Потрібен більший тиск на Путіна, щоб він почав перемовини про перемир’я з Україною, - прем’єр Фінляндії Орпо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що міжнародне співтовариство має чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він почав переговори про припинення вогню в Україні.
Про це він сказав у коментарі AFP, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Орпо, "без сили Путін не буде намагатися знайти вирішення" своєї війни проти Україні.
"Ось чому нам потрібно більше тиску", - наголосив він.
Фінський міністр додав, що міжнародна спільнота має посилити "санкції, військову допомогу Україні, більше військової допомоги, політичну підтримку, все, що ми можемо".
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Більше нічим та беззуба Європа на нього не натисне.