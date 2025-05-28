Нейтральний статус України є однією з ключових вимог Росії, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре висунув вимоги Росії щодо нейтрального статусу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Вимоги РФ про без'ядерний та нейтральний статус України мають бути задоволені за будь-якої форми врегулювання конфлікту", - сказав він.
Раніше Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
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+17 Псамметих II
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+14 Яр Холодний
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Проблема в існуванні сосії, не буде сосії небуде проблем.
Ця мета - суто символічна: показати, що тепер росія з позиції сили має право диктувати іншим країнам їх політичні курси. А іначє - как с Украіной будєт.
А як жеж оті денафікація та демілітаризація?
Зовсім поганий став цей старий армянський мерин. Незабаром підкови здеруть і до Кабзона
де йдеться щодо нейтрального статусу України
У ДОГОВОРАХ:
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
Дата підписання: 28.01.2003Дата набуття чинності: 23.04.2004
та:
Договір
про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією
( Договір ратифіковано Законом N https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13/98-%D0%B2%D1%80 13/98-ВР від 14.01.98 )
???
належимо до якогось блоку??
Якщо зєбіл чкимось чином таке підпише а Европа затвердить/узгодить - треба негайно вивозити мирняк до Європи. А ментів, прокурорів, таможню, вертухаїв та інших - "під ружжо" .
Бо це план "zапрошення до повторного геноциду"