Германия может выделить миллионы евро для Украины на создание собственных крылатых ракет дальностью 2,5 тыс. км, - Bild
Правительство Германии рассматривает возможность выделения Украине средств на создание собственных крылатых ракет с дальностью до 2,5 тыс. км.
Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о миллионах евро на самостоятельную разработку и серийное производство, отмечается в материале.
По данным издания, вопрос поставки Taurus Украине не будет подниматься во время визита Зеленского в Берлин, который состоится 28 мая.
Напомним, в правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.
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+21 Roman Stambul
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+7 Ігор Данилко
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тільки СП разом з німецькою фірмою по ракетам
.
Хоча в мене питання : як налагодити таке випобництво без належного захисту неба і не котнрольованому витоку грошей з України в нерухомість і банкіаські вклади в Європі і по всьому світу?
Хтось розраховує, марно, ой марно, що українці мають по дев'ять життів і безмежну покорність долі. Це ДАЛЕКО НЕ ТАК!
Це як кидати гроші в прірву. Краще дайте ті кошти Порошенку та дайте місце в ЕС - і через пів року будуть
крилаті ракети.
Доречі, кацапські х-101, х-55, х-555, Калібри, теж літають на тому самому двигуні що і Нептун, просто з часом вони трошки модернізувались і назви змінили.
Ольо!!!! Не можна нашого хлопчика голодним залишати.