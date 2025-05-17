Глава российской делегации Мединский опозорился бессмысленными заявлениями и фейковыми фактами в Стамбуле, - The Telegraph

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский публично оконфузился нелепыми заявлениями и фейковыми историческими утверждениями.

Об этом пишет The Telegraph

Впрочем, как отмечает издание, это уже не впервые. Ранее, будучи еще министром культуры России, он утверждал, что у россиян есть одна лишняя хромосома - что обычно свидетельствует о генетическом заболевании, известном всем как Синдром Дауна - чем вызвал шквал критики в свою сторону.

Кроме того, Мединский - историк и соавтор учебника, соответственно, по истории, который является обязательным для российских школ. В нем содержатся утверждения о том, что Украина "ультранационалистическое государство", а Иосиф Сталин - "мудрый лидер".

"Факты не имеют большого значения. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций", - заявлял тем временем Мединский во время одного из своих выступлений.

Вероятно, он причастен и к написанию идеологических текстов российского диктатора Владимира Путина, в том числе и статьи 2021-го, в которой ставится под сомнение существование Украины. Бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь утверждал, что из тени Мединский помог построить идеологический и исторический фундамент, на котором в значительной степени держится правление главы Кремля.

Напомним, вчера во время переговоров Мединский прокомментировал отказ от перемирия с Украиной фейковыми цитатами Наполеона Бонапарта и Отто фон Бисмарка. Он сказал, что "война и переговоры ведутся одновременно", ссылаясь на французского государственного деятеля, а также приписал железному канцлеру Германии такое выражение: "не надо пытаться обмануть русских и что-либо у них украсть, потому что рано или поздно русские всегда приходят за своим".