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Новини Обмін полоненими
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Україна повернула додому 270 військових та 120 цивільних українців, - Коордштаб

Обмін полоненими 23 травня

23 травня, у перший день проведення обміну у форматі "1000 на 1000", визволено з російської неволі 390 українців – 270 військових та 120 цивільних громадян.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Так, додому повертаються 270 захисників –– це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший день великого обміну: 390 українців повернуто з російського полону. ФОТОрепортаж

Серед визволених сьогодні – 3 жінки та 387 чоловіків.

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство, додали у Коордштабі. 

Нинішній обмін є частиною великого обміну "1000 на 1000", який триватиме кілька днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000", - ГУР

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Автор: 

військовополонені (978) обмін (1194) полон (1578) полонені (2291) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (20)


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Топ коментарі
+15
120 цивільних. Тобто у рашки безлімітний обмінфонд.
Скільки там наших (проукраїнських) під окупацією
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23.05.2025 17:31
+13
я просто у дикому ****!
120 цивільних?
тобто, кацапи можуть кожної доби робити такі фейкові обміни.
скільки треба цивільних?
100? 200? 300?
жінки потрібні? діти потрібні?
завтра напакують, після завтра привезуть!
вибачаюсь за мій цинізм, але це не обмін!!!!!!
ми не почуємо про цю профанацію, ні у геніального рудого одновуха, ні у переможному зе!гундосику!
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23.05.2025 17:31
+9
120 цивільних.
Нічо так росіюшка воює -скрєпно. Як діди з зондеркоманд...
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23.05.2025 17:24
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"екстрадованих" в рашиську неволю ЗЄлєю захисників Маріка серед звільнених немає.....

.
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23.05.2025 17:24 Відповісти
120 цивільних.
Нічо так росіюшка воює -скрєпно. Як діди з зондеркоманд...
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23.05.2025 17:24 Відповісти
Можливо хтось із них розчарувався у рузькому щасті, оформив там виплати тепер повернувся й оформить ще й в Україні.
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23.05.2025 17:33 Відповісти
нахуа *******? щоб шо?
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23.05.2025 18:08 Відповісти
120 цивільних. Тобто у рашки безлімітний обмінфонд.
Скільки там наших (проукраїнських) під окупацією
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23.05.2025 17:31 Відповісти
Безлімітний в сенсі безлімітовано рашку будуть пикою у те лайно що вона робила з цивілами, і точно ніякі санкції не знімуть ніколи?
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23.05.2025 20:11 Відповісти
я просто у дикому ****!
120 цивільних?
тобто, кацапи можуть кожної доби робити такі фейкові обміни.
скільки треба цивільних?
100? 200? 300?
жінки потрібні? діти потрібні?
завтра напакують, після завтра привезуть!
вибачаюсь за мій цинізм, але це не обмін!!!!!!
ми не почуємо про цю профанацію, ні у геніального рудого одновуха, ні у переможному зе!гундосику!
показати весь коментар
23.05.2025 17:31 Відповісти
а ще не відомо скільки серед них донецьких таксистів, які лише на "блокпосту в 14-му - 15-му роках трохи постояли".
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23.05.2025 18:55 Відповісти
радію разом з ними...
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23.05.2025 17:32 Відповісти
Цікаво,по яким крітеріям відбирали цівільних?Невже полонені закінчилися?Як на мене,військові повинні бути в пріоритеті.А цівільні і так зможуть виїхати через Білорусь.
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23.05.2025 17:41 Відповісти
Он журналістку повернули. З вирізаними органами...
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23.05.2025 18:03 Відповісти
як Вікторія Рощина?
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23.05.2025 18:09 Відповісти
І жодного з "Азову"? із більше 800 полонених?
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23.05.2025 17:51 Відповісти
Єдині хто точно потрапив в полон через безвихідь це Азовці. Тому кацапи їх і не міняють.
Легше нахапати на окупованих територіях простих людей - за українську мову чи прапорець в ФБ профілі...
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23.05.2025 18:01 Відповісти
А ми кого віддали??? Теж 120 цивільних? Чи ми військових за цивільних віддаємо?? Якщо так, то це *******, бо вони розтрілюватимуть наших військових і хапатимуть на обмін цивільних, а не депортуватимуть їх...
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23.05.2025 18:22 Відповісти
Говнометы здесь вместо того , что б радоваться что 270 военных освобождены, воют за цивильных((. Где вы беретесь такие моральные уроды?
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23.05.2025 18:44 Відповісти
Можливо, що ті цивільні зробили для України в сто разів більше ніж ці гниди, що тут хайпожерять на їх звільнені. і серед військових на обмін попадалися неоднозначні персони. Відповідайте в першу чергу за себе: ви стали на захист України в ЗСУ чи ні? Якщо ні то взагалі не можете щось "вякати".
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23.05.2025 19:58 Відповісти
100% это люди "осужденные" кацапней за про-украинскую деятельность. Поэтому только законченные мудаки здесь тошнят "ах зачем их обменяли на 70 гражданских кацапов". Сволочи просто.
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23.05.2025 22:24 Відповісти
Виникає слушне питання: хто ті 120 цивільних, щодо яких на переконання Зеленського існувала загроза життя зі сторони рашистської пітьми?
Скоріш за все це випадкові люди з паспортами України, схоплені на окупованій території за якісь проступки або просто так для ось такого обміну.
І зе-влада змушена йти на такі обміни, щоби зайвий раз не дратувати Його величність Тромба.
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23.05.2025 18:49 Відповісти
От навіщо тут постити ці "геніальні здогадки". А може там усі агенти ГУРу.
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23.05.2025 20:01 Відповісти
 
 