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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський: Відсутність України на саміті НАТО стане перемогою Путіна над Альянсом

Зеленський та прем’єр Албанії Еді Рама провела телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність України на саміті НАТО буде перемогою для російського президента Путіна, але не над Україною, а над Альянсом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО, але ми б хотіли мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важливо, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення - за партнерами", - підкреслив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) НАТО (6509) путін володимир (24068)


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Топ коментарі
+18
Кому ти там надо чепушило. Переговорник потужній, щоб своїм небритим іпалом там всіх роздратовував?
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28.05.2025 15:47
+11
Це точно, як це саміт НАТО без вави?
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28.05.2025 15:47
+10
А задіяти дипломатів: Порошенка, Єлісєєва, Чалого, Клімкіна...?
Нє?
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28.05.2025 15:50
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Це точно, як це саміт НАТО без вави?
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28.05.2025 15:47 Відповісти
Кому ти там надо чепушило. Переговорник потужній, щоб своїм небритим іпалом там всіх роздратовував?
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28.05.2025 15:47 Відповісти
А задіяти дипломатів: Порошенка, Єлісєєва, Чалого, Клімкіна...?
Нє?
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28.05.2025 15:50 Відповісти
із порошенка такий "дипломат". чуманадан він обриганий
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28.05.2025 18:39 Відповісти
Ну що ж будуємо НАТО в Україні .Сильна Україна то хто спокуситься Зуби поломає , більше аж ніяк.
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28.05.2025 15:50 Відповісти
Сильна Україна без вільних заможних українців не можлива..а влада 30 років видавлювала людей батрачити по всьому світі
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28.05.2025 15:57 Відповісти
У нас усі були і комуністи і красні директора і демократи і трижди судимі і підприємці .но вони мінялись тіль но получили збагачення собі і своїм дітям.а росія і білорусь ні.і живуть не дуже.В нас демократія. Стоїть вопрос не тільки вибрать а й проконтроліровать .Систему управління потрібно міняти , а щоб її змінити потрібно змінити мінталітет підхода. Ох і дісталось нам як кажуть наслєдіє від комуністів , досіх пор відмитись не можемо.Все буде Україна.
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28.05.2025 16:13 Відповісти
демократії кажеш ???та нашій демократії до демократії при совдепії як до Київа раком. і дісталось нам 52 млн. Українців (які до речі 90,32% за Незалежність). В космос літали... Ракети будували
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28.05.2025 16:22 Відповісти
З якого боку дивитись- В космос літали ...ракети будували , а жили як старці на всю ссср 1 магазин бєрьозка , а в магазинах як у курчат все одинакове.автомобіль тільки через 5 і більше і то відро з болтами. кгбісти бігали по магазинах ,- питали що ви тут робите марш на роботу.Ну демократія це не вседозволенність , а порядок якого в нас на данний час немає згідний. но час мине і все облаштується. А то все пропало.
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28.05.2025 19:54 Відповісти
Я бачу чим молодша людина тим краще вона знає як погано жилось при совдепії🤣🤣🤣
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28.05.2025 20:06 Відповісти
Сначала я був там де знімався фільм - Біле сонце пустелі.А далі уже не важно.
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28.05.2025 20:13 Відповісти
В якому році був??в 2001??
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28.05.2025 20:16 Відповісти
Служив кв КСАПо і набагато раньше.
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28.05.2025 20:18 Відповісти
Символічна перемога. Значить, НАТО дослухається до думки *****, і через цей важіль можна розширювати вплив.
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28.05.2025 15:53 Відповісти
Яка там перемога, сказав аби сказати!
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28.05.2025 15:56 Відповісти
В них НАТО, в нас ТЦК. Какаяразніца?
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28.05.2025 15:56 Відповісти
"Відсутність України на саміті НАТО стане перемогою Путіна над Альянсом"

За законами логіки це =

"Присутність України на саміті НАТО стане перемогою Альянсу над Путіним"
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28.05.2025 16:00 Відповісти
о чём говорить с тобой просроченный фсбэшный узурпатор ???
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28.05.2025 16:06 Відповісти
пукін переміг тоді коли ти стало презедентом.
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28.05.2025 16:10 Відповісти
Вова,ты плохо себя вел прошлый раз,тем более доверять тебе секреты.Вот это правильно и честно.
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28.05.2025 16:10 Відповісти
де обіцяний мільйон дронів? нахєра твої "тусняки" потрбні?
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28.05.2025 16:52 Відповісти
Відсутність України на саміті НАТО стане черговим ЗЕЛЕНИМ " антиукраїнським про,,,обом,яких за правління "зелідора""вагон з причепним возом"
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28.05.2025 17:12 Відповісти
Пора перестать унижаться перед подонками.
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28.05.2025 17:33 Відповісти
Стратег, ля... Хєнєрал!
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28.05.2025 17:53 Відповісти
Отсутствие зеленского в качестве президента станет победой Украины над путиным
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28.05.2025 18:40 Відповісти
Та кому ти там треба, чмо обкурене.
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28.05.2025 20:26 Відповісти
 
 