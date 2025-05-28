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Новости Фото Визит Зеленского в Германию
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Зеленский встретился с Мерцем: обсудят укрепление ПВО и поставку артснарядов. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщила пресс-служба ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Лидеры обсудят дальнейшую оборонную поддержку Украины, в частности укрепление ПВО, поставки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, производство оружия в Украине и сотрудничество украинских и немецких оборонных предприятий.

Президент Украины и канцлер Германии уделят особое внимание шагам для установления справедливого и устойчивого мира, совместной работе в рамках коалиции желающих, а также усилению санкционного давления на Россию", - говорится в сообщении.

Также речь пойдет об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС и план экономического восстановления страны после окончания войны.

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Зеленский встретился с Мерцем в Германии 28 мая 2025 года
Зеленский встретился с Мерцем в Германии 28 мая 2025 года
Зеленский встретился с Мерцем в Германии 28 мая 2025 года
Зеленский встретился с Мерцем в Германии 28 мая 2025 года
Зеленский встретился с Мерцем в Германии 28 мая 2025 года

Автор: 

Германия (7043) Зеленский Владимир (20742) Фридрих Мерц (141)


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опудало
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28.05.2025 14:27 Ответить
Гастролі "посилення ППО" продовжуються
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28.05.2025 14:36 Ответить
зе!лідар сів на корти. покакає.
зе!поц взяв смартфон. погундосить.
зе!шмаркля сів у крісло. послухає доповідь.
зе!.......
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28.05.2025 14:40 Ответить
Зе усе більше стає схожим на Ина.. навіть зовні..
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28.05.2025 14:42 Ответить
Кацапоботи на гівно сходять під кожним дописом де згадується Зеленський.
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28.05.2025 14:55 Ответить
Робота , в них , така ...))
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28.05.2025 15:10 Ответить
Фігура в синьому , за Зеленським - найкраще характеризує ******** стан Бундесферу ...
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28.05.2025 15:41 Ответить
Що за лапсердак оділо це чучело?
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28.05.2025 17:12 Ответить
 
 