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США хочуть, щоб РФ усунула Мединського від переговорів, - Bloomberg

США не хочуть, щоб Мединський брав участь у переговорах

США дають зрозуміти росіянам, що не хотіли б, щоб помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський брав участь у переговорах з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Так, за словами джерел видання, офіційні особи США підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів між Україною та Росією.

"Вони також сигналізують російським колегам, що хотіли б уникнути участі в зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі", - пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Також читайте: Голова російської делегації Мединський осоромився безглуздими заявами та фейковими фактами у Стамбулі, - The Telegraph

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Автор: 

США (23290) переговори з Росією (1233) Мединський Володимир (8)


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Топ коментарі
+19
НЕМАЄ різниці кого вони пришлють - вони просто озвучують те що в голові в Путіна. А в голові в нього - шовінізм, фашизм і нетерпимість до інших народів, зверхність і зухвальство. І вибити це зможе уже лише куля
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23.05.2025 15:39
+7
Без усунення першопричини, тобто ***** - то все марно
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23.05.2025 15:46
+4
Медицинського ліпше втопити і бажано у гімні.
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23.05.2025 15:42
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НЕМАЄ різниці кого вони пришлють - вони просто озвучують те що в голові в Путіна. А в голові в нього - шовінізм, фашизм і нетерпимість до інших народів, зверхність і зухвальство. І вибити це зможе уже лише куля
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23.05.2025 15:39 Відповісти
Якщо ввх помре, а рашку очолить Патрушев, вам від цього стане легше?
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23.05.2025 16:03 Відповісти
З патрушевим швидко зроблять те ж що із Берією.
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23.05.2025 16:20 Відповісти
Ну замість Патрушева буде Бортніков, вам від цього стане легше?
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23.05.2025 21:40 Відповісти
Саме тому Штати й хочуть заміни, бо Медінський не може помовчати коли потрібно, а це заважає Трампу підігравати путіну.
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23.05.2025 16:25 Відповісти
Все просто. Слишком много собирается придурков на переговоры. Одна американская делегация чего стоит
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23.05.2025 15:41 Відповісти
Ще один заблукалий кацап
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23.05.2025 15:43 Відповісти
+++
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23.05.2025 18:30 Відповісти
Медицинського ліпше втопити і бажано у гімні.
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23.05.2025 15:42 Відповісти
Без усунення першопричини, тобто ***** - то все марно
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23.05.2025 15:46 Відповісти
Тобто це ввх виготовляє та запускає дрони, ракети, арту? А народ рашки тут ні до чого?
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23.05.2025 21:43 Відповісти
А кого присунути? В кацапському лепрозорії адекватніших немає.
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23.05.2025 15:46 Відповісти
так в них там пуйло особисто верзе таку ахінєю що там питання не до істориків а до санітарів, тому від придворних шизоідів чогось очікувати не варто
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23.05.2025 16:04 Відповісти
сподіваюсь цей мудинський любить під камери на самокаті прокатитись
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23.05.2025 15:49 Відповісти
Кацапи послухають, і поставлять бухого Мєдвєда.
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23.05.2025 15:51 Відповісти
Bloomberg із посиланням на джерела.

скільки заплатили, що б з дауна мєдінского ліпити героя кацапії?
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23.05.2025 15:53 Відповісти
А хто конкретно хоче? Хто там ще змагається з рудим клоуном за найнижче ІQ, в чемпіонаті дебілів?
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23.05.2025 15:54 Відповісти
А кака разніца хто вєлікай амєрікой жопу витирає?
Мєдінскій-шмєдінскій...
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23.05.2025 16:27 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
Смерть окупантам з московії!!
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23.05.2025 16:32 Відповісти
замість того, щоб визнати очевидне, що росія це найбільша загроза для існування людства, ці імбецили продовжують грати в "ку-ку".
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23.05.2025 16:46 Відповісти
До речі , Мединський -етнічний українець з міста Сміла Черкаської області .
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23.05.2025 16:57 Відповісти
Так ніби він особисту позицію висловлював... Що йому вклали, те і говорив. Просто, хочуть підвищити статус переговорної групи з плінтусного рівня. Типу замініть пішака і можна продовжувати далі. Таким чином, продовжити стамбульський формат імітації перемовин, і щоб Трамп прикрився його фіговим листком.
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23.05.2025 17:04 Відповісти
Странно, что мединский, на переговорах, для США - это зашквар. Мне кажется что он отлично вписывается в стратегию трампона.
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23.05.2025 17:09 Відповісти
«И кроватей не дам, и умывальников. Полыхаев».
И перемирия не будет, и Мединского не сниму - Путин.
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23.05.2025 18:59 Відповісти
Не трогайте очкарика - он половцев видел!
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23.05.2025 17:48 Відповісти
Навіть тупенького трампа дістали вже наркотичні вигадки про Руріка та інших міфічних істот з пантеону московської орди
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23.05.2025 19:41 Відповісти
 
 