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Новини Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки
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США не підтримають вихід України із контрольованих нею територій, - Зеленський

США не підтримують вихід ЗСУ із 4 областей. Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Штати не підтримуватимуть вихід України з територій, які вона зараз контролює.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу", - розповів він.

Президент зазначив, що США проводять дипломатичну та санкційну роботу. Також відновлено постачання зброї і підтримка розвідданими.

"Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", - додав Зеленський.

Читайте: Зеленський зустрівся із Мерцом: обговорять зміцнення ППО та поставку артснарядів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) США (23303) територіальна цілісність (176)


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Топ коментарі
+13
а як би підтримували,то шо б ти відводив як це ти робив в 2019 році? Дай Бог війна закінчиться щоб нарешті розпочати незалежне розслідування ,хто розміновував мости,навіщо відводили війска і хто дав команду згортати ракетні программи
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28.05.2025 14:50
+11
Зеленський вже заробив собі на найвищу міру покарання через необґрунтовані втрати українських військових.
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28.05.2025 15:01
+7
Справжній дипломат, не кажучи вже про керівника держави, подібні "я думаю" взагалі не повинен обговорювати публічно! А він знову почав провокувати США і наражатися на цілком справедливий гнів Трампа! Куди ти лізеш? Підтримають, не підтримають - це справа виключно США!
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28.05.2025 15:07
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Зелений отримав повноваження тлумачити рижого ?

Може краще мовчати ,ніж теліпати що попало. В овальному вже нателіпали телпайлом ?
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28.05.2025 14:43 Відповісти
а як би підтримували,то шо б ти відводив як це ти робив в 2019 році? Дай Бог війна закінчиться щоб нарешті розпочати незалежне розслідування ,хто розміновував мости,навіщо відводили війска і хто дав команду згортати ракетні программи
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28.05.2025 14:50 Відповісти
Зеленський вже заробив собі на найвищу міру покарання через необґрунтовані втрати українських військових.
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28.05.2025 15:01 Відповісти
Ну я вообще не завидую тому человеку в Украине кто такое будет поддерживать это реально опасно не только для здоровья, но и для жизни.
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28.05.2025 14:58 Відповісти
"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. а кому в світі потрібна думка "зеленого зрадника України "???
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28.05.2025 14:59 Відповісти
зараз жОПа вимірює реакцію населення
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28.05.2025 15:03 Відповісти
Це можна розуміти, що ТОТ вже здана рашенфашистам, про ТОТ вже мови не чути. Добре що Запоріжжя і Херсон поки що не здали.
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28.05.2025 15:07 Відповісти
В цих містах багато людей ( поки щє) то явна здача підняла б такий шкандаль серед представників населення та й ********* в Европі..... Що "влада" боїться
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28.05.2025 16:22 Відповісти
Справжній дипломат, не кажучи вже про керівника держави, подібні "я думаю" взагалі не повинен обговорювати публічно! А він знову почав провокувати США і наражатися на цілком справедливий гнів Трампа! Куди ти лізеш? Підтримають, не підтримають - це справа виключно США!
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28.05.2025 15:07 Відповісти
Справа сша - плисти за руським корабльом.
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28.05.2025 17:52 Відповісти
А про всі інші території можна вже забути.
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28.05.2025 15:10 Відповісти
пійшов у дупу
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28.05.2025 15:11 Відповісти
Я не проти, можеш ходити куди твоїй душі забажається. Мені доповідати не треба.
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28.05.2025 15:14 Відповісти
виявляється ти не просто підарок, а тупенький підарок із завищеною самооцінкою? Пояснюю для істоти второго випадку: ті, хто мріє забути про окуповані території здійснюють еротичну мандрівку у дупу у вказаному напрямку, а не слухають доповідь. Є ще друга еротична мандрівка для більш тупих, тих, хто не зрозумів з другого разу - ті ідуть курсом "русского военного корабля", тобто на куй. Куди тобі прямувати залежить від твоїх розумових здібностей.
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28.05.2025 18:37 Відповісти
А так хоче зеленський, так хоче...
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28.05.2025 15:10 Відповісти
Бобик патужный.
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28.05.2025 16:05 Відповісти
Эй, клоунятко, хватит об этом ляпать своим шершавчиком! Речь может идти только о возвращении границ 1991 года!
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28.05.2025 16:12 Відповісти
а до чого тут США? ти сам вирішив піти з тих територій? ото і іди. сам!
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28.05.2025 16:30 Відповісти
Треба було стабілізувати фронт на Донеччині і Запоріжчині і будувати додаткові лінії оборони ,а не пертись в курську область і відкривати додатковий фронт ,який вже перейшов на Сумщину.
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28.05.2025 16:49 Відповісти
США не підтримують. А ішак?
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28.05.2025 20:35 Відповісти
 
 