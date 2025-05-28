США не поддержат выход Украины из контролируемых ею территорий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Штаты не будут поддерживать выход Украины с территорий, которые она сейчас контролирует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Неважно, что записано в ультиматумах, если мы говорим не просто о какой-то бумажке, а о том, что может привести к первому шагу, прекращению огня. Я думаю, что и на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила с тех территорий, где Украина находится. Мы бы не хотели, чтобы Соединенные Штаты выходили из этого процесса", - рассказал он.

Президент отметил, что США проводят дипломатическую и санкционную работу. Также возобновлены поставки оружия и поддержка разведданными.

"Для нас это важные вещи. Поэтому не хотелось бы, чтобы они выходили из соответствующего процесса", - добавил Зеленский.

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