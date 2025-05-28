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Новини Ракетна програма України
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Німеччина може виділити мільйони євро для України на створення власних крилатих ракет дальністю 2,5 тис. км, - Bild

Німеччина допоможе Україні створювати крилаті ракети

Уряд Німеччини розглядає можливість виділення Україні коштів на створення власних крилатих ракет із дальністю до 2,5 тис. км.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про мільйони євро на самостійну розробку та серійне виробництво, зазначається в матеріалі.

За даними видання, питання постачання Taurus Україні не підійматимуть під час візиту Зеленського до Берліна, який відбудеться 28 травня.

Нагадаємо, в уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.

Читайте: Настав час нарешті розпочати навчання з використання Taurus і постачати цю систему Україні, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Автор: 

Німеччина (7449) крилаті ракети (1079) зброя (7512) ракети (4051)


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Топ коментарі
+21
ні копійки не давайте зеленим гнидам....усе розкрадуть
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28.05.2025 12:13
+12
Вообщім пшик, гроші виділять а зграя шакалів з банкової ******** та предоставить вундервафлю з папєміше і скаже шо то дуже потужні штука може нести пів кг на відстань пʼять тищ сто кілометрів.
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28.05.2025 12:13
+7
в жодному разі, гроші будуть вкрадені
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28.05.2025 12:20
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ні копійки не давайте зеленим гнидам....усе розкрадуть
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28.05.2025 12:13 Відповісти
мені дайте
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28.05.2025 12:14 Відповісти
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:45 Відповісти
шо пропонуєш натомість, )не( гнида?
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28.05.2025 13:16 Відповісти
+💯 👍🏿!

тільки СП разом з німецькою фірмою по ракетам

.
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28.05.2025 15:17 Відповісти
Вообщім пшик, гроші виділять а зграя шакалів з банкової ******** та предоставить вундервафлю з папєміше і скаже шо то дуже потужні штука може нести пів кг на відстань пʼять тищ сто кілометрів.
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28.05.2025 12:13 Відповісти
На розробку така сума - це ще нічого, враховуючи дуже низькі зарплати місцевих інженерів, але для серійного виробництва - це ніщо. Максимум - пара дослідних зразків.
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28.05.2025 12:18 Відповісти
Коли я прочитаю, що Німеччина, Франція,....та інші ВИДІЛИЛИ І ПЕРЕДАЛИ ( в минулому часі !) гроші на виробництво, дронів, ракет та іншої зброї в Україні?
Хоча в мене питання : як налагодити таке випобництво без належного захисту неба і не котнрольованому витоку грошей з України в нерухомість і банкіаські вклади в Європі і по всьому світу?

Хтось розраховує, марно, ой марно, що українці мають по дев'ять життів і безмежну покорність долі. Це ДАЛЕКО НЕ ТАК!
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28.05.2025 12:18 Відповісти
Межконтинентальные забрали со всеми чертежами??? Херня какая то, у Украины были ракеты способные пересекать океаны, а теперь заново придумывать? Как по мне тупая схема отмывания бабла!
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28.05.2025 12:20 Відповісти
в жодному разі, гроші будуть вкрадені
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28.05.2025 12:20 Відповісти
Навіщо ви так? Вони будуть просто "освоєні".
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28.05.2025 12:23 Відповісти
А може і не виділити...
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28.05.2025 12:21 Відповісти
Вкидують новини рівня психотерапії Арестовича на початку війни. Четвертый сон Веры Павловны, будущее светло и прекрасно....
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28.05.2025 12:22 Відповісти
Саме так. Але вже це лайно непрацює, а дратує і викликає протилежні емоції.
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28.05.2025 12:25 Відповісти
100%
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28.05.2025 12:36 Відповісти
Якщо грошима, то ЗекоМанда тільки "ЗА"...
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28.05.2025 12:24 Відповісти
Розглядає можливість) Класика. Було б у нас населення, як в Молдові, то ворушилися б вони значно швидше, а так запас живої сили великий, можна взагалі не поспішати.
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28.05.2025 12:24 Відповісти
З нашими над-ефективними менеджерами , як вода в сухий пісок
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28.05.2025 12:25 Відповісти
Тих мільйонів вже було й було. І де вони, де виробництво ракет?
Це як кидати гроші в прірву. Краще дайте ті кошти Порошенку та дайте місце в ЕС - і через пів року будуть
крилаті ракети.
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28.05.2025 12:25 Відповісти
Так може краще гроші на балістику дати? А до них ще якусь документацію для Фау-2
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28.05.2025 12:27 Відповісти
"В Україні вперше успішно випробували балістичну ракету - Зеленський" /27 серпня 2024/
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28.05.2025 12:37 Відповісти
В нас вже є така ракета. Це ОТРК Коршун - перероблена на ******** лад Х555, що колись вироблялась в нашій державі. Просто треба профінансувати її виробництво. Дальність -2500 км. Масса Б/Ч-400 кг. КВО 10,0 м.
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28.05.2025 12:27 Відповісти
Нептун - це і є крилата ракета. Додати крила, більше пального і навігацію при польоті. Можна ще приробити підвісні баки, так полетить на 5000+км, як кацапська х-101 з підвісними баками.
Доречі, кацапські х-101, х-55, х-555, Калібри, теж літають на тому самому двигуні що і Нептун, просто з часом вони трошки модернізувались і назви змінили.
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28.05.2025 12:45 Відповісти
В нас ще є надзвукова КР Блискавка. Дальність дії 700 км. Вона маневрує на кінцевій ділянці траекторії. Нажаль клоуни теж не хочуть її фінансувати. Головне в нас це асфальт.
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28.05.2025 14:48 Відповісти
Мені подобається слово МОЖЕ. А мож й ні. Обіцяти і женитись - мають різні значення, а нам ******** - може. Як-що щось не ясне, то якого дідька за це писати, мабуть щоб в роті не завонялося.
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28.05.2025 12:28 Відповісти
Виробляти - тільки на території ЄС. Інакше крадії все розпилять. 750 млн. вже вкрали, та нових грошей забагато не буде.
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28.05.2025 12:30 Відповісти
Как и ранее было предположено, Европа в основном может выделить только деньги. Главный военно-технический поставщик(США) при Трампе забил Х и не видно просвета. Впрочем, зекоманда только в плюсе, в приоритете денежные потоки, что там будет с Украиной- строго по@й.
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28.05.2025 12:31 Відповісти
За миллоион евро кривоквартальное шоу даже анекдот тебе в сауне не расскажет,там десятки миллиардов им подавай на тарелочке.
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28.05.2025 12:45 Відповісти
зешпион поехал в разведку
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28.05.2025 12:57 Відповісти
А ЗЄ хоче мільярди...
Ольо!!!! Не можна нашого хлопчика голодним залишати.
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28.05.2025 13:41 Відповісти
Німці не давайте ці гроші через державу! Тільки на цільове використання конкретним підприємством зі звітами. Тоді буде толк.
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28.05.2025 14:45 Відповісти
Тобто виробництво ракет ще й не починалось? Потужно.....😡
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28.05.2025 15:20 Відповісти
 
 