Россияне будут постоянно искать причины, чтобы не заканчивать войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия не хочет заканчивать войну, а просто тянет время.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ.

"Догмой не является площадка, догмой является результат - окончание войны. Вот чего мы хотим. Поэтому мы открыты к любому формату. Для того, чтобы Россия в очередной раз не сказала: "А вот мы не очень хотим, чтобы это был навязанный западными странами Ватикан или Женева. А, может, - опять Стамбул, а, может, - не Стамбул". Они постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Хотя, если честно, выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в страну НАТО - Турцию", - сказал президент.

По словам Зеленского, вопрос не в том, что это за страна, вопрос исключительно - в Путине.

"Исключительно в их отсрочках. Постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну. Все хотят хотя бы прекращения огня. Думаю, что только из-за давления. По-другому они не хотят ничего делать. Мы очень ждем санкционных шагов", - добавил он.

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