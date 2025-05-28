Зеленский встретился с Мерцем: обсудят укрепление ПВО и поставку артснарядов. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Об этом сообщила пресс-служба ОП, информирует Цензор.НЕТ.
"Лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности укрепление ПВО, поставки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, производство оружия в Украине и сотрудничество украинских и немецких оборонных предприятий.
Президент Украины и канцлер Германии уделят особое внимание шагам для установления справедливого и устойчивого мира, совместной работе в рамках коалиции желающих, а также усилению санкционного давления на Россию", - говорится в сообщении.
Также речь пойдет об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС и план экономического восстановления страны после окончания войны.
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зе!поц взяв смартфон. погундосить.
зе!шмаркля сів у крісло. послухає доповідь.
зе!.......