Украина вернула домой 270 военных и 120 гражданских украинцев, - Коордштаб

23 мая, в первый день проведения обмена в формате "1000 на 1000", освобождены из российской неволи 390 украинцев - 270 военных и 120 гражданских лиц.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Так, домой возвращаются 270 защитников - это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

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Среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.

Освобожденные из российской неволи пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество, добавили в Коордштабе.

Нынешний обмен является частью большого обмена "1000 на 1000", который продлится несколько дней.

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Напомним, ранее президент Украины сообщил, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.