10 267 43

Глава российской делегации Мединский опозорился бессмысленными заявлениями и фейковыми фактами в Стамбуле, - The Telegraph

мединський

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский публично оконфузился нелепыми заявлениями и фейковыми историческими утверждениями.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Впрочем, как отмечает издание, это уже не впервые. Ранее, будучи еще министром культуры России, он утверждал, что у россиян есть одна лишняя хромосома - что обычно свидетельствует о генетическом заболевании, известном всем как Синдром Дауна - чем вызвал шквал критики в свою сторону.

Кроме того, Мединский - историк и соавтор учебника, соответственно, по истории, который является обязательным для российских школ. В нем содержатся утверждения о том, что Украина "ультранационалистическое государство", а Иосиф Сталин - "мудрый лидер".

"Факты не имеют большого значения. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций", - заявлял тем временем Мединский во время одного из своих выступлений.

Также читайте: Мединский объяснил отказ РФ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка

Вероятно, он причастен и к написанию идеологических текстов российского диктатора Владимира Путина, в том числе и статьи 2021-го, в которой ставится под сомнение существование Украины. Бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь утверждал, что из тени Мединский помог построить идеологический и исторический фундамент, на котором в значительной степени держится правление главы Кремля.

Напомним, вчера во время переговоров Мединский прокомментировал отказ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона Бонапарта и Отто фон Бисмарка. Он сказал, что "война и переговоры ведутся одновременно", ссылаясь на французского государственного деятеля, а также приписал железному канцлеру Германии такое выражение: "не надо пытаться обмануть русских и что-либо у них украсть, потому что рано или поздно русские всегда приходят за своим".

переговоры (5130) фейк (692) Мединский Владимир (22)
+38
Даун - він і в Стамбулі Даун.
17.05.2025 10:17 Ответить
+27
Це ж Мединський навіки війшов в історію з розповідями про додаткову хромосому у русні?
17.05.2025 10:18 Ответить
+22
НЕ МОЖЕ ОСОРОМИТИСЯ РАШИСТСЬКИЙ СОРОМ СПОКОНВІЧНИЙ
17.05.2025 10:18 Ответить
Даун - він і в Стамбулі Даун.
17.05.2025 10:17 Ответить
ЯКА ПРЕКРАСНА НОВИНА ВІД ВИДАННЯ ПАРТЕНРІВ УКРАЇНИ - якщо хочуть, то можуть

УРОКИ ІСТОРІЇ від хйла для даунів Такера Карлсона та Маска , розширена на FOX NEWS особисто для такого ж самого рудого ерудита - єта палучаєцца ша в лужу рашистський пердьож
17.05.2025 11:09 Ответить
Петро I у 1721 році офіційно проголосив створення Російської імперії "Московія".

Європейські документи, карти та хроніки ще десятиліттями після цього використовували назву "Московія" або "Московське царство".

• Але з XVIII століття назва "Russia" поступово стає загальноприйнятою.

Формально це була свідома політична ідентифікаційна операція - "вкрасти" спадок Київської Русі.
1776 р офіційна дата народження держави США

так що КАЦАПІЯ офіціально названа як РОСІЯ міжнародною спільнотою, однолітка США?
Й тут Трамп переграв хйла пабедітєля - ніякий ПУ не лідєр -наслеєднік Дрєвняй Русі. Що там робить Мракарова - слухає історію від Такера Карслсона?
17.05.2025 11:34 Ответить
з 1721 р. "Russia" латинський варіант з грецької "Rusia" став "РоССия"

"1776 р. офіційна дата народження держави США"

Однолітки ? Умовно, умоглядно ... Історія країни (держави) пишеться на історії земель.
Аборигени "Америки" фактично не знали де вони живуть, на якому континенті.
Європейці, з початку, теж, але ж спромоглися переплисти океан.
17.05.2025 14:06 Ответить
петро романов був німцем, тому тягнув кацапських-монголів до Європи...
... але скільки кацапського-монгола не годуй пармезаном - він все одно в степ дивиться сісти на коня та їхати грабувати.
17.05.2025 14:19 Ответить
Це ж Мединський навіки війшов в історію з розповідями про додаткову хромосому у русні?
17.05.2025 10:18 Ответить
Він першовідкривач причин "загадочной руцькой души" - банальний генетичний збій (мутація) - зайва хромосом , ще
17.05.2025 11:29 Ответить
пару десятків років і вуаля гомо-кацапіус, тупикова гілка еволюції людини.
17.05.2025 11:31 Ответить
Не надо ля-ля, мол , тупиковая ветка. От кацапов произошли обезьяны.
17.05.2025 12:42 Ответить
Тільки не кажіть кацапам, бо стануть занадто горді. Давніші за мавп . Ще одна Перемога над здоровим глуздом.
Перші розпалили вогнище...
Перші злізли з дерева...
І взагалі весь світ їх...
17.05.2025 15:58 Ответить
Чим вiдрiзняеться мавпа вiд людини? -У мавпи - 2 зайвi хромосоми. У кацапiв лишень одна зайва... то це ж недомавпа - перехiдна ланка мiж амебою та мавпою.
17.05.2025 12:41 Ответить
НЕ МОЖЕ ОСОРОМИТИСЯ РАШИСТСЬКИЙ СОРОМ СПОКОНВІЧНИЙ
17.05.2025 10:18 Ответить
рашистовікпедія по мединського

Находится под санкциями США с 2017 года и Канады с 2022 года за «причастность к распространению российской дезинформации и пропаганды»
17.05.2025 11:15 Ответить
Нічого дивного-лішняя храмасома дайот а сєбє знать...
17.05.2025 10:18 Ответить
...ілі абосранаму абсірацца нє прівикать-ібо он абосраний ат раждєнія...
17.05.2025 10:30 Ответить
Он и так вошел в историю наравне с великими учеными типа Михайла Ломоносова открыв в2013-ом году у россиян лишнюю скрепную хромосому.Правда Нобелевскую премию ему зажали ироды..
17.05.2025 10:20 Ответить
А чем вам Ломоносов не угодил ?

Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще!

В учебниках пишут, что Ломоносов открыл закон сохранения массы.

Какие для этого основания?

А просто Ломоносов в одном письме своему товарищу как-то написал фразу, что:

Если в одном месте что-то прибудет, в другом убудет !

Из нее сталинские соколы сделали вывод, что Ломоносов открыл закон сохранения массы. Но ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона!

Впервые закон сохранения массы четко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье.

Причем, не в частном письме, а научной работе!

Также пишут, что Ломоносов разработал молекулярно-кинетическую теорию газов.

Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику. Именно по этой причине, все его труды в области физики и химии были просто беспомощными фантазиями.

Ломоносову приписывают создание основополагающих работ по горному делу.

На самом деле эти работы есть ни что иное, как КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, ЗАПИСАННЫХ ИМ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ В ГЕРМАНИИ!

В Германии Михайло, кстати, по большей части не учился, а пил да по бабам бегал. Поэтому и в математике слаб.

Ломоносов не ученый!

Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи пить и выбивать деньги на безумные проекты.

Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея достичь Индии, обойдя Америку через Северный Ледовитый океан.

Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов.

Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги от Екатерины на две экспедиции.

Обе, естественно, закончились провалом за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды.

Кто оказался виноват?

Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.

https://fakeoff.org/culture/mify-sovetskoy-i-rossiyskoy-nauki
17.05.2025 10:27 Ответить
да у скрепных все свое: и паровоз, и самолет, и радио, и лампочка, и атомная бомба...
пи*дят все что плохо лежит (и что хорошо - тоже)...
17.05.2025 10:39 Ответить
...і у ДНІПРІ( 1971-2023 рр) .біля Краєзнавчого музею зі славними історичними експонатам та документам часів козаччини , біля універу кормушки спеців для гірночї промисловості стояв пам"ятник цьом рашистському "генію " ... До 2023 року!!!
17.05.2025 12:08 Ответить
Для таких учьоних як він там ще є Шнобелівська премія
17.05.2025 10:34 Ответить
московит , що ви хотіли ?
очевидно ж що іншими вони бути не можуть
але саме страшне , що московит фактично продовжує бути толерованим глобальним світом , замість того щоб бути гонимим, обмеженим і цензурованим
зло непокаране і не видно навіть умов що буде покарання в найближчі часи
17.05.2025 10:21 Ответить
він яничар: род. https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 18 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1970, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0 Смела, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкасская область, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинская ССР
17.05.2025 12:21 Ответить
осоромився свiт вважаючий себе цивiлiзованим!сам факт переговорiв зi злочинцями э ганебним! нездатнiсть вiдстояти мiжнародне право,та просто здоровий глузд,i вимушенiсть вислуховувати кацапське божевiлля вказуэ на помилковiсть напрямку розвитку цiлого свiту!
17.05.2025 10:28 Ответить
так він туди вже обісраним і приїхав! )
17.05.2025 10:35 Ответить
Обама поклав, а Трамп розвинув, от і маємо
17.05.2025 10:49 Ответить
А товаріщ "Краснов" вважає, що ***** Мединський має козирі. Хто заперечуватиме - для таких знайдеться гулаг
17.05.2025 10:37 Ответить
Для кацапів це норм
17.05.2025 10:51 Ответить
17.05.2025 10:57 Ответить
Ну,як би там не було рос пропаганда досить вдало працює на зовнішню публіку. Тоді як в нас все заточене на обожнювання лідора
17.05.2025 11:11 Ответить
не читай зелених і не буде все заточене
17.05.2025 12:23 Ответить
Стесняюсь спросить насчет транскрипции. Как пральна прочитать Мавка Лicовий?
17.05.2025 12:45 Ответить
стесняйся дальше.
17.05.2025 12:52 Ответить
А чьо вы ушли от ответа? Це вказуе на архi невихованiсть.
17.05.2025 13:12 Ответить
Если бы было нашрайбано , мол, Лicовая, то слово ВЫ автоматом было бы с большой буквы. С женщинами - на Вы, с мужиками сантименты - в сторону, с маленькой
17.05.2025 13:20 Ответить
Як же він подальшому жити буде з такою ганьбою.
17.05.2025 11:33 Ответить
так йому про то ніхто не скаже, що у нього диплом інтрнет -освіти. житеме і навалюватиме ще.
17.05.2025 12:24 Ответить
Когда-то и я гордился ганьбою, типо, в СССР люди живут лучше всех в мире, пока не сделал пару шагов по заграничной Венеции в 1976 г. , откуда совок тащил мелкой контрой если не джинсу, то кримплен, мохер с журналом мод"Вестро". К примеру, совок покупал в СССР , за 15 ржублей, фотоаппарат "Смена-8М" (детская забава каменного века, для иностранцев - раритетно-экзотическая вестч). Далее, итальяшка , к примеру, огребал ту смену за 10 000 лир(это 10 ржублей). на 10 000 лир совок покупал блок мохера(10 мотков) . в самой "лучшей стране мира"тот блок сбагривался за 1000 ржублей(моток в Одесса-Николаев-Херсон уходил в лет по10-11 руб). В Киеве - по 13-15руб. В Маацкве - по 20-21 руб. До речi, журнал мод "Вестро"(одежда на четыре сезона+ выкройки) в Италии стоил, в пересчете на ржубли, около 40-60 копеек. В самой "лучшей" стране мира его отрывали с руками по 45 руб.
17.05.2025 13:06 Ответить
На расєї проблеми з хромосомами:
То забагато , то замало .
17.05.2025 12:58 Ответить
То-та кацапов тянет до мавп в Африку, бо у мавп 2 лишних хромосомы. И шо бы вы думали? Кацапы заявили , шо нарыли в центральной Африке, мавпоплемя , которое трындит на старорусском наречии. Каароч, кацапосрусь пошла из Африки, вiд мавп.
17.05.2025 13:10 Ответить
ЗЫ... А не из Киева.
17.05.2025 13:14 Ответить
Лишний хромой самец!
18.05.2025 12:45 Ответить
 
 