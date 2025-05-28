РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12469 посетителей онлайн
Новости Поставка Taurus
3 365 41

Нужен референдум о запрете на поставки Taurus Украине, - лидер пророссийской партии Германии Вагенкнехт

Вагенкнехт хочет референдума по Taurus для Украины

Лидер ультралевой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт призывает к проведению референдума относительно дальнейшего курса федерального правительства на фоне дебатов о дальнейших поставках оружия в Украину без ограничений дальности.

Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.

"Поворот канцлера в сфере вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие - возможно, в будущем ракеты Taurus - поразит российские города, это будет равнозначно объявлению войны Москве", - сказала она.

Вагенкнехт предполагает, что немецкое правительство уже могло поставить крылатые ракеты Украине.

"Сначала федеральное правительство делает поставки вооружений секретными, а затем снимает ограничения на дальность - это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить ракеты Taurus или уже сделало это.

Читайте: Глава МИД ФРГ Вадефуль о Taurus для Украины: С Путиным надо быть непредсказуемыми

Такое обращение с немецким населением, которому придется нести последствия, является абсолютно неприемлемым. Необходимо провести референдум относительно политики Германии в Украине, особенно относительно запрета на поставки ракет Taurus", - добавила она.

Политик считает, что население должно иметь возможность установить границы для правительства в его политике в отношении Украины.

"Не может быть так, чтобы общественность была отстранена, а потом мы вдруг проснулись в условиях ядерной войны", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия пока не будет передавать ракеты Taurus Украине, - Bild

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ относительно снятия ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Также читайте: Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис после массированной атаки РФ на Украину: Не слышали ли вы что-то о Taurus и тех "сокрушительных санкциях"?

Автор: 

Германия (7043) крылатые ракеты (886) ракеты (3596) Taurus (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Давай одразу референдум щодо повторного самовизначення "народа ГДР".
показать весь комментарий
28.05.2025 08:38
+18
За її логікою "Якщо німецька зброя - можливо, в майбутньому ракети Taurus - вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві" тоді має бути і "Якщо німецькі гроші за російські нафту і газ росія використовує для фінансування війни, це рівнозначно співучасті Німеччиеи у війні проти України"ю
показать весь комментарий
28.05.2025 08:44
+16
Ще одна смердюча путінферштейн. Дід цієй гниди мабуть у СС служив або у Гестапо.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давай одразу референдум щодо повторного самовизначення "народа ГДР".
показать весь комментарий
28.05.2025 08:38 Ответить
От це зуськи. НДР без Західної Німеччини - відстала провінція.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:59 Ответить
Ще одна смердюча путінферштейн. Дід цієй гниди мабуть у СС служив або у Гестапо.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:40 Ответить
Вона дуже сумує за ГДР і об'єднання Німеччини сприймає як особисту трагедію. Мастурбує на Карла Маркса і живе з лесбійкою. Батько в неї іранець.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:02 Ответить
Я читав біографію. З 3 років вона виховувалось дідом та бабцей. А дід 100% був або у СС або у Гестапо, а згодом або працював у Штазі або був її стукачем.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:13 Ответить
И лет через пять будет обслуживать захвативших ее город орков..
показать весь комментарий
28.05.2025 08:40 Ответить
шльондра завжди та всюди шльондра-бо вона шльондра і у неї є лише одне питання,це її ціна...
показать весь комментарий
28.05.2025 08:41 Ответить
Уй@бок орбан теж на референдум дрочить. Кацапські підстилки все роблять за одними й тими ж методичками з кремля.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:42 Ответить
Сара? Яке цікаве німецьке ім'я. Хтось мабуть перевертається зараз, такий з вусіками
показать весь комментарий
28.05.2025 08:43 Ответить
Вона - Зара.
Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт (нем. Sahra Wagenknecht; род. 16.07.1969, Йєна, НДР)
Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німкеня. Батько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 іранець, який навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Західному Берліні і мав можливість відвідувати її матір, яка проживала тоді в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР,
показать весь комментарий
28.05.2025 08:50 Ответить
ще краще
показать весь комментарий
28.05.2025 08:55 Ответить
Як же цій шмарі хочеться відсмоктати у ****@!
показать весь комментарий
28.05.2025 08:43 Ответить
За її логікою "Якщо німецька зброя - можливо, в майбутньому ракети Taurus - вразить російські міста, це буде рівнозначно оголошенню війни Москві" тоді має бути і "Якщо німецькі гроші за російські нафту і газ росія використовує для фінансування війни, це рівнозначно співучасті Німеччиеи у війні проти України"ю
показать весь комментарий
28.05.2025 08:44 Ответить
А хіба всі хто торгують з росією не є спонсорами тероризму?
показать весь комментарий
28.05.2025 08:56 Ответить
Це така ж ********** щльондра як ля пен у Франції?
показать весь комментарий
28.05.2025 08:46 Ответить
Кацапам - припікає .!
Та так що - доводиться передчасно ще одну свою " консерву " відкривати .
показать весь комментарий
28.05.2025 08:47 Ответить
Так її прізвище саме за себе говорить... "Вагенкнехт" - "солдат бойового воза". Так називали бійців з екіпажу спеціального воза, обладнаного щитами, гаківницями, самопалами та холодною зброєю. З цих возів складався "вагенбург" - рухливий табір війська, в часи гуситських війн. У запорожців такі укріплення використовувалися для оборони проти кавалерії (татарської чи польської). Називалися - "гуляй-городи"...
Мабуть, звідти її "войовничість".
показать весь комментарий
28.05.2025 08:56 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2025 08:47 Ответить
агентура!
Німеччина подивись на Україну !
ми 30 років теж толерували подібне лайно і ось що ми маємо зараз.
затримуйте всіх хто так чи інакше співпрацював або співпрацює або виправдовує московію - це пряма загроза нац безпеці.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:48 Ответить
пУтєн, ввєді кнехт у ваген до самої горлянки цій курві!
показать весь комментарий
28.05.2025 08:52 Ответить
А я думав ця піхвакнехт з АДН, який заборонили
показать весь комментарий
28.05.2025 08:54 Ответить
сподіваюсь, наступний фанатик (з ножем чи на авто, чи зі спущеними штаньми - все одно) зустріне її
показать весь комментарий
28.05.2025 08:57 Ответить
Сара, да пішла ти напуй!
показать весь комментарий
28.05.2025 09:00 Ответить
Ну-да....
А той "референдум" можливо готувати і рік... і два... і три...
плебес зомбувати... типілів підтягувати...
розводити канітель до кінця війни...
показать весь комментарий
28.05.2025 09:00 Ответить
Шо апять нео-Клару Целкін і Розу Люксембург хабадники-чєкісти запустили в німцях?
показать весь комментарий
28.05.2025 09:02 Ответить
Зікаво, а коли на Берлін прилетить ракета, виробництва кндр, вона буде оголошувати війну ыну ???
показать весь комментарий
28.05.2025 09:05 Ответить
Щось Іран і КНДР не турбуються з приводу поставок раші своїх ракет які летять на Україну.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:12 Ответить
... сказала сара вагенкнехт російскою мовою, як її навчили.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:15 Ответить
Хай вже на референдум виносить питання про будівництво нової Берлінської стіни, щоб хоч якось захиститися від совкових громадян
показать весь комментарий
28.05.2025 09:20 Ответить
Та заспокойся російська дура, твій канцлер на словах може і крутий, на ділі - шольц2.0 (переобіцяти вже обіцяне; те що відбулось рік тому - озвучувати як сьогоднішнє доленосне рішення)
показать весь комментарий
28.05.2025 09:23 Ответить
На справді то все спекуляції, у Німеччині тих таурусів біля сотні, навіть якщо третину передадуть то Україні краплина в морі, ото тільки триндіти.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:29 Ответить
За три роки повномасштабної війни Німеччина передала Україні значну кількість військової допомоги, яка включає бронетехніку, артилерію, ********** та дрони. У пакет допомоги увійшли: танки Leopard 1, броньовані машини Marder, самохідні гаубиці Zuzana 2, зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, безпілотники Vector, а також різні види ***********. Крім того, Німеччина постачала Україні транспортні засоби з захистом від мін, машини для розмінування, обладнання для медичної підтримки та інше...
Але тільки тепер з передачею ракет Таурус це буде розглядатися як участь у конфлікті???
Прокинулась. ))
показать весь комментарий
28.05.2025 09:32 Ответить
Добре платять рублями цій Сарі. По її логиці, якщо німецька машина на вулиці москви задавить росіянина, то можна казати, що його вбили німці.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:37 Ответить
искандера тебе в хату
показать весь комментарий
28.05.2025 09:52 Ответить
Вагинаnext
показать весь комментарий
28.05.2025 10:10 Ответить
лови фашистку
показать весь комментарий
28.05.2025 10:16 Ответить
"куйлофрау" ,а "трупін" хіба проводив референдум про окупаціюУкраїни і геноцид українського народу...потвора
показать весь комментарий
28.05.2025 10:22 Ответить
Сара чисто німецьке імя , так я к І Клара Цеткін. Жиди знову рвутся до влади в Німеччині, так як і 30 роках
показать весь комментарий
28.05.2025 10:23 Ответить
Що, розбудили вагіну щоб Таурус не дати?
показать весь комментарий
28.05.2025 10:28 Ответить
ПНХ!!
показать весь комментарий
28.05.2025 10:40 Ответить
В вагину ей кнехт!
показать весь комментарий
28.05.2025 12:17 Ответить
 
 