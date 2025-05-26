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Новини Мирні перемовини
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Під час наступних перемовин з РФ ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню й надамо їм своє, - Сибіга

Сибіга про наступні переговори з РФ

Однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі між Україною та РФ буде припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню й надамо їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі в такому форматі делегацій, який вже був у Туреччині. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше", - наголосив Сибіга.

За його словами, сьогодні настав час для дипломатії, яка дозволить досягти справедливого й всеосяжного миру. Водночас не варто забувати, що саме Росія є джерелом агресії й саме вона наразі відмовляється завершити війну.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Автор: 

Сибіга Андрій (475) переговори з Росією (1229) припинення вогню (267)


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Сибіга хіба не помітив кацапського бачення припинення вогню три останні ночі?
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26.05.2025 14:54 Відповісти
збагачуйте уран, їбанати!
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26.05.2025 14:55 Відповісти
Вони ж сказали: наступного разу буде 6 областей, тому як сказали вище - збагачуйте уран, їбанати!!!
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26.05.2025 14:57 Відповісти
"Ми очкуємо на їхнє бачення припинення вогню" (с). Він навіщось навмисне дратує українців.
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26.05.2025 15:00 Відповісти
Украинская власть сама подыгрывает Путину и Трампу в имитации переговоров, что только на руку этим двум особям, позволяя Америке не вводить санкции против РФ. Зачем этот политический цирк для Зеленского? Россия уже отказалась от ватикана. что там еще интересного? Может, еще и в Москву Орахамию и умерова стоит отправить? А то Стамбул и Эр-Рид как-то слабовато выглядят. Надо встречи на даче у Путина запланировать, наверное. Слов нет доот коллективного бреда
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26.05.2025 15:23 Відповісти
Ви ще в очі загляніть кацапам...
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26.05.2025 15:52 Відповісти
 
 