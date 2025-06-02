На саміті у Гаазі ми повинні показати, що НАТО підтримує Україну, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа закликав на саміті у Гаазі надіслати чіткий сигнал про те, що Альянс підтримує Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Науседа заявив після Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн у Вільнюс.
"Ми повинні показати, що НАТО підтримує Україну шляхом постійної підтримки її збройних сил та євроатлантичних прагнень. У найближчі місяці одним із ключових завдань буде суттєве збільшення військової підтримки України, щоб забезпечити стримування на місцях і підготувати умови для майбутніх переговорів про мир", - зазначив він
Також Науседа наголосив, що сила України має бути значно посилена, і "зараз це завдання лежить переважно на європейцях та найближчих сусідах і друзях України". Крім того Україна також "потребує наших інвестицій у свою оборонну промисловість".
"Ми повинні перейти від реактивної підтримки до надійної військової підтримки, заздалегідь запланованих поставок далекобійної артилерії, сучасних систем протиповітряної оборони та безпілотних літальних апаратів", - закликав президент Литви.
За його словами, усе ще потрібно досягти прогресу в посиленні військової підтримки України з боку ЄС, з метою постачання їй обіцяних 2 мільйонів артснарядів.
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