Німеччина може виділити мільйони євро для України на створення власних крилатих ракет дальністю 2,5 тис. км, - Bild

Уряд Німеччини розглядає можливість виділення Україні коштів на створення власних крилатих ракет із дальністю до 2,5 тис. км.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про мільйони євро на самостійну розробку та серійне виробництво, зазначається в матеріалі.

За даними видання, питання постачання Taurus Україні не підійматимуть під час візиту Зеленського до Берліна, який відбудеться 28 травня.

Нагадаємо, в уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.

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