025 17:09 Ответить
з ранку ж було!
у вашингтоні 5:00, а трамп вже хлопає себе по плечу.
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23.05.2025 17:14 Ответить
Атож, п'ятою в груди...
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23.05.2025 17:20 Ответить
А Трамп повідомив, що вже УСІХ повернули... Невже збрехав?
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23.05.2025 17:11 Ответить
то подібно історії- ,,я кінчу за 24 години,,
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23.05.2025 17:17 Ответить
то в штани
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23.05.2025 17:19 Ответить
між кінчити в штани і всцятись таки є різниця
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23.05.2025 23:35 Ответить
...............................
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24.05.2025 14:40 Ответить
Попри сувору секретність, президент США Дональд Трамп першим оприлюднив деталі масштабного обміну полоненими між Україною та Росією, який мав відбутися 23 травня. Публічність могла поставити під загрозу безпеку полонених та зірвати операцію.

Про це пише https://www.politico.eu/article/donald-trump-rushes-to-spoil-largest-russia-ukraine-prisoners-swap-of-the-war/ Politico, передає Цензор.НЕТ.

За кілька годин до початку операції Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, що обмін уже завершено, хоча процес ще не розпочався.

Йшлося про перший етап домовленостей щодо формули "1000 на 1000", який мав відбутися без розголосу та охоплював повернення 390 осіб з кожного боку.
"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, бо з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога", - прокоментував виданню український посадовець.

Україна тримала інформацію про деталі обміну в таємниці, побоюючись за безпеку 270 військових та 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.

За словами українського чиновника, така публічність могла поставити під загрозу безпеку людей і зірвати операцію. Раніше РФ неодноразово вдавалася до різних провокацій під час обмінів, деякі з них таким чином зривалися. Джерело: https://censor.net/ua/n3554120
А тепер - "Нахєр пішов, срачерозвідник!!!"
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24.05.2025 15:46 Ответить
Пішов нахєр! Про це "Цензор" писав, позавчора, і цитувавв самого Трампа...
Я дивлюся - ти лізеш до мене, саме з "мазохістської схильності" - щоб тебе "послали нахєр", в черговий раз...
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24.05.2025 16:28 Ответить
З поверненням додому герої!
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23.05.2025 17:12 Ответить
вони повернулися з аду,навіть важко уявити як їм вдалося витримати ,,братську гостиннисть,,
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23.05.2025 17:19 Ответить
Туть водькі нєть.
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24.05.2025 10:22 Ответить
Хоча б заради цього варто було послухати тупу мармизу мєдінского.
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23.05.2025 17:12 Ответить
Да что слушать? Ему бы в морду по хорошему плюнуть - и дело с концом
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23.05.2025 17:59 Ответить
Послухали - від нас не відвалилось, а хлопці додому повернулись.
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23.05.2025 18:02 Ответить
🫡🇺🇦
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23.05.2025 17:12 Ответить
Дай Господи , Воїнам ,сили та здоров'я !!!❤️
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23.05.2025 17:13 Ответить
Азовцы есть?
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23.05.2025 17:15 Ответить
Молчіт ОПа....
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23.05.2025 17:20 Ответить
Невже так важко написати:
Азовці є?
Чи ото принципово потрібно на расєйськой?
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23.05.2025 17:23 Ответить
мабуть що маріупольців немає,

вони ж "екстрадовані" ЗЄлею

.
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23.05.2025 17:26 Ответить
іи почекати не можете. зараз мовчання головне ще 610 наших воїнів у під___в щоб не зірвалося. ви почекати не вмоюете? чи вам терміново? по фото останніх обмінів видно що хлопці патріотів вже вертають і азовців також
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23.05.2025 17:54 Ответить
три роки "екстрадують"

скільки ще мовчати ?
33 роки ?


..
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23.05.2025 18:27 Ответить
Не нагнітайте !

Азовці були в попередніх обмінах.
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23.05.2025 19:11 Ответить
Кацапи своїх одразу на передок, на штурмовку. Наші роблять гарне шоу і дембель. Х/з...
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23.05.2025 17:19 Ответить
А тобі хочеться як у кацапів? головне щоб твоя дупа була в безпеці?
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23.05.2025 18:44 Ответить
Велика радість, особливо для Батьків.
Але!

Варто не забувати, що наші хлопці повертаються з рахованської каторги змученими, знесиленими, з хронічними хворобами (від холоду, недоїдання, побиття, катувань). На жаль, це відгукнеться згодом на здоров"ї, також на психічному.

Їхні смердотні вАньки виходять у рашу відгодованими, відігрітими, добре вдягненими. Вони так в раші не жили, не їли і не спали, як в українському полоні. З ними носилися як дурень з писаною торбою, вони дзвонили своїм пидотним наташкам і горилам-мамкам. Вони виходять з полону зміцнілими і наглими. І це жаль. І це огидний результат толерастії, що вимагають "партньори".
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23.05.2025 17:22 Ответить
Ну і ... ?? Пропонуєте робити як рашисти ?
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23.05.2025 19:13 Ответить
З такими чистоплюями-соплєжуями як ти нічого не пропоную. Все одно, ти яловий.
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23.05.2025 19:30 Ответить
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24.05.2025 12:41 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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23.05.2025 17:29 Ответить
Серед обміняних українців 270 Воїнів решта цивільні! Якщо ми так будемо міняти то наші Воїни будуть залишатись в полоні а ми всіх полонених орків повернемо в рашку тому що цивільних на окупованих територіях мільйони!
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23.05.2025 17:31 Ответить
Так подай петицію щоб цивільних не міняли і буде тобі щастя.
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23.05.2025 18:47 Ответить
Гражданских вообще запрещено держать в плену
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23.05.2025 17:42 Ответить
Всім нашим хлопцям з дівчатами доброго здоровʼя і швидкого
одужання 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Радіємо від душі за Вас і безмежно любимо Вас ,
дорогі наші захисники ❤️❤️❤️
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23.05.2025 18:24 Ответить
Здані Зє в полон азовці - є? Чи це "під особистим контролем", як Журавель?
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23.05.2025 18:31 Ответить
Не нагнітайте ! Що, обміни припинити ?
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23.05.2025 19:14 Ответить
З поверненням, рідненькі.
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23.05.2025 19:20 Ответить
Навіщо брати цивільних, коли в полоні ще багато військових? Зараз в заручниках у кацапів 2 мільона жителів Херсоньскої та Запорізької області. Їх також будемо міняти?
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23.05.2025 20:20 Ответить
під час обмінy кожна сторона звільнила по 390 осіб - по 270 військових і по 120 цивільних.
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23.05.2025 23:22 Ответить
Звідки у нас полонені цивільні кацапи,дурня якась.
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24.05.2025 07:50 Ответить
Это не кацапы, а коллаборанты, сепары и тому подобное
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24.05.2025 08:17 Ответить
Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявив в інтервʼю "Суспільному":

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
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23.05.2025 22:44 Ответить
За даними Координаційного штабу поводжень з військовополоненими у російській неволі перебувають близько 8 тисяч українських військових.

Про це першого травня повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
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23.05.2025 23:27 Ответить
8 тисяч? Тоді я так зрозумів за 2024 рік здалося у полон більше чим 5 тисяч, без Маріуполя і оточення. Капец
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24.05.2025 09:44 Ответить
 
 