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Зеленський: Відсутність України на саміті НАТО стане перемогою Путіна над Альянсом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність України на саміті НАТО буде перемогою для російського президента Путіна, але не над Україною, а над Альянсом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО, але ми б хотіли мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важливо, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення - за партнерами", - підкреслив президент.
Топ коментарі
+18 Serhiy Talatynnik
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+11 vlad podolsky
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+10 Weritati
показати весь коментар28.05.2025 15:50 Посилання
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"Присутність України на саміті НАТО стане перемогою Альянсу над Путіним"