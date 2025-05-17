Голова російської делегації Мединський осоромився безглуздими заявами та фейковими фактами у Стамбулі, - The Telegraph

Голова російської делегації на перемовинах з Україною у Стамбулі Володимир Мединський публічно осоромився безглуздими заявами та фейковими історичними твердженнями.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Втім, як зазначає видання, це вже не вперше. Раніше, бувши ще міністром культури Росії, він стверджував, що у росіян є одна зайва хромосома - що зазвичай свідчить про генетичне захворювання, відоме усім як Синдром Дауна - чим викликав шквал критики у свій бік.

Окрім того, Мединський - історик та співавтор підручника, відповідно, з історії, який є обов'язковим для російських шкіл. У ньому містяться твердження про те, що Україна "ультранаціоналістична держава", а Йосип Сталін - "мудрий лідер".

"Факти не мають великого значення. Все починається не з фактів, а з інтерпретацій", - заявляв тим часом Мединський під час одного зі своїх виступів.

Ймовірно, він причетний і до написання ідеологічних текстів російського диктатора Володимира Путіна, зокрема й статті 2021-го, в якій ставиться під сумнів існування України. Колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигарь стверджував, що з тіні Мединський допоміг побудувати ідеологічний та історичний фундамент, на якому значною мірою тримається правління глави Кремля.

Нагадаємо, учора під час переговорів Мединський прокоментував відмову від перемир'я з Україною фейковими цитатами Наполеона Бонапарта та Отто фон Бісмарка. Він сказав, що "війна та переговори ведуться одночасно", посилаючись на французького державного діяча, а також приписав залізному канцлеру Німеччини такий вислів: "не треба намагатися обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє".