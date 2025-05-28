Пришло время наконец начать обучение по использованию Taurus и поставлять эту систему Украине, - депутат Бундестага Кизеветтер

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер призвал к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии газете Augsburger Allgemeine отметил Кизеветтер.

"Taurus мог бы по крайней мере частично облегчить ситуацию и таким образом защитить гражданское население в Украине, если эту систему поставлять в большом количестве. Поэтому сейчас самое время наконец начать обучение по использованию Taurus и поставлять эту систему", - заявил депутат Бундестага.

Он также раскритиковал заявление канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойное оружие для Украины как противоречивое и неактуальное.

Политик указал на то, что Германия до сих пор не поставляет дальнобойные системы вооружения Украине. Например, ракетная система Mars II имеет дальность поражения 85 км, а Panzerhaubitze 2000 - только 35 км. По словам Кизеветтера, заявление Мерца о подготовке к длительной войне не соответствует реальным действиям правительства, которое избегает решительных шагов.

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Напомним, в правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.