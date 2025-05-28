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Новини Фото Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський зустрівся із Мерцом: обговорять зміцнення ППО та поставку артснарядів. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомила пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"Лідери обговорять подальшу оборонну підтримку України, зокрема зміцнення ППО, постачання артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, виробництво зброї в Україні та співпрацю українських і німецьких оборонних підприємств.

Президент України та канцлер Німеччини приділять окрему увагу крокам для встановлення справедливого та сталого миру, спільній роботі в межах коаліції охочих, а також посиленню санкційного тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.

Також йтиметься про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС і план економічного відновлення країни після закінчення війни.

Читайте: Настав час нарешті розпочати навчання з використання Taurus і постачати цю систему Україні, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Зеленський зустрівся із Мерцом у Німеччині 28 травня 2025 року
Зеленський зустрівся із Мерцом у Німеччині 28 травня 2025 року
Зеленський зустрівся із Мерцом у Німеччині 28 травня 2025 року
Зеленський зустрівся із Мерцом у Німеччині 28 травня 2025 року
Зеленський зустрівся із Мерцом у Німеччині 28 травня 2025 року

Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222) Мерц Фрідріх (136)


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28.05.2025 14:27 Відповісти
Гастролі "посилення ППО" продовжуються
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28.05.2025 14:36 Відповісти
зе!лідар сів на корти. покакає.
зе!поц взяв смартфон. погундосить.
зе!шмаркля сів у крісло. послухає доповідь.
зе!.......
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28.05.2025 14:40 Відповісти
Зе усе більше стає схожим на Ина.. навіть зовні..
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28.05.2025 14:42 Відповісти
Кацапоботи на гівно сходять під кожним дописом де згадується Зеленський.
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28.05.2025 14:55 Відповісти
Робота , в них , така ...))
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28.05.2025 15:10 Відповісти
Фігура в синьому , за Зеленським - найкраще характеризує ******** стан Бундесферу ...
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28.05.2025 15:41 Відповісти
Що за лапсердак оділо це чучело?
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28.05.2025 17:12 Відповісти
 
 