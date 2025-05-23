Україна повернула додому 270 військових та 120 цивільних українців, - Коордштаб

23 травня, у перший день проведення обміну у форматі "1000 на 1000", визволено з російської неволі 390 українців – 270 військових та 120 цивільних громадян.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Так, додому повертаються 270 захисників –– це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

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Серед визволених сьогодні – 3 жінки та 387 чоловіків.

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство, додали у Коордштабі.

Нинішній обмін є частиною великого обміну "1000 на 1000", який триватиме кілька днів.

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Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.