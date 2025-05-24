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Новини Обмін полоненими
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Ердоган про обмін полоненими: Це важливий крок до зміцнення довіри

Ердоган про обмін полоненими

Туреччина продовжує докладати зусиль для завершення російсько-української війни. І досягнення на переговорах у Стамбулі делегаціями двох воюючих країн домовленостей щодо масштабного обміну полоненими є "важливим кроком до зміцнення довіри".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, зазначено у повідомленні на офіційному сайті управління комунікацій Адміністрації президента Турецької Республіки.

"Туреччина продовжує свої зусилля для припинення війни між Україною та Росією, розглядає обмін полоненими, що обговорювалися на переговорах між Україною та Росією в Стамбулі, як важливий крок до зміцнення довіри. Можливість припинити війну не повинна бути втрачена", - сказав Ердоган.

У ході зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Іспанією, регіональні та глобальні питання.

"Туреччина не відхиляється від своєї мети членства в Європейському Союзі, очікуючи від ЄС конструктивних кроків для активізації процесу членства", - сказав у ході зустрічі Ердоган.

Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

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Автор: 

обмін (1196) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Топ коментарі
+13
Довбаний азіат, перекупник намародереного в Україні зерна і металу марить про довіру до кацапських терористів.
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24.05.2025 08:53
+6
Яка довіра??!!...
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24.05.2025 08:53
+5
Якої ще довіри? Ти маячню упоротої коняки дивився, турок?
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24.05.2025 09:19
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Потрібно міняти всіх на всіх - бо наших в полоні в рази більше
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24.05.2025 08:51 Відповісти
Довбаний азіат, перекупник намародереного в Україні зерна і металу марить про довіру до кацапських терористів.
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24.05.2025 08:53 Відповісти
!!!!!!!
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24.05.2025 09:24 Відповісти
Доверие.
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24.05.2025 10:02 Відповісти
Яка довіра??!!...
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24.05.2025 08:53 Відповісти
Той сторони
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24.05.2025 09:06 Відповісти
До кого й до чого довіра?
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24.05.2025 09:26 Відповісти
Все це брехня та маніпуляція.Так це важлива подія для полонених,для родин,але яка це подія щодо того що станеться в майбутньому.В майбутньому,якби ***** таки взяв своє,то всіх цих полонених і їх родини просто ліквідують без суда і слідства.Тому турок подає це як ніби ***** і його вся банда проявили що?Доброту?Співчуття?Прагнення до миру?Все брехня.
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24.05.2025 08:54 Відповісти
Щоб вода стала туркованою, її треба налити в турку😦
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24.05.2025 09:04 Відповісти
Яка може бути довіра
Брєд несе
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24.05.2025 09:05 Відповісти
Довіра до турецьких курортів🏖
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24.05.2025 09:08 Відповісти
Бо він - ТУРОК.
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24.05.2025 09:25 Відповісти
Зміцнення довіри??? Старий хамелеон... флюгер-шлюхххер... Яка довіра і до кого...
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24.05.2025 09:14 Відповісти
Зміцнення довіри до кого? Довіри до рашистів? Да краще довірити крокодилу в пащу руку засунути чим рашистам довіряти
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24.05.2025 09:16 Відповісти
"Зміцнення довіри..." Чувак, ти притомний?!
От що з людьми політика робить.
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24.05.2025 09:19 Відповісти
Якої ще довіри? Ти маячню упоротої коняки дивився, турок?
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24.05.2025 09:19 Відповісти
Довіра до маніяка, який на вас підступно напав і три роки завдає кривавих ударів з наміром остаточно вбити???
таїп вже деменція на порозі?
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24.05.2025 09:21 Відповісти
обмін є обмін.а ДОВІРИ між рашистом і Україною не буде ПАРУСОТЕНЬ РОКІВ.НЕ КАЖУЧИ ПРО ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРРО ЗВІРСТВА І ЗЛОЧИНИ РАШИСТІВ В УКРАЇНІ...
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24.05.2025 10:47 Відповісти
 
 