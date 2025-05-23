РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
4 139 27

США хотят, чтобы РФ отстранила Мединского от переговоров, - Bloomberg

США не хотят, чтобы Мединский участвовал в переговорах

США дают понять россиянам, что не хотели бы, чтобы помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский участвовал в переговорах с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по словам источников издания, официальные лица США поддерживают связь с украинцами, чтобы обеспечить проведение переговоров между Украиной и Россией.

"Они также сигнализируют российским коллегам, что хотели бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле", - пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Также читайте: Глава российской делегации Мединский оконфузился нелепыми заявлениями и фейковыми фактами в Стамбуле, - The Telegraph

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Автор: 

США (27043) переговоры с Россией (1118) Мединский Владимир (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
НЕМАЄ різниці кого вони пришлють - вони просто озвучують те що в голові в Путіна. А в голові в нього - шовінізм, фашизм і нетерпимість до інших народів, зверхність і зухвальство. І вибити це зможе уже лише куля
показать весь комментарий
23.05.2025 15:39
+7
Без усунення першопричини, тобто ***** - то все марно
показать весь комментарий
23.05.2025 15:46
+4
Медицинського ліпше втопити і бажано у гімні.
показать весь комментарий
23.05.2025 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕМАЄ різниці кого вони пришлють - вони просто озвучують те що в голові в Путіна. А в голові в нього - шовінізм, фашизм і нетерпимість до інших народів, зверхність і зухвальство. І вибити це зможе уже лише куля
показать весь комментарий
23.05.2025 15:39 Ответить
Якщо ввх помре, а рашку очолить Патрушев, вам від цього стане легше?
показать весь комментарий
23.05.2025 16:03 Ответить
З патрушевим швидко зроблять те ж що із Берією.
показать весь комментарий
23.05.2025 16:20 Ответить
Ну замість Патрушева буде Бортніков, вам від цього стане легше?
показать весь комментарий
23.05.2025 21:40 Ответить
Саме тому Штати й хочуть заміни, бо Медінський не може помовчати коли потрібно, а це заважає Трампу підігравати путіну.
показать весь комментарий
23.05.2025 16:25 Ответить
Все просто. Слишком много собирается придурков на переговоры. Одна американская делегация чего стоит
показать весь комментарий
23.05.2025 15:41 Ответить
Ще один заблукалий кацап
показать весь комментарий
23.05.2025 15:43 Ответить
+++
показать весь комментарий
23.05.2025 18:30 Ответить
Медицинського ліпше втопити і бажано у гімні.
показать весь комментарий
23.05.2025 15:42 Ответить
Без усунення першопричини, тобто ***** - то все марно
показать весь комментарий
23.05.2025 15:46 Ответить
Тобто це ввх виготовляє та запускає дрони, ракети, арту? А народ рашки тут ні до чого?
показать весь комментарий
23.05.2025 21:43 Ответить
А кого присунути? В кацапському лепрозорії адекватніших немає.
показать весь комментарий
23.05.2025 15:46 Ответить
так в них там пуйло особисто верзе таку ахінєю що там питання не до істориків а до санітарів, тому від придворних шизоідів чогось очікувати не варто
показать весь комментарий
23.05.2025 16:04 Ответить
сподіваюсь цей мудинський любить під камери на самокаті прокатитись
показать весь комментарий
23.05.2025 15:49 Ответить
Кацапи послухають, і поставлять бухого Мєдвєда.
показать весь комментарий
23.05.2025 15:51 Ответить
Bloomberg із посиланням на джерела.

скільки заплатили, що б з дауна мєдінского ліпити героя кацапії?
показать весь комментарий
23.05.2025 15:53 Ответить
А хто конкретно хоче? Хто там ще змагається з рудим клоуном за найнижче ІQ, в чемпіонаті дебілів?
показать весь комментарий
23.05.2025 15:54 Ответить
А кака разніца хто вєлікай амєрікой жопу витирає?
Мєдінскій-шмєдінскій...
показать весь комментарий
23.05.2025 16:27 Ответить
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
Смерть окупантам з московії!!
показать весь комментарий
23.05.2025 16:32 Ответить
замість того, щоб визнати очевидне, що росія це найбільша загроза для існування людства, ці імбецили продовжують грати в "ку-ку".
показать весь комментарий
23.05.2025 16:46 Ответить
До речі , Мединський -етнічний українець з міста Сміла Черкаської області .
показать весь комментарий
23.05.2025 16:57 Ответить
Так ніби він особисту позицію висловлював... Що йому вклали, те і говорив. Просто, хочуть підвищити статус переговорної групи з плінтусного рівня. Типу замініть пішака і можна продовжувати далі. Таким чином, продовжити стамбульський формат імітації перемовин, і щоб Трамп прикрився його фіговим листком.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:04 Ответить
Странно, что мединский, на переговорах, для США - это зашквар. Мне кажется что он отлично вписывается в стратегию трампона.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:09 Ответить
«И кроватей не дам, и умывальников. Полыхаев».
И перемирия не будет, и Мединского не сниму - Путин.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:59 Ответить
Не трогайте очкарика - он половцев видел!
показать весь комментарий
23.05.2025 17:48 Ответить
Навіть тупенького трампа дістали вже наркотичні вигадки про Руріка та інших міфічних істот з пантеону московської орди
показать весь комментарий
23.05.2025 19:41 Ответить
 
 