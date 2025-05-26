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Потрібен більший тиск на Путіна, щоб він почав перемовини про перемир’я з Україною, - прем’єр Фінляндії Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що міжнародне співтовариство має чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він почав переговори про припинення вогню в Україні.

Про це він сказав у коментарі AFP, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Орпо, "без сили Путін не буде намагатися знайти вирішення" своєї війни проти Україні.

"Ось чому нам потрібно більше тиску", - наголосив він.

Фінський міністр додав, що міжнародна спільнота має посилити "санкції, військову допомогу Україні, більше військової допомоги, політичну підтримку, все, що ми можемо".

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Автор: 

перемовини (2989) Фінляндія (1321) Орпо Петтері (29) припинення вогню (267)


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Про що перемовини ? цей рашиський чорт може закінчити війну за годину в нього вся повнота влади.
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26.05.2025 19:00 Відповісти
Причём это давление должно быть давлением петли на глотку *****.
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26.05.2025 19:03 Відповісти
" Битьё определяет сознание"
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26.05.2025 19:21 Відповісти
Та куди ж вже "більший"?
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26.05.2025 20:21 Відповісти
Краще відгодовуйте Кабаєву в Швейцарії. Як вона набере зайву вагу, то посилиться і тиск на *****.
Більше нічим та беззуба Європа на нього не натисне.
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26.05.2025 21:31 Відповісти
 
 