Нужен референдум о запрете на поставки Taurus Украине, - лидер пророссийской партии Германии Вагенкнехт
Лидер ультралевой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт призывает к проведению референдума относительно дальнейшего курса федерального правительства на фоне дебатов о дальнейших поставках оружия в Украину без ограничений дальности.
Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.
"Поворот канцлера в сфере вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие - возможно, в будущем ракеты Taurus - поразит российские города, это будет равнозначно объявлению войны Москве", - сказала она.
Вагенкнехт предполагает, что немецкое правительство уже могло поставить крылатые ракеты Украине.
"Сначала федеральное правительство делает поставки вооружений секретными, а затем снимает ограничения на дальность - это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить ракеты Taurus или уже сделало это.
Такое обращение с немецким населением, которому придется нести последствия, является абсолютно неприемлемым. Необходимо провести референдум относительно политики Германии в Украине, особенно относительно запрета на поставки ракет Taurus", - добавила она.
Политик считает, что население должно иметь возможность установить границы для правительства в его политике в отношении Украины.
"Не может быть так, чтобы общественность была отстранена, а потом мы вдруг проснулись в условиях ядерной войны", - подытожила она.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ относительно снятия ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.
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Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт (нем. Sahra Wagenknecht; род. 16.07.1969, Йєна, НДР)
Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німкеня. Батько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 іранець, який навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Західному Берліні і мав можливість відвідувати її матір, яка проживала тоді в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР,
Та так що - доводиться передчасно ще одну свою " консерву " відкривати .
Мабуть, звідти її "войовничість".
Німеччина подивись на Україну !
ми 30 років теж толерували подібне лайно і ось що ми маємо зараз.
затримуйте всіх хто так чи інакше співпрацював або співпрацює або виправдовує московію - це пряма загроза нац безпеці.
А той "референдум" можливо готувати і рік... і два... і три...
плебес зомбувати... типілів підтягувати...
розводити канітель до кінця війни...
Але тільки тепер з передачею ракет Таурус це буде розглядатися як участь у конфлікті???
Прокинулась. ))