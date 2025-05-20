Науседа: Невиконання обіцянки щодо членства України в НАТО вдарить по репутації Альянсу
Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що у разі невиконання НАТО своєї обіцянки щодо членства України, це завдасть "величезного удару по репутації" організації.
Про це він заявив у коментарі литовському мовнику LRT, інформує Цензор.НЕТ.
"На трьох останніх самітах ми дуже чітко підкреслили текст про перспективи України щодо членства в НАТО. Тепер просто взяти і все це прибрати - це дуже сильно підірвало б авторитет НАТО. Це було б величезним ударом по репутації НАТО", - наголосив Науседа.
Він також заявив, що Україна повинна бути запрошена на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі в червні 2025 року, щоб представити свою позицію з цього питання.
Эта вещь стала анахронизмом еще тогда
Когда Грозный утюжили с воздуха русские летчики
А на земле русская пехота убивала чеченских женщин, детей и стариков
Что делал тогда мир?
Весь мир СПОКОЙНО за этим наблюдал
Цивилизованный мир ПРОСРАЛ тогда свою репутацию
И право называться ЦИВИЛИЗОВАННЫМ