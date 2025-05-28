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Новости переговоры с РФ
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Россияне будут постоянно искать причины, чтобы не заканчивать войну, - Зеленский

Россия тянет время. Заявление Зеленского в Берлине

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия не хочет заканчивать войну, а просто тянет время.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает Цензор.НЕТ.

"Догмой не является площадка, догмой является результат - окончание войны. Вот чего мы хотим. Поэтому мы открыты к любому формату. Для того, чтобы Россия в очередной раз не сказала: "А вот мы не очень хотим, чтобы это был навязанный западными странами Ватикан или Женева. А, может, - опять Стамбул, а, может, - не Стамбул". Они постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Хотя, если честно, выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, а хотят в страну НАТО - Турцию", - сказал президент.

По словам Зеленского, вопрос не в том, что это за страна, вопрос исключительно - в Путине.

"Исключительно в их отсрочках. Постоянно ищут причины, чтобы отсрочить формат, в котором можно закончить войну. Все хотят хотя бы прекращения огня. Думаю, что только из-за давления. По-другому они не хотят ничего делать. Мы очень ждем санкционных шагов", - добавил он.

Также читайте: Больше недели мир ждет, когда россияне допишут свой "меморандум", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) переговоры с Россией (1122)


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Топ комментарии
+9
Сказав, і подумав "Як я їх розумію!". Пуйло і Зейло соратники в бажанні продовжувати війну. Вона їм обом забезпечує триматись влади.
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28.05.2025 15:44
+5
Інша справа - сам Зеленський, спить і бачить як би скоріше закінчити війну і перетворитись з незламного боневтіка вибори неначасі в безправного екс-президента, ще й може майбутнього підслідного.
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28.05.2025 15:59
+4
Вова вже закінчує з результатом втрати теріторій, які організував у2022
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28.05.2025 15:56
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Якщо цивілізований світ справді захоче покарати кацапів - вони дуже швидко закінчать цю війну ... а так , як зараз - дійсно , чому б не продовжувати ?
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28.05.2025 15:39 Ответить
Геніально вава, як ти це прийшов до такого висновку?
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28.05.2025 15:42 Ответить
Бо інший "як що не зможу закінчити цю війну - Я піду!", йому вже не подобається,а "йде" воно вже 7й рік.
І це на12тому році війни!
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28.05.2025 16:21 Ответить
Сказав, і подумав "Як я їх розумію!". Пуйло і Зейло соратники в бажанні продовжувати війну. Вона їм обом забезпечує триматись влади.
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28.05.2025 15:44 Ответить
А давайте накажем российских агентов которые вывозили с украинских предприятий станки в россию для производства оружия которым сейчас убивают украинцев, неужели это так сложно провести аудит всех машиностроительных предприятий и наказать всех предателей которые станки вывозили в россию?
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28.05.2025 15:44 Ответить
Вова вже закінчує з результатом втрати теріторій, які організував у2022
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28.05.2025 15:56 Ответить
Інша справа - сам Зеленський, спить і бачить як би скоріше закінчити війну і перетворитись з незламного боневтіка вибори неначасі в безправного екс-президента, ще й може майбутнього підслідного.
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28.05.2025 15:59 Ответить
А як починав : "виведення московитькіх військ за кордони 91 го року і потім перемовини" , а тепер ? Давайте хоть якось закінчувати?
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28.05.2025 16:01 Ответить
Як Вова мовив? "Війа вигідна Порошенко!"
То виходить,що зараз війна вигідна Зєленському,бо він на ній 7й рік наживається!
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28.05.2025 16:17 Ответить
"свіжак" підвезли, поперло чорта
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28.05.2025 16:54 Ответить
Закінчення війни, чи перемога? Куди ділися ті потужні плани перемоги підписані Зеленський, для поїздок і їх підпису він витратив сотні мільйонів бюджетних грошей, на які можна було виготовити дрони і ракети?
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28.05.2025 17:51 Ответить
 
 