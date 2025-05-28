РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12165 посетителей онлайн
Новости Ракетная программа Украины
3 078 35

Германия может выделить миллионы евро для Украины на создание собственных крылатых ракет дальностью 2,5 тыс. км, - Bild

Германия поможет Украине создавать крылатые ракеты

Правительство Германии рассматривает возможность выделения Украине средств на создание собственных крылатых ракет с дальностью до 2,5 тыс. км.

Об этом пишет Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о миллионах евро на самостоятельную разработку и серийное производство, отмечается в материале.

По данным издания, вопрос поставки Taurus Украине не будет подниматься во время визита Зеленского в Берлин, который состоится 28 мая.

Напомним, в правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.

Читайте: Пришло время наконец начать обучение по использованию Taurus и поставлять эту систему Украине, - депутат Бундестага Кизеветтер

Автор: 

Германия (7043) крылатые ракеты (886) оружие (10248) ракеты (3596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
ні копійки не давайте зеленим гнидам....усе розкрадуть
показать весь комментарий
28.05.2025 12:13
+12
Вообщім пшик, гроші виділять а зграя шакалів з банкової ******** та предоставить вундервафлю з папєміше і скаже шо то дуже потужні штука може нести пів кг на відстань пʼять тищ сто кілометрів.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:13
+7
в жодному разі, гроші будуть вкрадені
показать весь комментарий
28.05.2025 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ні копійки не давайте зеленим гнидам....усе розкрадуть
показать весь комментарий
28.05.2025 12:13 Ответить
мені дайте
показать весь комментарий
28.05.2025 12:14 Ответить
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
показать весь комментарий
28.05.2025 12:45 Ответить
шо пропонуєш натомість, )не( гнида?
показать весь комментарий
28.05.2025 13:16 Ответить
+💯 👍🏿!

тільки СП разом з німецькою фірмою по ракетам

.
показать весь комментарий
28.05.2025 15:17 Ответить
Вообщім пшик, гроші виділять а зграя шакалів з банкової ******** та предоставить вундервафлю з папєміше і скаже шо то дуже потужні штука може нести пів кг на відстань пʼять тищ сто кілометрів.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:13 Ответить
На розробку така сума - це ще нічого, враховуючи дуже низькі зарплати місцевих інженерів, але для серійного виробництва - це ніщо. Максимум - пара дослідних зразків.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:18 Ответить
Коли я прочитаю, що Німеччина, Франція,....та інші ВИДІЛИЛИ І ПЕРЕДАЛИ ( в минулому часі !) гроші на виробництво, дронів, ракет та іншої зброї в Україні?
Хоча в мене питання : як налагодити таке випобництво без належного захисту неба і не котнрольованому витоку грошей з України в нерухомість і банкіаські вклади в Європі і по всьому світу?

Хтось розраховує, марно, ой марно, що українці мають по дев'ять життів і безмежну покорність долі. Це ДАЛЕКО НЕ ТАК!
показать весь комментарий
28.05.2025 12:18 Ответить
Межконтинентальные забрали со всеми чертежами??? Херня какая то, у Украины были ракеты способные пересекать океаны, а теперь заново придумывать? Как по мне тупая схема отмывания бабла!
показать весь комментарий
28.05.2025 12:20 Ответить
в жодному разі, гроші будуть вкрадені
показать весь комментарий
28.05.2025 12:20 Ответить
Навіщо ви так? Вони будуть просто "освоєні".
показать весь комментарий
28.05.2025 12:23 Ответить
А може і не виділити...
показать весь комментарий
28.05.2025 12:21 Ответить
Вкидують новини рівня психотерапії Арестовича на початку війни. Четвертый сон Веры Павловны, будущее светло и прекрасно....
показать весь комментарий
28.05.2025 12:22 Ответить
Саме так. Але вже це лайно непрацює, а дратує і викликає протилежні емоції.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:25 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.05.2025 12:36 Ответить
Якщо грошима, то ЗекоМанда тільки "ЗА"...
показать весь комментарий
28.05.2025 12:24 Ответить
Розглядає можливість) Класика. Було б у нас населення, як в Молдові, то ворушилися б вони значно швидше, а так запас живої сили великий, можна взагалі не поспішати.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:24 Ответить
З нашими над-ефективними менеджерами , як вода в сухий пісок
показать весь комментарий
28.05.2025 12:25 Ответить
Тих мільйонів вже було й було. І де вони, де виробництво ракет?
Це як кидати гроші в прірву. Краще дайте ті кошти Порошенку та дайте місце в ЕС - і через пів року будуть
крилаті ракети.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:25 Ответить
Так може краще гроші на балістику дати? А до них ще якусь документацію для Фау-2
показать весь комментарий
28.05.2025 12:27 Ответить
"В Україні вперше успішно випробували балістичну ракету - Зеленський" /27 серпня 2024/
показать весь комментарий
28.05.2025 12:37 Ответить
В нас вже є така ракета. Це ОТРК Коршун - перероблена на ******** лад Х555, що колись вироблялась в нашій державі. Просто треба профінансувати її виробництво. Дальність -2500 км. Масса Б/Ч-400 кг. КВО 10,0 м.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:27 Ответить
Нептун - це і є крилата ракета. Додати крила, більше пального і навігацію при польоті. Можна ще приробити підвісні баки, так полетить на 5000+км, як кацапська х-101 з підвісними баками.
Доречі, кацапські х-101, х-55, х-555, Калібри, теж літають на тому самому двигуні що і Нептун, просто з часом вони трошки модернізувались і назви змінили.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:45 Ответить
В нас ще є надзвукова КР Блискавка. Дальність дії 700 км. Вона маневрує на кінцевій ділянці траекторії. Нажаль клоуни теж не хочуть її фінансувати. Головне в нас це асфальт.
показать весь комментарий
28.05.2025 14:48 Ответить
Мені подобається слово МОЖЕ. А мож й ні. Обіцяти і женитись - мають різні значення, а нам ******** - може. Як-що щось не ясне, то якого дідька за це писати, мабуть щоб в роті не завонялося.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:28 Ответить
Виробляти - тільки на території ЄС. Інакше крадії все розпилять. 750 млн. вже вкрали, та нових грошей забагато не буде.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:30 Ответить
Как и ранее было предположено, Европа в основном может выделить только деньги. Главный военно-технический поставщик(США) при Трампе забил Х и не видно просвета. Впрочем, зекоманда только в плюсе, в приоритете денежные потоки, что там будет с Украиной- строго по@й.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:31 Ответить
За миллоион евро кривоквартальное шоу даже анекдот тебе в сауне не расскажет,там десятки миллиардов им подавай на тарелочке.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:45 Ответить
зешпион поехал в разведку
показать весь комментарий
28.05.2025 12:57 Ответить
А ЗЄ хоче мільярди...
Ольо!!!! Не можна нашого хлопчика голодним залишати.
показать весь комментарий
28.05.2025 13:41 Ответить
Німці не давайте ці гроші через державу! Тільки на цільове використання конкретним підприємством зі звітами. Тоді буде толк.
показать весь комментарий
28.05.2025 14:45 Ответить
Тобто виробництво ракет ще й не починалось? Потужно.....😡
показать весь комментарий
28.05.2025 15:20 Ответить
 
 