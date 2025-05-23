США хочуть, щоб РФ усунула Мединського від переговорів, - Bloomberg

США дають зрозуміти росіянам, що не хотіли б, щоб помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський брав участь у переговорах з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Так, за словами джерел видання, офіційні особи США підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів між Україною та Росією.

"Вони також сигналізують російським колегам, що хотіли б уникнути участі в зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі", - пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.