Лавров запропонував Туреччину для другого раунду переговорів з Україною, - росЗМІ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Про це він сказав на пресконференції в Москві з турецьким колегою Хаканом Фіданом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів - у Стамбулі дуже добре", - зазначив Лавров, коментуючи можливе місце проведення другого раунду переговорів.

Глава МЗС Туреччини у відповідь заявив, що його країна "завжди готова надати майданчик" для таких переговорів. "Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті", - додав Фідан.

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