США хотят, чтобы РФ отстранила Мединского от переговоров, - Bloomberg

США дают понять россиянам, что не хотели бы, чтобы помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский участвовал в переговорах с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по словам источников издания, официальные лица США поддерживают связь с украинцами, чтобы обеспечить проведение переговоров между Украиной и Россией.

"Они также сигнализируют российским коллегам, что хотели бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле", - пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Также читайте: Глава российской делегации Мединский оконфузился нелепыми заявлениями и фейковыми фактами в Стамбуле, - The Telegraph

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.