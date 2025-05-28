Германия может выделить миллионы евро для Украины на создание собственных крылатых ракет дальностью 2,5 тыс. км, - Bild

Правительство Германии рассматривает возможность выделения Украине средств на создание собственных крылатых ракет с дальностью до 2,5 тыс. км.

Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о миллионах евро на самостоятельную разработку и серийное производство, отмечается в материале.

По данным издания, вопрос поставки Taurus Украине не будет подниматься во время визита Зеленского в Берлин, который состоится 28 мая.

Напомним, в правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.

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