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Новости Зеленский о территориальных уступках Территориальные уступки
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США не поддержат выход Украины из контролируемых ею территорий, - Зеленский

США не поддерживают выход ВСУ из 4 областей. Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Штаты не будут поддерживать выход Украины с территорий, которые она сейчас контролирует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила с тех территорий, где Украина находится. Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса", - рассказал он.

Президент отметил, что США проводят дипломатическую и санкционную работу. Также возобновлены поставки оружия и поддержка разведданными.

"Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) США (27055) территориальная целостность (236)


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Топ комментарии
+12
а як би підтримували,то шо б ти відводив як це ти робив в 2019 році? Дай Бог війна закінчиться щоб нарешті розпочати незалежне розслідування ,хто розміновував мости,навіщо відводили війска і хто дав команду згортати ракетні программи
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28.05.2025 14:50
+11
Зеленський вже заробив собі на найвищу міру покарання через необґрунтовані втрати українських військових.
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28.05.2025 15:01
+6
Справжній дипломат, не кажучи вже про керівника держави, подібні "я думаю" взагалі не повинен обговорювати публічно! А він знову почав провокувати США і наражатися на цілком справедливий гнів Трампа! Куди ти лізеш? Підтримають, не підтримають - це справа виключно США!
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28.05.2025 15:07
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Зелений отримав повноваження тлумачити рижого ?

Може краще мовчати ,ніж теліпати що попало. В овальному вже нателіпали телпайлом ?
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28.05.2025 14:43 Ответить
а як би підтримували,то шо б ти відводив як це ти робив в 2019 році? Дай Бог війна закінчиться щоб нарешті розпочати незалежне розслідування ,хто розміновував мости,навіщо відводили війска і хто дав команду згортати ракетні программи
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28.05.2025 14:50 Ответить
Зеленський вже заробив собі на найвищу міру покарання через необґрунтовані втрати українських військових.
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28.05.2025 15:01 Ответить
Ну я вообще не завидую тому человеку в Украине кто такое будет поддерживать это реально опасно не только для здоровья, но и для жизни.
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28.05.2025 14:58 Ответить
"Неважливо, що записано в ультиматумах, якщо ми говоримо не просто про якийсь папірець, а про те, що може призвести до першого кроку, припинення вогню. Я думаю, що і на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться. а кому в світі потрібна думка "зеленого зрадника України "???
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28.05.2025 14:59 Ответить
зараз жОПа вимірює реакцію населення
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28.05.2025 15:03 Ответить
Це можна розуміти, що ТОТ вже здана рашенфашистам, про ТОТ вже мови не чути. Добре що Запоріжжя і Херсон поки що не здали.
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28.05.2025 15:07 Ответить
В цих містах багато людей ( поки щє) то явна здача підняла б такий шкандаль серед представників населення та й ********* в Европі..... Що "влада" боїться
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28.05.2025 16:22 Ответить
Справжній дипломат, не кажучи вже про керівника держави, подібні "я думаю" взагалі не повинен обговорювати публічно! А він знову почав провокувати США і наражатися на цілком справедливий гнів Трампа! Куди ти лізеш? Підтримають, не підтримають - це справа виключно США!
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28.05.2025 15:07 Ответить
Справа сша - плисти за руським корабльом.
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28.05.2025 17:52 Ответить
А про всі інші території можна вже забути.
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28.05.2025 15:10 Ответить
пійшов у дупу
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28.05.2025 15:11 Ответить
Я не проти, можеш ходити куди твоїй душі забажається. Мені доповідати не треба.
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28.05.2025 15:14 Ответить
виявляється ти не просто підарок, а тупенький підарок із завищеною самооцінкою? Пояснюю для істоти второго випадку: ті, хто мріє забути про окуповані території здійснюють еротичну мандрівку у дупу у вказаному напрямку, а не слухають доповідь. Є ще друга еротична мандрівка для більш тупих, тих, хто не зрозумів з другого разу - ті ідуть курсом "русского военного корабля", тобто на куй. Куди тобі прямувати залежить від твоїх розумових здібностей.
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28.05.2025 18:37 Ответить
А так хоче зеленський, так хоче...
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28.05.2025 15:10 Ответить
Бобик патужный.
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28.05.2025 16:05 Ответить
Эй, клоунятко, хватит об этом ляпать своим шершавчиком! Речь может идти только о возвращении границ 1991 года!
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28.05.2025 16:12 Ответить
а до чого тут США? ти сам вирішив піти з тих територій? ото і іди. сам!
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28.05.2025 16:30 Ответить
Треба було стабілізувати фронт на Донеччині і Запоріжчині і будувати додаткові лінії оборони ,а не пертись в курську область і відкривати додатковий фронт ,який вже перейшов на Сумщину.
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28.05.2025 16:49 Ответить
зеленое хрипатое ху......лоо гестапофсбшное буратино народ Украины какать хотел шо ты и твоя америка там думают тут решает народ Украины........
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28.05.2025 17:10 Ответить
США не підтримують. А ішак?
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28.05.2025 20:35 Ответить
 
 