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Новини Постачання Taurus
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Настав час нарешті розпочати навчання з використання Taurus і постачати цю систему Україні, - депутат Бундестагу Кізеветтер

taurus

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав  до постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі газеті Augsburger Allgemeine зазначив Кізеветтер.

"Taurus міг би принаймні частково полегшити ситуацію і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якщо цю систему постачати у великій кількості. Тому зараз саме час нарешті розпочати навчання з використання Taurus і постачати цю систему", - заявив депутат Бундестагу.

Він також розкритикував заяву канцлера Фрідріха Мерца щодо зняття обмежень на далекобійну зброю для України як суперечливу та неактуальну.

Політик вказав на те, що Німеччина досі не постачає далекобійні системи озброєння Україні. Наприклад, ракетна система Mars II має дальність ураження 85 км, а Panzerhaubitze 2000 – лише 35 км. За словами Кізеветтера, заява Мерца про підготовку до тривалої війни не відповідає реальним діям уряду, який уникає рішучих кроків.

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Нагадаємо, в уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.

Автор: 

Німеччина (7449) Taurus Таурус (51) Мерц Фрідріх (136)


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Так шо, ще навчання навіть не починали? Ну то будуть навчати ще рік, а за постачання я вже мовчу...
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28.05.2025 11:17 Відповісти
Заради 150 ракет якесь навчання...Це щоб тіпа -ми даємо, не відмовляємось, але ж потрібно два роки вчитись ці ракети прикручувати до літака.
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28.05.2025 12:41 Відповісти
Поки ви розчухаєтесь можна буде ці Тауруси вже в сраку засунути. Тому що рашисти теж не стоять на місці і рано чи пізно придумають протидію цим ракетам як придумали протидію Ескалібурам і деяким іншим модним американським крилатим ракетам які виявились на ділі хламом
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28.05.2025 11:23 Відповісти
Є ВЕЛИКА підозра, що тауруси виявляться на практиці гів...ом.
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28.05.2025 11:28 Відповісти
Ф-16 #2
Дежавю.....
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28.05.2025 11:45 Відповісти
все як завжди. обіцянки. поставки через скільки десятиріч будуть?
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28.05.2025 11:54 Відповісти
зате блогери аж захлинаються від захоплення: тауруси вже вночі полетять на москву. Ага! у мріях може і полетять.
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28.05.2025 11:56 Відповісти
Немцы, вы нам только поставьте Taurus'ы, а как пользоваться ими мы вас быстро научим! 👌
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28.05.2025 12:13 Відповісти
 
 