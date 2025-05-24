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Новини Обмін полоненими Переговори у Туреччині
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Обмін полоненими – найпозитивніший результат переговорів України та РФ у Стамбулі, - Келлог

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відреагував на обмін полоненими між Україною та РФ у рамках першого етапу за формулою "1000 на 1000", який відбувся 23 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку, і майже 400 з них вже повернулися", - зазначив він.

Також Келлог подякував очільнику Міністерства оборони України Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього.

"Нам потрібне припинення вогню – вбивства мають припинитися", - додав спецпосланець Трампа.

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Обмін полоненими 23 травня: Келлог відреагував

Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

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Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Також читайте: Умєров доповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами в Туреччині. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (979) обмін (1196) полонені (2292) переговори з Росією (1235) Келлог Кіт (147)


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Топ коментарі
+10
для обміну полоненими америка не потрібна, путін і так на обміни погоджувався.
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24.05.2025 11:10
+5
обмін це завжди добре, але це все на що здатна Америка при Трампі
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24.05.2025 11:10
+3
І знову трампівські придворні повторюють за ним "вбивства мають припинитися", нібито це ось так просто невідомо чому один одного вбивають. Жодного слова про агресора, окупанта, жодного засудження злочину путіна і росії, навіть санкції хочуть не посилювати, а нвпаки - зняти, щоб їхній хазяїн міг би зайнятися улюбленою справою - торгашеством.
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24.05.2025 11:36
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обмін це завжди добре, але це все на що здатна Америка при Трампі
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24.05.2025 11:10 Відповісти
"Найпозитивніший результат" - і єдиний з усього того "словєсного поноса" обіцянок, що історгав додік до і після виборів! З усього видно, що для цього рижого нарцисса, понти - наше всьо!
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24.05.2025 12:01 Відповісти
для обміну полоненими америка не потрібна, путін і так на обміни погоджувався.
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24.05.2025 11:10 Відповісти
Що діду, Чубчику вже можна Нобелівську премію давати?
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24.05.2025 11:13 Відповісти
Вже ж Зеля сказав шо це єдиний успіх - Трамп нездатний навіть схилити рашку до миру
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24.05.2025 11:17 Відповісти
Так як переговори в Стамбулі зайшли в глухий кут,турки запропонували обмін.
Обмін прийняли.
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24.05.2025 11:21 Відповісти
І знову трампівські придворні повторюють за ним "вбивства мають припинитися", нібито це ось так просто невідомо чому один одного вбивають. Жодного слова про агресора, окупанта, жодного засудження злочину путіна і росії, навіть санкції хочуть не посилювати, а нвпаки - зняти, щоб їхній хазяїн міг би зайнятися улюбленою справою - торгашеством.
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24.05.2025 11:36 Відповісти
келогу цукерку тузік треба дати
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24.05.2025 11:38 Відповісти
Але ж раша нахабно на**бує
В групі 120 цивільних із 390.Фактично військовополонених обміняли 270 чоловік,решта випадкові люди виловлені на вулицях ТОТ для поповнення обмінного фонду...
Теж наші люди,але ж 120 військовополонених не обміняють...
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24.05.2025 11:49 Відповісти
*****, а то наче до "переговорів" обмінів не було... 😡😡😡
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24.05.2025 12:15 Відповісти
Це робили завжди в усіх війнах. Зараз треба благати 3 роки Путлера, тому що йому насрати на своїх полонених .
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24.05.2025 18:49 Відповісти
 
 