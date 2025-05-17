Глава российской делегации Мединский опозорился бессмысленными заявлениями и фейковыми фактами в Стамбуле, - The Telegraph
Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский публично оконфузился нелепыми заявлениями и фейковыми историческими утверждениями.
Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Впрочем, как отмечает издание, это уже не впервые. Ранее, будучи еще министром культуры России, он утверждал, что у россиян есть одна лишняя хромосома - что обычно свидетельствует о генетическом заболевании, известном всем как Синдром Дауна - чем вызвал шквал критики в свою сторону.
Кроме того, Мединский - историк и соавтор учебника, соответственно, по истории, который является обязательным для российских школ. В нем содержатся утверждения о том, что Украина "ультранационалистическое государство", а Иосиф Сталин - "мудрый лидер".
"Факты не имеют большого значения. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций", - заявлял тем временем Мединский во время одного из своих выступлений.
Вероятно, он причастен и к написанию идеологических текстов российского диктатора Владимира Путина, в том числе и статьи 2021-го, в которой ставится под сомнение существование Украины. Бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь утверждал, что из тени Мединский помог построить идеологический и исторический фундамент, на котором в значительной степени держится правление главы Кремля.
Напомним, вчера во время переговоров Мединский прокомментировал отказ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона Бонапарта и Отто фон Бисмарка. Он сказал, что "война и переговоры ведутся одновременно", ссылаясь на французского государственного деятеля, а также приписал железному канцлеру Германии такое выражение: "не надо пытаться обмануть русских и что-либо у них украсть, потому что рано или поздно русские всегда приходят за своим".
УРОКИ ІСТОРІЇ від хйла для даунів Такера Карлсона та Маска , розширена на FOX NEWS особисто для такого ж самого рудого ерудита - єта палучаєцца ша в лужу рашистський пердьож
Європейські документи, карти та хроніки ще десятиліттями після цього використовували назву "Московія" або "Московське царство".
• Але з XVIII століття назва "Russia" поступово стає загальноприйнятою.
• Формально це була свідома політична ідентифікаційна операція - "вкрасти" спадок Київської Русі.
1776 р офіційна дата народження держави США
так що КАЦАПІЯ офіціально названа як РОСІЯ міжнародною спільнотою, однолітка США?
Й тут Трамп переграв хйла пабедітєля - ніякий ПУ не лідєр -наслеєднік Дрєвняй Русі. Що там робить Мракарова - слухає історію від Такера Карслсона?
"1776 р. офіційна дата народження держави США"
Однолітки ? Умовно, умоглядно ... Історія країни (держави) пишеться на історії земель.
Аборигени "Америки" фактично не знали де вони живуть, на якому континенті.
Європейці, з початку, теж, але ж спромоглися переплисти океан.
... але скільки кацапського-монгола не годуй пармезаном - він все одно в степ дивиться сісти на коня та їхати грабувати.
Перші розпалили вогнище...
Перші злізли з дерева...
І взагалі весь світ їх...
Находится под санкциями США с 2017 года и Канады с 2022 года за «причастность к распространению российской дезинформации и пропаганды»
Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще!
В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы.
Какие для этого основания?
А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что:
Если в одном месте что-то прибудет, в другом убудет !
Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона!
Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье.
Причем, не в частном письме, а научной работе!
Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов.
Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине, все его труды в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.
Ломоносову приписывают создание основополагающих работ по горному делу.
На самом деле эти работы есть ни что иное, как КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, ЗАПИСАННЫХ ИМ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ГЕРМАНИИ!
В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Поэтому и в математике слаб.
Ломоносов не ученый!
Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи пить и выбивать деньги на безумные проекты.
Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея достичь Индии, обойдя Америку через Северный Ледовитый океан.
Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов.
Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги от Екатерины на две экспедиции.
Обе, естественно, закончились провалом за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды.
Кто оказался виноват?
Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
https://fakeoff.org/culture/mify-sovetskoy-i-rossiyskoy-nauki
пи*дят все что плохо лежит (и что хорошо - тоже)...
очевидно ж що іншими вони бути не можуть
але саме страшне , що московит фактично продовжує бути толерованим глобальним світом , замість того щоб бути гонимим, обмеженим і цензурованим
зло непокаране і не видно навіть умов що буде покарання в найближчі часи
То забагато , то замало .