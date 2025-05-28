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Новини Постачання Taurus
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Потрібен референдум щодо заборони на поставку Taurus Україні, - лідерка проросійської партії Німеччини Вагенкнехт

Вагенкнехт хоче референдуму щодо Taurus для України

Лідерка ультралівої німецької партії "Союз Сари Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт закликає до проведення референдуму щодо подальшого курсу федерального уряду на тлі дебатів про подальші поставки зброї в Україну без обмежень дальності.

Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.

"Поворот канцлера у сфері озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя - можливо, в майбутньому ракети Taurus - вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві", - сказала вона.

Вагенкнехт припускає, що німецький уряд вже міг поставити крилаті ракети Україні.

"Спочатку федеральний уряд робить поставки озброєнь секретними, а потім знімає обмеження на дальність – це має сенс тільки в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити ракети Taurus або вже зробив це.

Читайте: Глава МЗС ФРН Вадефуль про Taurus для України: З Путіним треба бути непередбачуваними

Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, є абсолютно неприйнятним. Необхідно провести референдум щодо політики Німеччини в Україні, особливо щодо заборони на постачання ракет Taurus", - додала вона.

Політикиня вважає, що населення повинно мати можливість встановити межі для уряду в його політиці щодо України.

"Не може бути так, щоб громадськість була відсторонена, а потім ми раптом прокинулися в умовах ядерної війни", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина поки не передаватиме ракети Taurus Україні, - Bild

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Також читайте: Ексглава МЗС Литви Ландсбергіс після масованої атаки РФ на Україну: Чи не чули ви щось про Taurus і ті "нищівні санкції"?

Автор: 

Німеччина (7449) крилаті ракети (1079) ракети (4051) Taurus Таурус (51)


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Топ коментарі
+26
Давай одразу референдум щодо повторного самовизначення "народа ГДР".
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28.05.2025 08:38
+19
За її логікою "Якщо німецька зброя - можливо, в майбутньому ракети Taurus - вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві" тоді має бути і "Якщо німецькі гроші за російські нафту і газ росія використовує для фінансування війни, це рівнозначно співучасті Німеччиеи у війні проти України"ю
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28.05.2025 08:44
+17
Ще одна смердюча путінферштейн. Дід цієй гниди мабуть у СС служив або у Гестапо.
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28.05.2025 08:40
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Давай одразу референдум щодо повторного самовизначення "народа ГДР".
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28.05.2025 08:38 Відповісти
От це зуськи. НДР без Західної Німеччини - відстала провінція.
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28.05.2025 08:59 Відповісти
Ще одна смердюча путінферштейн. Дід цієй гниди мабуть у СС служив або у Гестапо.
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28.05.2025 08:40 Відповісти
Вона дуже сумує за ГДР і об'єднання Німеччини сприймає як особисту трагедію. Мастурбує на Карла Маркса і живе з лесбійкою. Батько в неї іранець.
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28.05.2025 10:02 Відповісти
Я читав біографію. З 3 років вона виховувалось дідом та бабцей. А дід 100% був або у СС або у Гестапо, а згодом або працював у Штазі або був її стукачем.
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28.05.2025 10:13 Відповісти
И лет через пять будет обслуживать захвативших ее город орков..
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28.05.2025 08:40 Відповісти
шльондра завжди та всюди шльондра-бо вона шльондра і у неї є лише одне питання,це її ціна...
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28.05.2025 08:41 Відповісти
Уй@бок орбан теж на референдум дрочить. Кацапські підстилки все роблять за одними й тими ж методичками з кремля.
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28.05.2025 08:42 Відповісти
Сара? Яке цікаве німецьке ім'я. Хтось мабуть перевертається зараз, такий з вусіками
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28.05.2025 08:43 Відповісти
Вона - Зара.
Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт (нем. Sahra Wagenknecht; род. 16.07.1969, Йєна, НДР)
Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німкеня. Батько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 іранець, який навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Західному Берліні і мав можливість відвідувати її матір, яка проживала тоді в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР,
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28.05.2025 08:50 Відповісти
ще краще
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28.05.2025 08:55 Відповісти
Як же цій шмарі хочеться відсмоктати у ****@!
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28.05.2025 08:43 Відповісти
За її логікою "Якщо німецька зброя - можливо, в майбутньому ракети Taurus - вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві" тоді має бути і "Якщо німецькі гроші за російські нафту і газ росія використовує для фінансування війни, це рівнозначно співучасті Німеччиеи у війні проти України"ю
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28.05.2025 08:44 Відповісти
А хіба всі хто торгують з росією не є спонсорами тероризму?
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28.05.2025 08:56 Відповісти
Це така ж ********** щльондра як ля пен у Франції?
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28.05.2025 08:46 Відповісти
Кацапам - припікає .!
Та так що - доводиться передчасно ще одну свою " консерву " відкривати .
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28.05.2025 08:47 Відповісти
Так її прізвище саме за себе говорить... "Вагенкнехт" - "солдат бойового воза". Так називали бійців з екіпажу спеціального воза, обладнаного щитами, гаківницями, самопалами та холодною зброєю. З цих возів складався "вагенбург" - рухливий табір війська, в часи гуситських війн. У запорожців такі укріплення використовувалися для оборони проти кавалерії (татарської чи польської). Називалися - "гуляй-городи"...
Мабуть, звідти її "войовничість".
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28.05.2025 08:56 Відповісти
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28.05.2025 08:47 Відповісти
агентура!
Німеччина подивись на Україну !
ми 30 років теж толерували подібне лайно і ось що ми маємо зараз.
затримуйте всіх хто так чи інакше співпрацював або співпрацює або виправдовує московію - це пряма загроза нац безпеці.
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28.05.2025 08:48 Відповісти
пУтєн, ввєді кнехт у ваген до самої горлянки цій курві!
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28.05.2025 08:52 Відповісти
А я думав ця піхвакнехт з АДН, який заборонили
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28.05.2025 08:54 Відповісти
сподіваюсь, наступний фанатик (з ножем чи на авто, чи зі спущеними штаньми - все одно) зустріне її
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28.05.2025 08:57 Відповісти
Сара, да пішла ти напуй!
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28.05.2025 09:00 Відповісти
Ну-да....
А той "референдум" можливо готувати і рік... і два... і три...
плебес зомбувати... типілів підтягувати...
розводити канітель до кінця війни...
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28.05.2025 09:00 Відповісти
Шо апять нео-Клару Целкін і Розу Люксембург хабадники-чєкісти запустили в німцях?
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28.05.2025 09:02 Відповісти
Зікаво, а коли на Берлін прилетить ракета, виробництва кндр, вона буде оголошувати війну ыну ???
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28.05.2025 09:05 Відповісти
Щось Іран і КНДР не турбуються з приводу поставок раші своїх ракет які летять на Україну.
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28.05.2025 09:12 Відповісти
... сказала сара вагенкнехт російскою мовою, як її навчили.
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28.05.2025 09:15 Відповісти
Хай вже на референдум виносить питання про будівництво нової Берлінської стіни, щоб хоч якось захиститися від совкових громадян
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28.05.2025 09:20 Відповісти
Та заспокойся російська дура, твій канцлер на словах може і крутий, на ділі - шольц2.0 (переобіцяти вже обіцяне; те що відбулось рік тому - озвучувати як сьогоднішнє доленосне рішення)
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28.05.2025 09:23 Відповісти
На справді то все спекуляції, у Німеччині тих таурусів біля сотні, навіть якщо третину передадуть то Україні краплина в морі, ото тільки триндіти.
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28.05.2025 09:29 Відповісти
За три роки повномасштабної війни Німеччина передала Україні значну кількість військової допомоги, яка включає бронетехніку, артилерію, ********** та дрони. У пакет допомоги увійшли: танки Leopard 1, броньовані машини Marder, самохідні гаубиці Zuzana 2, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, безпілотники Vector, а також різні види ***********. Крім того, Німеччина постачала Україні транспортні засоби з захистом від мін, машини для розмінування, обладнання для медичної підтримки та інше...
Але тільки тепер з передачею ракет Таурус це буде розглядатися як участь у конфлікті???
Прокинулась. ))
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28.05.2025 09:32 Відповісти
Добре платять рублями цій Сарі. По її логиці, якщо німецька машина на вулиці москви задавить росіянина, то можна казати, що його вбили німці.
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28.05.2025 09:37 Відповісти
искандера тебе в хату
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28.05.2025 09:52 Відповісти
Вагинаnext
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28.05.2025 10:10 Відповісти
лови фашистку
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28.05.2025 10:16 Відповісти
"куйлофрау" ,а "трупін" хіба проводив референдум про окупаціюУкраїни і геноцид українського народу...потвора
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28.05.2025 10:22 Відповісти
Сара чисто німецьке імя , так я к І Клара Цеткін. Жиди знову рвутся до влади в Німеччині, так як і 30 роках
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28.05.2025 10:23 Відповісти
Що, розбудили вагіну щоб Таурус не дати?
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28.05.2025 10:28 Відповісти
ПНХ!!
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28.05.2025 10:40 Відповісти
В вагину ей кнехт!
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28.05.2025 12:17 Відповісти
 
 