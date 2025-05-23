Украина вернула домой 270 военных и 120 гражданских украинцев, - Коордштаб
23 мая, в первый день проведения обмена в формате "1000 на 1000", освобождены из российской неволи 390 украинцев - 270 военных и 120 гражданских лиц.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.
Так, домой возвращаются 270 защитников - это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.
Освобожденные из российской неволи пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество, добавили в Коордштабе.
Нынешний обмен является частью большого обмена "1000 на 1000", который продлится несколько дней.
Напомним, ранее президент Украины сообщил, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
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Нічо так росіюшка воює -скрєпно. Як діди з зондеркоманд...
Скільки там наших (проукраїнських) під окупацією
120 цивільних?
тобто, кацапи можуть кожної доби робити такі фейкові обміни.
скільки треба цивільних?
100? 200? 300?
жінки потрібні? діти потрібні?
завтра напакують, після завтра привезуть!
вибачаюсь за мій цинізм, але це не обмін!!!!!!
ми не почуємо про цю профанацію, ні у геніального рудого одновуха, ні у переможному зе!гундосику!
Легше нахапати на окупованих територіях простих людей - за українську мову чи прапорець в ФБ профілі...
Скоріш за все це випадкові люди з паспортами України, схоплені на окупованій території за якісь проступки або просто так для ось такого обміну.
І зе-влада змушена йти на такі обміни, щоби зайвий раз не дратувати Його величність Тромба.