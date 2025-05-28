Нейтральний статус України є однією з ключових вимог Росії, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вкотре висунув вимоги Росії щодо нейтрального статусу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Вимоги РФ про без'ядерний та нейтральний статус України мають бути задоволені за будь-якої форми врегулювання конфлікту", - сказав він.

Раніше Лавров заявив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

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