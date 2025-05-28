Зеленський зустрівся із Мерцом: обговорять зміцнення ППО та поставку артснарядів. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це повідомила пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.
"Лідери обговорять подальшу оборонну підтримку України, зокрема зміцнення ППО, постачання артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, виробництво зброї в Україні та співпрацю українських і німецьких оборонних підприємств.
Президент України та канцлер Німеччини приділять окрему увагу крокам для встановлення справедливого та сталого миру, спільній роботі в межах коаліції охочих, а також посиленню санкційного тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.
Також йтиметься про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС і план економічного відновлення країни після закінчення війни.
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зе!поц взяв смартфон. погундосить.
зе!шмаркля сів у крісло. послухає доповідь.
зе!.......