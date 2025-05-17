УКР
Голова російської делегації Мединський осоромився безглуздими заявами та фейковими фактами у Стамбулі, - The Telegraph

мединський

Голова російської делегації на перемовинах з Україною у Стамбулі Володимир Мединський публічно осоромився безглуздими заявами та фейковими історичними твердженнями.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Втім, як зазначає видання, це вже не вперше. Раніше, бувши ще міністром культури Росії, він стверджував, що у росіян є одна зайва хромосома - що зазвичай свідчить про генетичне захворювання, відоме усім як Синдром Дауна - чим викликав шквал критики у свій бік.

Окрім того, Мединський - історик та співавтор підручника, відповідно, з історії, який є обов'язковим для російських шкіл. У ньому містяться твердження про те, що Україна "ультранаціоналістична держава", а Йосип Сталін - "мудрий лідер".

"Факти не мають великого значення. Все починається не з фактів, а з інтерпретацій", - заявляв тим часом Мединський під час одного зі своїх виступів.

Також читайте: "Нейтралітет", відмова від репарацій та "права російськомовних": Росія озвучила Україні в Стамбулі п’ять вимог, - ЗМІ

Ймовірно, він причетний і до написання ідеологічних текстів російського диктатора Володимира Путіна, зокрема й статті 2021-го, в якій ставиться під сумнів існування України. Колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигарь стверджував, що з тіні Мединський допоміг побудувати ідеологічний та історичний фундамент, на якому значною мірою тримається правління глави Кремля.

Нагадаємо, учора під час переговорів Мединський прокоментував відмову від перемир'я з Україною фейковими цитатами Наполеона Бонапарта та Отто фон Бісмарка. Він сказав, що "війна та переговори ведуться одночасно", посилаючись на французького державного діяча, а також приписав залізному канцлеру Німеччини такий вислів: "не треба намагатися обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє".

перемовини (3067) фейк (757) Мединський Володимир (22)
+38
Даун - він і в Стамбулі Даун.
показати весь коментар
17.05.2025 10:17 Відповісти
+27
Це ж Мединський навіки війшов в історію з розповідями про додаткову хромосому у русні?
показати весь коментар
17.05.2025 10:18 Відповісти
+22
НЕ МОЖЕ ОСОРОМИТИСЯ РАШИСТСЬКИЙ СОРОМ СПОКОНВІЧНИЙ
показати весь коментар
17.05.2025 10:18 Відповісти
Даун - він і в Стамбулі Даун.
показати весь коментар
17.05.2025 10:17 Відповісти
ЯКА ПРЕКРАСНА НОВИНА ВІД ВИДАННЯ ПАРТЕНРІВ УКРАЇНИ - якщо хочуть, то можуть

УРОКИ ІСТОРІЇ від хйла для даунів Такера Карлсона та Маска , розширена на FOX NEWS особисто для такого ж самого рудого ерудита - єта палучаєцца ша в лужу рашистський пердьож
показати весь коментар
17.05.2025 11:09 Відповісти
Петро I у 1721 році офіційно проголосив створення Російської імперії "Московія".

Європейські документи, карти та хроніки ще десятиліттями після цього використовували назву "Московія" або "Московське царство".

• Але з XVIII століття назва "Russia" поступово стає загальноприйнятою.

Формально це була свідома політична ідентифікаційна операція - "вкрасти" спадок Київської Русі.
1776 р офіційна дата народження держави США

так що КАЦАПІЯ офіціально названа як РОСІЯ міжнародною спільнотою, однолітка США?
Й тут Трамп переграв хйла пабедітєля - ніякий ПУ не лідєр -наслеєднік Дрєвняй Русі. Що там робить Мракарова - слухає історію від Такера Карслсона?
показати весь коментар
17.05.2025 11:34 Відповісти
з 1721 р. "Russia" латинський варіант з грецької "Rusia" став "РоССия"

"1776 р. офіційна дата народження держави США"

Однолітки ? Умовно, умоглядно ... Історія країни (держави) пишеться на історії земель.
Аборигени "Америки" фактично не знали де вони живуть, на якому континенті.
Європейці, з початку, теж, але ж спромоглися переплисти океан.
показати весь коментар
17.05.2025 14:06 Відповісти
петро романов був німцем, тому тягнув кацапських-монголів до Європи...
... але скільки кацапського-монгола не годуй пармезаном - він все одно в степ дивиться сісти на коня та їхати грабувати.
показати весь коментар
17.05.2025 14:19 Відповісти
Це ж Мединський навіки війшов в історію з розповідями про додаткову хромосому у русні?
показати весь коментар
17.05.2025 10:18 Відповісти
Він першовідкривач причин "загадочной руцькой души" - банальний генетичний збій (мутація) - зайва хромосом , ще
показати весь коментар
17.05.2025 11:29 Відповісти
пару десятків років і вуаля гомо-кацапіус, тупикова гілка еволюції людини.
показати весь коментар
17.05.2025 11:31 Відповісти
Не надо ля-ля, мол , тупиковая ветка. От кацапов произошли обезьяны.
показати весь коментар
17.05.2025 12:42 Відповісти
Тільки не кажіть кацапам, бо стануть занадто горді. Давніші за мавп . Ще одна Перемога над здоровим глуздом.
Перші розпалили вогнище...
Перші злізли з дерева...
І взагалі весь світ їх...
показати весь коментар
17.05.2025 15:58 Відповісти
Чим вiдрiзняеться мавпа вiд людини? -У мавпи - 2 зайвi хромосоми. У кацапiв лишень одна зайва... то це ж недомавпа - перехiдна ланка мiж амебою та мавпою.
показати весь коментар
17.05.2025 12:41 Відповісти
НЕ МОЖЕ ОСОРОМИТИСЯ РАШИСТСЬКИЙ СОРОМ СПОКОНВІЧНИЙ
показати весь коментар
17.05.2025 10:18 Відповісти
рашистовікпедія по мединського

Находится под санкциями США с 2017 года и Канады с 2022 года за «причастность к распространению российской дезинформации и пропаганды»
показати весь коментар
17.05.2025 11:15 Відповісти
Нічого дивного-лішняя храмасома дайот а сєбє знать...
показати весь коментар
17.05.2025 10:18 Відповісти
...ілі абосранаму абсірацца нє прівікать-ібо он абосраний ат раждєнія...
показати весь коментар
17.05.2025 10:30 Відповісти
Он и так вошел в историю наравне с великими учеными типа Михайла Ломоносова открыв в2013-ом году у россиян лишнюю скрепную хромосому.Правда Нобелевскую премию ему зажали ироды..
показати весь коментар
17.05.2025 10:20 Відповісти
А чем вам Ломоносов не угодил ?

Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще!

В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы.

Какие для этого основания?

А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что:

Если в одном месте что-то прибудет, в другом убудет !

Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона!

Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье.

Причем, не в частном письме, а научной работе!

Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов.

Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине, все его труды в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.

Ломоносову приписывают создание основополагающих работ по горному делу.

На самом деле эти работы есть ни что иное, как КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, ЗАПИСАННЫХ ИМ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ГЕРМАНИИ!

В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Поэтому и в математике слаб.

Ломоносов не ученый!

Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи пить и выбивать деньги на безумные проекты.

Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея достичь Индии, обойдя Америку через Северный Ледовитый океан.

Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов.

Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги от Екатерины на две экспедиции.

Обе, естественно, закончились провалом за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды.

Кто оказался виноват?

Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.

https://fakeoff.org/culture/mify-sovetskoy-i-rossiyskoy-nauki
показати весь коментар
17.05.2025 10:27 Відповісти
да у скрепных все свое: и паровоз, и самолет, и радио, и лампочка, и атомная бомба...
пи*дят все что плохо лежит (и что хорошо - тоже)...
показати весь коментар
17.05.2025 10:39 Відповісти
...і у ДНІПРІ( 1971-2023 рр) .біля Краєзнавчого музею зі славними історичними експонатам та документам часів козаччини , біля універу кормушки спеців для гірночї промисловості стояв пам"ятник цьом рашистському "генію " ... До 2023 року!!!
показати весь коментар
17.05.2025 12:08 Відповісти
Для таких учьоних як він там ще є Шнобелівська премія
показати весь коментар
17.05.2025 10:34 Відповісти
московит , що ви хотіли ?
очевидно ж що іншими вони бути не можуть
але саме страшне , що московит фактично продовжує бути толерованим глобальним світом , замість того щоб бути гонимим, обмеженим і цензурованим
зло непокаране і не видно навіть умов що буде покарання в найближчі часи
показати весь коментар
17.05.2025 10:21 Відповісти
він яничар: род. https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 18 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1970, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Смела, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкасская область, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D
показати весь коментар
17.05.2025 12:21 Відповісти
осоромився свiт вважаючий себе цивiлiзованим!сам факт переговорiв зi злочинцями э ганебним! нездатнiсть вiдстояти мiжнародне право,та просто здоровий глузд,i вимушенiсть вислуховувати кацапське божевiлля вказуэ на помилковiсть напрямку розвитку цiлого свiту!
показати весь коментар
17.05.2025 10:28 Відповісти
так він туди вже обісраним і приїхав! )
показати весь коментар
17.05.2025 10:35 Відповісти
Обама поклав, а Трамп розвинув, от і маємо
показати весь коментар
17.05.2025 10:49 Відповісти
А товаріщ "Краснов" вважає, що ***** Мединський має козирі. Хто заперечуватиме - для таких знайдеться гулаг
показати весь коментар
17.05.2025 10:37 Відповісти
Для кацапів це норм
показати весь коментар
17.05.2025 10:51 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 10:57 Відповісти
Ну,як би там не було рос пропаганда досить вдало працює на зовнішню публіку. Тоді як в нас все заточене на обожнювання лідора
показати весь коментар
17.05.2025 11:11 Відповісти
не читай зелених і не буде все заточене
показати весь коментар
17.05.2025 12:23 Відповісти
Стесняюсь спросить насчет транскрипции. Как пральна прочитать Мавка Лicовий?
показати весь коментар
17.05.2025 12:45 Відповісти
стесняйся дальше.
показати весь коментар
17.05.2025 12:52 Відповісти
А чьо вы ушли от ответа? Це вказуе на архi невихованiсть.
показати весь коментар
17.05.2025 13:12 Відповісти
Если бы было нашрайбано , мол, Лicовая, то слово ВЫ автоматом было бы с большой буквы. С женщинами - на Вы, с мужиками сантименты - в сторону, с маленькой
показати весь коментар
17.05.2025 13:20 Відповісти
Як же він подальшому жити буде з такою ганьбою.
показати весь коментар
17.05.2025 11:33 Відповісти
так йому про то ніхто не скаже, що у нього диплом інтрнет -освіти. житеме і навалюватиме ще.
показати весь коментар
17.05.2025 12:24 Відповісти
Когда-то и я гордился ганьбою, типо, в СССР люди живут лучше всех в мире, пока не сделал пару шагов по заграничной Венеции в 1976 г. , откуда совок тащил мелкой контрой если не джинсу, то кримплен, мохер с журналом мод"Вестро". К примеру, совок покупал в СССР , за 15 ржублей, фотоаппарат "Смена-8М" (детская забава каменного века, для иностранцев - раритетно-экзотическая вестч). Далее, итальяшка , к примеру, огребал ту смену за 10 000 лир(это 10 ржублей). на 10 000 лир совок покупал блок мохера(10 мотков) . в самой "лучшей стране мира"тот блок сбагривался за 1000 ржублей(моток в Одесса-Николаев-Херсон уходил в лет по10-11 руб). В Киеве - по 13-15руб. В Маацкве - по 20-21 руб. До речi, журнал мод "Вестро"(одежда на четыре сезона+ выкройки) в Италии стоил, в пересчете на ржубли, около 40-60 копеек. В самой "лучшей" стране мира его отрывали с руками по 45 руб.
показати весь коментар
17.05.2025 13:06 Відповісти
На расєї проблеми з хромосомами:
То забагато , то замало .
показати весь коментар
17.05.2025 12:58 Відповісти
То-та кацапов тянет до мавп в Африку, бо у мавп 2 лишних хромосомы. И шо бы вы думали? Кацапы заявили , шо нарыли в центральной Африке, мавпоплемя , которое трындит на старорусском наречии. Каароч, кацапосрусь пошла из Африки, вiд мавп.
показати весь коментар
17.05.2025 13:10 Відповісти
ЗЫ... А не из Киева.
показати весь коментар
17.05.2025 13:14 Відповісти
Лишний хромой самец!
показати весь коментар
18.05.2025 12:45 Відповісти
 
 