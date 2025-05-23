Україна повернула додому 270 військових та 120 цивільних українців, - Коордштаб
23 травня, у перший день проведення обміну у форматі "1000 на 1000", визволено з російської неволі 390 українців – 270 військових та 120 цивільних громадян.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
Так, додому повертаються 270 захисників –– це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Серед визволених сьогодні – 3 жінки та 387 чоловіків.
Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство, додали у Коордштабі.
Нинішній обмін є частиною великого обміну "1000 на 1000", який триватиме кілька днів.
Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.
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Нічо так росіюшка воює -скрєпно. Як діди з зондеркоманд...
Скільки там наших (проукраїнських) під окупацією
120 цивільних?
тобто, кацапи можуть кожної доби робити такі фейкові обміни.
скільки треба цивільних?
100? 200? 300?
жінки потрібні? діти потрібні?
завтра напакують, після завтра привезуть!
вибачаюсь за мій цинізм, але це не обмін!!!!!!
ми не почуємо про цю профанацію, ні у геніального рудого одновуха, ні у переможному зе!гундосику!
Легше нахапати на окупованих територіях простих людей - за українську мову чи прапорець в ФБ профілі...
Скоріш за все це випадкові люди з паспортами України, схоплені на окупованій території за якісь проступки або просто так для ось такого обміну.
І зе-влада змушена йти на такі обміни, щоби зайвий раз не дратувати Його величність Тромба.