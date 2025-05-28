Нужен референдум о запрете на поставки Taurus Украине, - лидер пророссийской партии Германии Вагенкнехт

Лидер ультралевой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт призывает к проведению референдума относительно дальнейшего курса федерального правительства на фоне дебатов о дальнейших поставках оружия в Украину без ограничений дальности.

Об этом пишет n-tv, передает Цензор.НЕТ.

"Поворот канцлера в сфере вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие - возможно, в будущем ракеты Taurus - поразит российские города, это будет равнозначно объявлению войны Москве", - сказала она.

Вагенкнехт предполагает, что немецкое правительство уже могло поставить крылатые ракеты Украине.

"Сначала федеральное правительство делает поставки вооружений секретными, а затем снимает ограничения на дальность - это имеет смысл только в том случае, если оно серьезно хочет поставить ракеты Taurus или уже сделало это.

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Такое обращение с немецким населением, которому придется нести последствия, является абсолютно неприемлемым. Необходимо провести референдум относительно политики Германии в Украине, особенно относительно запрета на поставки ракет Taurus", - добавила она.

Политик считает, что население должно иметь возможность установить границы для правительства в его политике в отношении Украины.

"Не может быть так, чтобы общественность была отстранена, а потом мы вдруг проснулись в условиях ядерной войны", - подытожила она.

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Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ относительно снятия ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

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