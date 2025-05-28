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Німеччина може виділити мільйони євро для України на створення власних крилатих ракет дальністю 2,5 тис. км, - Bild
Уряд Німеччини розглядає можливість виділення Україні коштів на створення власних крилатих ракет із дальністю до 2,5 тис. км.
Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про мільйони євро на самостійну розробку та серійне виробництво, зазначається в матеріалі.
За даними видання, питання постачання Taurus Україні не підійматимуть під час візиту Зеленського до Берліна, який відбудеться 28 травня.
Нагадаємо, в уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.
Топ коментарі
+21 Roman Stambul
показати весь коментар28.05.2025 12:13 Посилання
+12 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар28.05.2025 12:13 Посилання
+7 Ігор Данилко
показати весь коментар28.05.2025 12:20 Посилання
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тільки СП разом з німецькою фірмою по ракетам
.
Хоча в мене питання : як налагодити таке випобництво без належного захисту неба і не котнрольованому витоку грошей з України в нерухомість і банкіаські вклади в Європі і по всьому світу?
Хтось розраховує, марно, ой марно, що українці мають по дев'ять життів і безмежну покорність долі. Це ДАЛЕКО НЕ ТАК!
Це як кидати гроші в прірву. Краще дайте ті кошти Порошенку та дайте місце в ЕС - і через пів року будуть
крилаті ракети.
Доречі, кацапські х-101, х-55, х-555, Калібри, теж літають на тому самому двигуні що і Нептун, просто з часом вони трошки модернізувались і назви змінили.
Ольо!!!! Не можна нашого хлопчика голодним залишати.