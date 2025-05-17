Голова російської делегації Мединський осоромився безглуздими заявами та фейковими фактами у Стамбулі, - The Telegraph
Голова російської делегації на перемовинах з Україною у Стамбулі Володимир Мединський публічно осоромився безглуздими заявами та фейковими історичними твердженнями.
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Втім, як зазначає видання, це вже не вперше. Раніше, бувши ще міністром культури Росії, він стверджував, що у росіян є одна зайва хромосома - що зазвичай свідчить про генетичне захворювання, відоме усім як Синдром Дауна - чим викликав шквал критики у свій бік.
Окрім того, Мединський - історик та співавтор підручника, відповідно, з історії, який є обов'язковим для російських шкіл. У ньому містяться твердження про те, що Україна "ультранаціоналістична держава", а Йосип Сталін - "мудрий лідер".
"Факти не мають великого значення. Все починається не з фактів, а з інтерпретацій", - заявляв тим часом Мединський під час одного зі своїх виступів.
Ймовірно, він причетний і до написання ідеологічних текстів російського диктатора Володимира Путіна, зокрема й статті 2021-го, в якій ставиться під сумнів існування України. Колишній головний редактор телеканалу "Дождь" Михайло Зигарь стверджував, що з тіні Мединський допоміг побудувати ідеологічний та історичний фундамент, на якому значною мірою тримається правління глави Кремля.
Нагадаємо, учора під час переговорів Мединський прокоментував відмову від перемир'я з Україною фейковими цитатами Наполеона Бонапарта та Отто фон Бісмарка. Він сказав, що "війна та переговори ведуться одночасно", посилаючись на французького державного діяча, а також приписав залізному канцлеру Німеччини такий вислів: "не треба намагатися обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
УРОКИ ІСТОРІЇ від хйла для даунів Такера Карлсона та Маска , розширена на FOX NEWS особисто для такого ж самого рудого ерудита - єта палучаєцца ша в лужу рашистський пердьож
Європейські документи, карти та хроніки ще десятиліттями після цього використовували назву "Московія" або "Московське царство".
• Але з XVIII століття назва "Russia" поступово стає загальноприйнятою.
• Формально це була свідома політична ідентифікаційна операція - "вкрасти" спадок Київської Русі.
1776 р офіційна дата народження держави США
так що КАЦАПІЯ офіціально названа як РОСІЯ міжнародною спільнотою, однолітка США?
Й тут Трамп переграв хйла пабедітєля - ніякий ПУ не лідєр -наслеєднік Дрєвняй Русі. Що там робить Мракарова - слухає історію від Такера Карслсона?
"1776 р. офіційна дата народження держави США"
Однолітки ? Умовно, умоглядно ... Історія країни (держави) пишеться на історії земель.
Аборигени "Америки" фактично не знали де вони живуть, на якому континенті.
Європейці, з початку, теж, але ж спромоглися переплисти океан.
... але скільки кацапського-монгола не годуй пармезаном - він все одно в степ дивиться сісти на коня та їхати грабувати.
Перші розпалили вогнище...
Перші злізли з дерева...
І взагалі весь світ їх...
Находится под санкциями США с 2017 года и Канады с 2022 года за «причастность к распространению российской дезинформации и пропаганды»
Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще!
В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы.
Какие для этого основания?
А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что:
Если в одном месте что-то прибудет, в другом убудет !
Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона!
Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье.
Причем, не в частном письме, а научной работе!
Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов.
Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине, все его труды в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.
Ломоносову приписывают создание основополагающих работ по горному делу.
На самом деле эти работы есть ни что иное, как КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, ЗАПИСАННЫХ ИМ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ГЕРМАНИИ!
В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Поэтому и в математике слаб.
Ломоносов не ученый!
Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи пить и выбивать деньги на безумные проекты.
Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея достичь Индии, обойдя Америку через Северный Ледовитый океан.
Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов.
Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги от Екатерины на две экспедиции.
Обе, естественно, закончились провалом за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды.
Кто оказался виноват?
Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
https://fakeoff.org/culture/mify-sovetskoy-i-rossiyskoy-nauki
пи*дят все что плохо лежит (и что хорошо - тоже)...
очевидно ж що іншими вони бути не можуть
але саме страшне , що московит фактично продовжує бути толерованим глобальним світом , замість того щоб бути гонимим, обмеженим і цензурованим
зло непокаране і не видно навіть умов що буде покарання в найближчі часи
То забагато , то замало .