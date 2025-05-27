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Лавров запропонував Туреччину для другого раунду переговорів з Україною, - росЗМІ

Сергій Лавров про мораторій на розміщення РСМД

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Про це він сказав на пресконференції в Москві з турецьким колегою Хаканом Фіданом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів - у Стамбулі дуже добре", - зазначив Лавров, коментуючи можливе місце проведення другого раунду переговорів.

Глава МЗС Туреччини у відповідь заявив, що його країна "завжди готова надати майданчик" для таких переговорів. "Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті", - додав Фідан.

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Автор: 

Лавров Сергій (1605) перемовини (2991) Туреччина (3605)


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Топ коментарі
+3
А як же православніє скрєпи? Невже кірюха зробив обрізание.
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27.05.2025 14:55
+2
Да хоч про геморой вони будуть дебатити. Ціль московського режиму тягнути час щоб у Тампона і ЄС був привід не накладати на Сосію санкції і затримати поставки зброї Україні.
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27.05.2025 15:53
+1
А що коняка зібралася обговорювати? "Денацифікацію"? Чи "демілітарізацію"?
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27.05.2025 14:26
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А що коняка зібралася обговорювати? "Денацифікацію"? Чи "демілітарізацію"?
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27.05.2025 14:26 Відповісти
Да хоч про геморой вони будуть дебатити. Ціль московського режиму тягнути час щоб у Тампона і ЄС був привід не накладати на Сосію санкції і затримати поставки зброї Україні.
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27.05.2025 15:53 Відповісти
Хіба таке можна щоб двом православним країнам зустрічатися в мусульманскій державі?
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27.05.2025 14:27 Відповісти
Яка з цих двох "православна" -- ночхі чи бурятія?
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27.05.2025 14:30 Відповісти
Чи не занадто вона мусульманська?
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27.05.2025 14:43 Відповісти
На відміну від Саудівської Аравії, а тим більше від Ватикану, Туреччина світська держава.
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27.05.2025 14:50 Відповісти
Бояться нових санкцій… знову в дурня приглашають зіграть.
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27.05.2025 14:46 Відповісти
Ну а Сибіга хай запропонує Фінляндію.

Не треба погоджуватися. Треба одразу пропонувати щось своє настільки ж неприйнятне.
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27.05.2025 14:51 Відповісти
А як же православніє скрєпи? Невже кірюха зробив обрізание.
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27.05.2025 14:55 Відповісти
ета нє елєгантна
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27.05.2025 15:05 Відповісти
Как не православно.
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27.05.2025 15:29 Відповісти
По-перше, сцить в інших місцях. По-друге, всім зрозуміло, що оці меморандуми, вибори місць переговорів, хочу - не хочу, буду-не буду, ніщо інше як затягування війни до безкінечності. Вже зрозуміло, що війну вони закінчувати, або зупиняти - не збираються. Навіть якщо й дійде до якихось "переговорів", з вірогідністю 500% вони закінчаться нічим.
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27.05.2025 15:37 Відповісти
Хіба у Ватикан коней не пускають?
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27.05.2025 15:46 Відповісти
"Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів - у Стамбулі дуже добре", - зазначив Лавров,Якщо рашистський окупант когось назвав своїм другом , то в Україні варто знати.що це є теж ворог українського народу"Скажи мені хто Твій друг ,і я Тобі скажу хто Ти"
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27.05.2025 15:55 Відповісти
У когось прочитала.
" Лавров заявив, що католицький Ватикан не підходить для переговорів двох православних країн, а мусульманська Турція підходить."
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27.05.2025 17:13 Відповісти
кацапня то басурмани і за народженням і за тараканами в башці....
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27.05.2025 17:33 Відповісти
Лошадь хочет в Турцию
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27.05.2025 20:47 Відповісти
 
 