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Новости Поставка Taurus
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Пришло время наконец начать обучение по использованию Taurus и поставлять эту систему Украине, - депутат Бундестага Кизеветтер

taurus

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер призвал к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии газете Augsburger Allgemeine отметил Кизеветтер.

"Taurus мог бы по крайней мере частично облегчить ситуацию и таким образом защитить гражданское население в Украине, если эту систему поставлять в большом количестве. Поэтому сейчас самое время наконец начать обучение по использованию Taurus и поставлять эту систему", - заявил депутат Бундестага.

Он также раскритиковал заявление канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойное оружие для Украины как противоречивое и неактуальное.

Политик указал на то, что Германия до сих пор не поставляет дальнобойные системы вооружения Украине. Например, ракетная система Mars II имеет дальность поражения 85 км, а Panzerhaubitze 2000 - только 35 км. По словам Кизеветтера, заявление Мерца о подготовке к длительной войне не соответствует реальным действиям правительства, которое избегает решительных шагов.

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Напомним, в правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.

Автор: 

Германия (7043) Taurus (51) Фридрих Мерц (141)


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Так шо, ще навчання навіть не починали? Ну то будуть навчати ще рік, а за постачання я вже мовчу...
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28.05.2025 11:17 Ответить
Заради 150 ракет якесь навчання...Це щоб тіпа -ми даємо, не відмовляємось, але ж потрібно два роки вчитись ці ракети прикручувати до літака.
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28.05.2025 12:41 Ответить
Поки ви розчухаєтесь можна буде ці Тауруси вже в сраку засунути. Тому що рашисти теж не стоять на місці і рано чи пізно придумають протидію цим ракетам як придумали протидію Ескалібурам і деяким іншим модним американським крилатим ракетам які виявились на ділі хламом
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28.05.2025 11:23 Ответить
Є ВЕЛИКА підозра, що тауруси виявляться на практиці гів...ом.
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28.05.2025 11:28 Ответить
Ф-16 #2
Дежавю.....
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28.05.2025 11:45 Ответить
все як завжди. обіцянки. поставки через скільки десятиріч будуть?
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28.05.2025 11:54 Ответить
зате блогери аж захлинаються від захоплення: тауруси вже вночі полетять на москву. Ага! у мріях може і полетять.
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28.05.2025 11:56 Ответить
Немцы, вы нам только поставьте Taurus'ы, а как пользоваться ими мы вас быстро научим! 👌
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28.05.2025 12:13 Ответить
 
 