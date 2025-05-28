США не підтримають вихід України із контрольованих нею територій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Штати не підтримуватимуть вихід України з територій, які вона зараз контролює.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. Ми би не хотіли, щоб Сполучені Штати виходили з цього процесу", - розповів він.

Президент зазначив, що США проводять дипломатичну та санкційну роботу. Також відновлено постачання зброї і підтримка розвідданими.

"Для нас це важливі речі. Тому не хотілося б, щоб вони виходили з відповідного процесу", - додав Зеленський.

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