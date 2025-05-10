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Новини Членство України в НАТО
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Шлях України до НАТО є незворотним, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль про вступ України до НАТО

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає шлях України до НАТО "незворотним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Вадефуль розповів в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль чітко дав зрозуміти, що Україна продовжує процес вступу як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

НАТО ми спільно домовилися, що Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним. Німеччина дотримується цього рішення", – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має перспективу вступу до ЄС до членства в НАТО, - Мерц

Автор: 

НАТО (6466) Вадефуль Йоганн (3)


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Топ коментарі
+3
Хоч на словах Україну бодрять - Трамп сказав тільки через мій труп
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10.05.2025 11:20
+3
Ну якщо йому мало дирявого вуха то можна й так
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10.05.2025 11:38
+2
Після слів "Кажуть що..." можна писати будь-яку дічь
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10.05.2025 11:56
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Хоч на словах Україну бодрять - Трамп сказав тільки через мій труп
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10.05.2025 11:20 Відповісти
Ну якщо йому мало дирявого вуха то можна й так
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10.05.2025 11:38 Відповісти
Те, що каже Трамп не несе навантаження сенсом.
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10.05.2025 12:01 Відповісти
Так і Байден і всі прези до нього не хочуть нас бачити в НАТО - прислухаються шо рашка скаже
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10.05.2025 12:07 Відповісти
Байден і Обама підтримували курс України в НАТО, до Обами 66% українців було проти вступу в НАТО взагалі.
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10.05.2025 12:16 Відповісти
Я не в курсі коли турків взяли в НАТО в них було опитування - чи це тільки українців на опитування посилають
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10.05.2025 12:21 Відповісти
Обама??? Обама був жахливим президентом, проводив вкрай слабку зовнішню політику, не заважав *уйлу захопити Крим, а в листі до аятолли визнав Сирію зоною інтересів режиму аятолл.
Обама: "Я знаю, що сама Росія, принаймні на бекграундній основі, говорила, що однією з причин її стурбованості щодо України було її потенційне членство в НАТО. З іншого боку, одна з причин, через яку Україна досі не подала заявку на членство в НАТО, полягає в її складних відносинах з Росією. Я не думаю, що це зміниться, принаймні, в найближчому майбутньому."
Більше того: "Президент США Барак Обама, незважаючи на рішення комітету Сенату, відмовив Україні у наданні статусу основного союзника поза НАТО. На сьогодні його мають принаймні 15 країн, останнім головним союзником США поза межами НАТО у 2012 році Бараком Обамою був визнаний Афганістан."
Обама покидьок.
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10.05.2025 12:44 Відповісти
👍 безповоротний!!!
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10.05.2025 11:21 Відповісти
тільки він не вточнив,в який бік ,,до,, чи ,,від,,
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10.05.2025 11:48 Відповісти
Перечитайте заголовок новини, потім текст цитати.
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10.05.2025 11:58 Відповісти
я можу назвати кучу причин чому все ж таки ,,від,,
наступне топтання по вухах наівного населення,а відповідь в уставі нато,чорним по білому.навіщо пережовувати це кожного дня як що воно ні під яким соусом не перевариться??та і кремлівська мавпа з гранатою ,,не дозволить,, рудий мракобіс вже своє ,,фе,, сказав.Навіщо це словоблуддя?
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10.05.2025 12:06 Відповісти
Це якось змінює текст прямої мови Вадефуля?
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10.05.2025 12:08 Відповісти
Воно тужиться вкинути кацапський фейк, про нібито заборону в уставі вступати в НАТО державам, які мають територіальні спори. А такої заборони в уставі НАТО нема, вона вигадана в Ольгіно.
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10.05.2025 12:11 Відповісти
Є вимога до вже вступивших намагатися вирішувати конфлікти спочатку мирним шляхом.
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10.05.2025 12:14 Відповісти
Тут не в статуті навіть справа. Владік нахабно стверджує, що Вадефуль не сказав те, що сказав, а сказав нічого, хоча його слова "Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним".
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10.05.2025 12:15 Відповісти
Так, але він намагається пояснити своє "нічого" нібито статутом, це "нічого" він сам вигадав і намагається обгрунтувати.
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10.05.2025 12:18 Відповісти
Подивимось, як буде викручуватись. За експертизою мабуть побіг.
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10.05.2025 12:19 Відповісти
Не буде, він вже ляпнув портянку про спірні території, корупцію і демократію через 8 хвилин після того, як я це передбачила
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10.05.2025 12:22 Відповісти
Він типу у переносному значенні має на увазі "нічого", тобто відкидати намагається так тупо.
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10.05.2025 12:19 Відповісти
так,просто набір слів без будь якого практичного наповнення,в народу кажуть ,,просто попістіти,,,
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10.05.2025 12:23 Відповісти
О, знавець устава НАТО! На який пункт устава посилаємось?
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10.05.2025 12:08 Відповісти
на той пункт де вказано відсутність військових дій та спірних территорій та чітко визначених кордонів,це для початку
а ще там є вимоги до стану демократії,корупції,правового,економічного розвидку,.....і інших норм демократичної країни....
а тепер ,,фас,,!!!
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10.05.2025 12:19 Відповісти
https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_17120.htm Ось він.
Процитуйте, будь ласка, текст статті, що підтверджує ваші слова про "відсутність військових дій та спірних территорій та чітко визначених кордонів" як передумов для вступу в НАТО.
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10.05.2025 12:28 Відповісти
зробимо інакше,ви спростуєте мої слова і я вибачусь,виклавши факти того де нато бере нас в стані війни(горячої, а з часом можливо замороженої),з окупованими 20% територіями ядерною державою яку проти присутності нато на території України,без верифікованих сусідами кордонів з нами ,про не відповідність внутрішньополітичної ситуації та стану демократії,промовчу про розвиток економіки,розміри боргів,.....

насипайте

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10.05.2025 12:55 Відповісти
Ні. Ви ухиляєтесь від відповіді.
той пункт де вказано відсутність військових дій та спірних территорій та чітко визначених кордонів,це для початку
То де стаття, в якій перелічено відповідні обмеження? Назвіть її номер.
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10.05.2025 13:12 Відповісти
Кажуть, що Вольф Мессінг передбачив цю війну і її результати.
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10.05.2025 11:50 Відповісти
Після слів "Кажуть що..." можна писати будь-яку дічь
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10.05.2025 11:56 Відповісти
Мессинги, Ванги и пр. Ностердамусы не могли предсказать свой следующий вздох или выдох!
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10.05.2025 12:55 Відповісти
Ну якщо рашка залишиться існувати - без НАТО ніяк.
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10.05.2025 12:05 Відповісти
Путь длиной в вечность.
Витька Орбан и половина Членов, костьми лягут, но не пустят.
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10.05.2025 12:30 Відповісти
Під Ґорбаном зараз трон вдома шатається, він схоже ненадовго вже. Та й краснова навряд чи на третій термін тепер пустять.
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10.05.2025 12:34 Відповісти
ай да Вундервафля, наш козак !
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10.05.2025 12:44 Відповісти
Німетчина з Мерцем міняється на очах у відповідальну країну
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10.05.2025 12:55 Відповісти
Das lied der Deutschen (Єдність право та свобода. Гімн ******** Німетчини)
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10.05.2025 13:05 Відповісти
Поки зєля при владі,цього не буде!
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10.05.2025 13:19 Відповісти
Ну тепер читаємо аргументи мосвоботів із методички:
1. Трамп сказав тільки через мій труп
2. Так і Байден і всі прези до нього не хочуть нас бачити в НАТО - прислухаються шо рашка скаже
3. тільки він не вточнив,в який бік ,,до,, чи ,,від,,
4. Путь длиной в вечность. Витька Орбан и половина Членов, костьми лягут, но не пустят.
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10.05.2025 13:22 Відповісти
 
 