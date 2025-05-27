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Лавров запропонував Туреччину для другого раунду переговорів з Україною, - росЗМІ
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.
Про це він сказав на пресконференції в Москві з турецьким колегою Хаканом Фіданом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів - у Стамбулі дуже добре", - зазначив Лавров, коментуючи можливе місце проведення другого раунду переговорів.
Глава МЗС Туреччини у відповідь заявив, що його країна "завжди готова надати майданчик" для таких переговорів. "Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті", - додав Фідан.
Топ коментарі
+3 Артём Назаренко #597587
показати весь коментар27.05.2025 14:55 Посилання
+2 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар27.05.2025 15:53 Посилання
+1 Харьков Сумской
показати весь коментар27.05.2025 14:26 Посилання
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Не треба погоджуватися. Треба одразу пропонувати щось своє настільки ж неприйнятне.
" Лавров заявив, що католицький Ватикан не підходить для переговорів двох православних країн, а мусульманська Турція підходить."