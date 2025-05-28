Потрібен референдум щодо заборони на поставку Taurus Україні, - лідерка проросійської партії Німеччини Вагенкнехт

Лідерка ультралівої німецької партії "Союз Сари Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт закликає до проведення референдуму щодо подальшого курсу федерального уряду на тлі дебатів про подальші поставки зброї в Україну без обмежень дальності.

Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.

"Поворот канцлера у сфері озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя - можливо, в майбутньому ракети Taurus - вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві", - сказала вона.

Вагенкнехт припускає, що німецький уряд вже міг поставити крилаті ракети Україні.

"Спочатку федеральний уряд робить поставки озброєнь секретними, а потім знімає обмеження на дальність – це має сенс тільки в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити ракети Taurus або вже зробив це.

Читайте: Глава МЗС ФРН Вадефуль про Taurus для України: З Путіним треба бути непередбачуваними

Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, є абсолютно неприйнятним. Необхідно провести референдум щодо політики Німеччини в Україні, особливо щодо заборони на постачання ракет Taurus", - додала вона.

Політикиня вважає, що населення повинно мати можливість встановити межі для уряду в його політиці щодо України.

"Не може бути так, щоб громадськість була відсторонена, а потім ми раптом прокинулися в умовах ядерної війни", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина поки не передаватиме ракети Taurus Україні, - Bild

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Також читайте: Ексглава МЗС Литви Ландсбергіс після масованої атаки РФ на Україну: Чи не чули ви щось про Taurus і ті "нищівні санкції"?