Ердоган про обмін полоненими: Це важливий крок до зміцнення довіри

Туреччина продовжує докладати зусиль для завершення російсько-української війни. І досягнення на переговорах у Стамбулі делегаціями двох воюючих країн домовленостей щодо масштабного обміну полоненими є "важливим кроком до зміцнення довіри".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, зазначено у повідомленні на офіційному сайті управління комунікацій Адміністрації президента Турецької Республіки.

"Туреччина продовжує свої зусилля для припинення війни між Україною та Росією, розглядає обмін полоненими, що обговорювалися на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі, як важливий крок до зміцнення довіри. Можливість припинити війну не повинна бути втрачена", - сказав Ердоган.

У ході зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Іспанією, регіональні та глобальні питання.

"Туреччина не відхиляється від своєї мети членства в Європейському Союзі, очікуючи від ЄС конструктивних кроків для активізації процесу членства", - сказав у ході зустрічі Ердоган.

Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

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