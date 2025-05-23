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Новости Обмен пленными
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Украина вернула домой 270 военных и 120 гражданских украинцев, - Коордштаб

Обмен пленными 23 мая

23 мая, в первый день проведения обмена в формате "1000 на 1000", освобождены из российской неволи 390 украинцев - 270 военных и 120 гражданских лиц.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Так, домой возвращаются 270 защитников - это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый день большого обмена: 390 украинцев возвращены из российского плена. ФОТОрепортаж

Среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.

Освобожденные из российской неволи пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество, добавили в Коордштабе.

Нынешний обмен является частью большого обмена "1000 на 1000", который продлится несколько дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000", - ГУР

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Автор: 

военнопленные (1109) обмен (1412) плен (2627) пленные (2167) Координационный штаб (20)


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Топ комментарии
+15
120 цивільних. Тобто у рашки безлімітний обмінфонд.
Скільки там наших (проукраїнських) під окупацією
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23.05.2025 17:31
+13
я просто у дикому ****!
120 цивільних?
тобто, кацапи можуть кожної доби робити такі фейкові обміни.
скільки треба цивільних?
100? 200? 300?
жінки потрібні? діти потрібні?
завтра напакують, після завтра привезуть!
вибачаюсь за мій цинізм, але це не обмін!!!!!!
ми не почуємо про цю профанацію, ні у геніального рудого одновуха, ні у переможному зе!гундосику!
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23.05.2025 17:31
+9
120 цивільних.
Нічо так росіюшка воює -скрєпно. Як діди з зондеркоманд...
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23.05.2025 17:24
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"екстрадованих" в рашиську неволю ЗЄлєю захисників Маріка серед звільнених немає.....

.
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23.05.2025 17:24 Ответить
120 цивільних.
Нічо так росіюшка воює -скрєпно. Як діди з зондеркоманд...
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23.05.2025 17:24 Ответить
Можливо хтось із них розчарувався у рузькому щасті, оформив там виплати тепер повернувся й оформить ще й в Україні.
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23.05.2025 17:33 Ответить
нахуа *******? щоб шо?
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23.05.2025 18:08 Ответить
120 цивільних. Тобто у рашки безлімітний обмінфонд.
Скільки там наших (проукраїнських) під окупацією
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23.05.2025 17:31 Ответить
Безлімітний в сенсі безлімітовано рашку будуть пикою у те лайно що вона робила з цивілами, і точно ніякі санкції не знімуть ніколи?
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23.05.2025 20:11 Ответить
я просто у дикому ****!
120 цивільних?
тобто, кацапи можуть кожної доби робити такі фейкові обміни.
скільки треба цивільних?
100? 200? 300?
жінки потрібні? діти потрібні?
завтра напакують, після завтра привезуть!
вибачаюсь за мій цинізм, але це не обмін!!!!!!
ми не почуємо про цю профанацію, ні у геніального рудого одновуха, ні у переможному зе!гундосику!
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23.05.2025 17:31 Ответить
а ще не відомо скільки серед них донецьких таксистів, які лише на "блокпосту в 14-му - 15-му роках трохи постояли".
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23.05.2025 18:55 Ответить
радію разом з ними...
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23.05.2025 17:32 Ответить
Цікаво,по яким крітеріям відбирали цівільних?Невже полонені закінчилися?Як на мене,військові повинні бути в пріоритеті.А цівільні і так зможуть виїхати через Білорусь.
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23.05.2025 17:41 Ответить
Он журналістку повернули. З вирізаними органами...
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23.05.2025 18:03 Ответить
як Вікторія Рощина?
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23.05.2025 18:09 Ответить
І жодного з "Азову"? із більше 800 полонених?
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23.05.2025 17:51 Ответить
Єдині хто точно потрапив в полон через безвихідь це Азовці. Тому кацапи їх і не міняють.
Легше нахапати на окупованих територіях простих людей - за українську мову чи прапорець в ФБ профілі...
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23.05.2025 18:01 Ответить
А ми кого віддали??? Теж 120 цивільних? Чи ми військових за цивільних віддаємо?? Якщо так, то це *******, бо вони розтрілюватимуть наших військових і хапатимуть на обмін цивільних, а не депортуватимуть їх...
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23.05.2025 18:22 Ответить
Говнометы здесь вместо того , что б радоваться что 270 военных освобождены, воют за цивильных((. Где вы беретесь такие моральные уроды?
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23.05.2025 18:44 Ответить
Можливо, що ті цивільні зробили для України в сто разів більше ніж ці гниди, що тут хайпожерять на їх звільнені. і серед військових на обмін попадалися неоднозначні персони. Відповідайте в першу чергу за себе: ви стали на захист України в ЗСУ чи ні? Якщо ні то взагалі не можете щось "вякати".
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23.05.2025 19:58 Ответить
100% это люди "осужденные" кацапней за про-украинскую деятельность. Поэтому только законченные мудаки здесь тошнят "ах зачем их обменяли на 70 гражданских кацапов". Сволочи просто.
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23.05.2025 22:24 Ответить
Виникає слушне питання: хто ті 120 цивільних, щодо яких на переконання Зеленського існувала загроза життя зі сторони рашистської пітьми?
Скоріш за все це випадкові люди з паспортами України, схоплені на окупованій території за якісь проступки або просто так для ось такого обміну.
І зе-влада змушена йти на такі обміни, щоби зайвий раз не дратувати Його величність Тромба.
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23.05.2025 18:49 Ответить
От навіщо тут постити ці "геніальні здогадки". А може там усі агенти ГУРу.
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23.05.2025 20:01 Ответить
 
 