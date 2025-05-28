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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни Переговори про припинення вогню
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Нейтральний статус України є однією з ключових вимог Росії, - Лавров

Лавров озвучив ключові вимоги РФ на переговорах

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре висунув вимоги Росії щодо нейтрального статусу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Вимоги РФ про без'ядерний та нейтральний статус України мають бути задоволені за будь-якої форми врегулювання конфлікту", - сказав він.

Раніше Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Читайте: РФ прагне повністю "звільнити Україну" та "захистити" російськомовних громадян, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1608) росія (65856)


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Топ коментарі
+18
Дайтє уже етаму стараму сіваму мідавскаму мєріну авса...
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28.05.2025 10:42
+17
вешаем Лаврова на Майдане и путькю в Гаагу и сразу нейтральный статус
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28.05.2025 10:42
+14
Як казав покійний Дудаєв: "Росія йде на мирні переговори виключно з однією метою: отримать передишку, перегрупуваться, посилиться, щоб нанести новий удар...".
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28.05.2025 10:50
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вешаем Лаврова на Майдане и путькю в Гаагу и сразу нейтральный статус
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28.05.2025 10:42 Відповісти
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28.05.2025 10:52 Відповісти
Навіщо витрачатись мотузкою на коняку, струмом, чи кувалдою по лобі
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28.05.2025 11:26 Відповісти
...кувалда, і тільки.
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28.05.2025 11:31 Відповісти
А якщо від удару кувалдою,мозги з'являється,дуже ризиковано кувалдою.
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28.05.2025 11:40 Відповісти
А кацапи всі хороші? Тільки пуйло з конякою погані?
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28.05.2025 12:42 Відповісти
Дайтє уже етаму стараму сіваму мідавскаму мєріну авса...
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28.05.2025 10:42 Відповісти
Зникнення мордору з політичної карти світу з поверненням Кенігсбергу , Курил, Карелії, Сахаліну до рідної гавані, а також звільнення з тоталітарних лап руського звіра Чечні, Якутії, Бурятії, Башкортостану , Татарстану та інших народів є однією з вимог цивілізованого світу. Ну і звісно, Сєрьожа Рібентроп має сидіти в Гаазі замість теплої квартири на Арбаті.
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28.05.2025 10:47 Відповісти
Давайте у кацапов разоружим всех ментов, сделаем нейтральными и выпустим зеков из тюрем.
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28.05.2025 10:48 Відповісти
Коли вже воно з пуйлом закабздоняться..
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28.05.2025 10:48 Відповісти
замість старого прийде інші ... і теж нічого не зміниться.

Проблема в існуванні сосії, не буде сосії небуде проблем.
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28.05.2025 10:51 Відповісти
Поки вони трон сцаря ділити будуть - для нас передих й можливість налагодити виробництво власних ракет..ще б преза замінити..
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28.05.2025 11:14 Відповісти
Ага, як обрали у 2019 році, яке виробництво зброї, бо асфальт та відосики це все що вони вміють робити краще за інших
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28.05.2025 11:28 Відповісти
А що,в Україні є ЯЗ і ми в НАТО? Коняка-йди нах.
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28.05.2025 10:49 Відповісти
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28.05.2025 10:49 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2025 11:32 Відповісти
Як казав покійний Дудаєв: "Росія йде на мирні переговори виключно з однією метою: отримать передишку, перегрупуваться, посилиться, щоб нанести новий удар...".
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28.05.2025 10:50 Відповісти
Дебіл, блд...
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28.05.2025 10:51 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?
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28.05.2025 10:51 Відповісти
"Це ж було вже",наїлися.
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28.05.2025 10:52 Відповісти
Ядерки немає, ми не в НАТО і у короткостроковій перспективі не будемо.
Ця мета - суто символічна: показати, що тепер росія з позиції сили має право диктувати іншим країнам їх політичні курси. А іначє - как с Украіной будєт.
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28.05.2025 10:52 Відповісти
Безсилля і імпотенцію россії бачать вже всі.
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28.05.2025 12:00 Відповісти
Крім Трампа.
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28.05.2025 12:00 Відповісти
Єдина вимога!
А як жеж оті денафікація та демілітаризація?
Зовсім поганий став цей старий армянський мерин. Незабаром підкови здеруть і до Кабзона
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28.05.2025 10:54 Відповісти
Так Україна і так де-факто нейтральна. І до НАТО нас ніхто приймати не збирається. Про що цей вірменсько-кацапський вилупок белькоче?
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28.05.2025 10:54 Відповісти
ПНХ стара кляча. Україна незалежна держава і якась жаба з боліт не буде вказувати що нам робити. Україна також повинна висунути вимоги до Московії розпустити ОДКБ, звільнити всі окуповані республіки, здати всю ЯЗ і порізати бомбардувальники і флот.
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28.05.2025 10:55 Відповісти
потвора
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28.05.2025 11:00 Відповісти
Поясніть тій йо*нутій коняці, що без'ядерний та нейтральний статус України передбачає на ВСІЙ міжнародно визнаній території України повну відсутність іноземних військ. Поки кацапські війська повністю не заберуться з України, ніяких розмов про без'ядерний та нейтральний статус України вести немає сенсу.
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28.05.2025 11:02 Відповісти
загнаная унылая лошадь не в курсе, что последние желания подыхающей империи404, да и те - дебильные, совсем не обязательны к выполнению..
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28.05.2025 11:09 Відповісти
ах Ти ж сукв рашистська ..В 2014 РОЦІ ЯКИЙ СТАТУС БУВ В УКРАЇНІ І ЯКА ЯДЕРНА ЗБРОЯ В НЕЇ БУЛА...???А В 22 МУ РОЦІ.ЯКИЙ СТАТУС І ЯКА ЯДЕРНА ЗБРОЯ БУЛА...???ЩОБ ЦІ РАШИСТСЬКІ ВИРОДКИ І СОБАЧІ ДІТИ БІЛЬШЕ НЕ НАПАДАЛИ НА УКРАЇНУ. МБР МАЮТЬ СТОЯТИ НА БОЙОВОМУ ЧЕРГУВАННІ ЩЕ ВЧОРА...ІНАКШЕ БУДЕ ПОВНА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ РАШИСТСЬКИМИ КРОВОЖАДНИМИ ПСАМИ...
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28.05.2025 11:09 Відповісти
А ця деменційна Шкапа не хоче зацитувати
де йдеться щодо нейтрального статусу України

У ДОГОВОРАХ:
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
 ( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
 Дата підписання: 28.01.2003Дата набуття чинності: 23.04.2004
та:
Договір
про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією


( Договір ратифіковано Законом N https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13/98-%D0%B2%D1%80 13/98-ВР від 14.01.98 )

???
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28.05.2025 11:18 Відповісти
Кобила чи ти мерін старий,не тобі вказувати з ким і де.Не сунь ніс куди собака щось не засунула.яне твоє собаче чи коняче діло.
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28.05.2025 11:26 Відповісти
Загнаний коняка рже, конаючі , а наш караван повинен іти туди де буде вигідно українському народу і не звертати уваги!
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28.05.2025 11:31 Відповісти
Если Россия уберётся с украинской территории и компенсирует все расходы на восстановление всего разрушенного ею, триллион долларов, то почему нет. НО! Она будет нейтральной - но под защитой стран НАТО.
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28.05.2025 11:45 Відповісти
И обязательно иметь ядерное оружие, которого официально не будет, но в случає чего, оно будет массово использовано против лаптежного кремлевского каганата.
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28.05.2025 12:04 Відповісти
Да, это как Израиль говорит: "У нас нет ядерного оружия, но в случае чего мы его применим". )
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28.05.2025 12:19 Відповісти
Дякуємо, в України вже був нейтральний статус.
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28.05.2025 12:04 Відповісти
а ми що зараз маємо ядерну зброю??
належимо до якогось блоку??
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28.05.2025 12:16 Відповісти
Резюме - Як що нейтральний статус, то можна пограбувати та повбивати.
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28.05.2025 13:17 Відповісти
Тобто відстрочена капітуляція - щоб не було можливості підготуватися поки орда на перепочинку....
Якщо зєбіл чкимось чином таке підпише а Европа затвердить/узгодить - треба негайно вивозити мирняк до Європи. А ментів, прокурорів, таможню, вертухаїв та інших - "під ружжо" .
Бо це план "zапрошення до повторного геноциду"
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28.05.2025 16:48 Відповісти
 
 