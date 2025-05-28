Настав час нарешті розпочати навчання з використання Taurus і постачати цю систему Україні, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав до постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі газеті Augsburger Allgemeine зазначив Кізеветтер.

"Taurus міг би принаймні частково полегшити ситуацію і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якщо цю систему постачати у великій кількості. Тому зараз саме час нарешті розпочати навчання з використання Taurus і постачати цю систему", - заявив депутат Бундестагу.

Він також розкритикував заяву канцлера Фрідріха Мерца щодо зняття обмежень на далекобійну зброю для України як суперечливу та неактуальну.

Політик вказав на те, що Німеччина досі не постачає далекобійні системи озброєння Україні. Наприклад, ракетна система Mars II має дальність ураження 85 км, а Panzerhaubitze 2000 – лише 35 км. За словами Кізеветтера, заява Мерца про підготовку до тривалої війни не відповідає реальним діям уряду, який уникає рішучих кроків.

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Нагадаємо, в уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.