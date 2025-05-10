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Шлях України до НАТО є незворотним, - Вадефуль
Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає шлях України до НАТО "незворотним".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Вадефуль розповів в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.
Вадефуль чітко дав зрозуміти, що Україна продовжує процес вступу як до Європейського Союзу, так і до НАТО.
"У НАТО ми спільно домовилися, що Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним. Німеччина дотримується цього рішення", – наголосив він.
Топ коментарі
+3 Валентин Коваль #587289
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+3 Argentum #556782
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+2 Argentum #556782
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Обама: "Я знаю, що сама Росія, принаймні на бекграундній основі, говорила, що однією з причин її стурбованості щодо України було її потенційне членство в НАТО. З іншого боку, одна з причин, через яку Україна досі не подала заявку на членство в НАТО, полягає в її складних відносинах з Росією. Я не думаю, що це зміниться, принаймні, в найближчому майбутньому."
Більше того: "Президент США Барак Обама, незважаючи на рішення комітету Сенату, відмовив Україні у наданні статусу основного союзника поза НАТО. На сьогодні його мають принаймні 15 країн, останнім головним союзником США поза межами НАТО у 2012 році Бараком Обамою був визнаний Афганістан."
Обама покидьок.
наступне топтання по вухах наівного населення,а відповідь в уставі нато,чорним по білому.навіщо пережовувати це кожного дня як що воно ні під яким соусом не перевариться??та і кремлівська мавпа з гранатою ,,не дозволить,, рудий мракобіс вже своє ,,фе,, сказав.Навіщо це словоблуддя?
а ще там є вимоги до стану демократії,корупції,правового,економічного розвидку,.....і інших норм демократичної країни....
а тепер ,,фас,,!!!
Процитуйте, будь ласка, текст статті, що підтверджує ваші слова про "відсутність військових дій та спірних территорій та чітко визначених кордонів" як передумов для вступу в НАТО.
насипайте
той пункт де вказано відсутність військових дій та спірних территорій та чітко визначених кордонів,це для початку
То де стаття, в якій перелічено відповідні обмеження? Назвіть її номер.
Витька Орбан и половина Членов, костьми лягут, но не пустят.
1. Трамп сказав тільки через мій труп
2. Так і Байден і всі прези до нього не хочуть нас бачити в НАТО - прислухаються шо рашка скаже
3. тільки він не вточнив,в який бік ,,до,, чи ,,від,,
4. Путь длиной в вечность. Витька Орбан и половина Членов, костьми лягут, но не пустят.