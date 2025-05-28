Потрібен референдум щодо заборони на поставку Taurus Україні, - лідерка проросійської партії Німеччини Вагенкнехт
Лідерка ультралівої німецької партії "Союз Сари Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт закликає до проведення референдуму щодо подальшого курсу федерального уряду на тлі дебатів про подальші поставки зброї в Україну без обмежень дальності.
Про це пише n-tv, передає Цензор.НЕТ.
"Поворот канцлера у сфері озброєнь є абсолютно безвідповідальним. Якщо німецька зброя - можливо, в майбутньому ракети Taurus - вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві", - сказала вона.
Вагенкнехт припускає, що німецький уряд вже міг поставити крилаті ракети Україні.
"Спочатку федеральний уряд робить поставки озброєнь секретними, а потім знімає обмеження на дальність – це має сенс тільки в тому випадку, якщо він серйозно хоче поставити ракети Taurus або вже зробив це.
Таке поводження з німецьким населенням, якому доведеться нести наслідки, є абсолютно неприйнятним. Необхідно провести референдум щодо політики Німеччини в Україні, особливо щодо заборони на постачання ракет Taurus", - додала вона.
Політикиня вважає, що населення повинно мати можливість встановити межі для уряду в його політиці щодо України.
"Не може бути так, щоб громадськість була відсторонена, а потім ми раптом прокинулися в умовах ядерної війни", - підсумувала вона.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.
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Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт (нем. Sahra Wagenknecht; род. 16.07.1969, Йєна, НДР)
Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німкеня. Батько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 іранець, який навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Західному Берліні і мав можливість відвідувати її матір, яка проживала тоді в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР,
Та так що - доводиться передчасно ще одну свою " консерву " відкривати .
Мабуть, звідти її "войовничість".
Німеччина подивись на Україну !
ми 30 років теж толерували подібне лайно і ось що ми маємо зараз.
затримуйте всіх хто так чи інакше співпрацював або співпрацює або виправдовує московію - це пряма загроза нац безпеці.
А той "референдум" можливо готувати і рік... і два... і три...
плебес зомбувати... типілів підтягувати...
розводити канітель до кінця війни...
Але тільки тепер з передачею ракет Таурус це буде розглядатися як участь у конфлікті???
Прокинулась. ))