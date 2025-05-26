Під час наступних перемовин з РФ ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню й надамо їм своє, - Сибіга

Однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі між Україною та РФ буде припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню й надамо їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі в такому форматі делегацій, який вже був у Туреччині. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше", - наголосив Сибіга.

За його словами, сьогодні настав час для дипломатії, яка дозволить досягти справедливого й всеосяжного миру. Водночас не варто забувати, що саме Росія є джерелом агресії й саме вона наразі відмовляється завершити війну.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.