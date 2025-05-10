Шлях України до НАТО є незворотним, - Вадефуль

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає шлях України до НАТО "незворотним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Вадефуль розповів в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль чітко дав зрозуміти, що Україна продовжує процес вступу як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

"У НАТО ми спільно домовилися, що Україна знаходиться на шляху до вступу в оборонний альянс і що цей шлях є незворотним. Німеччина дотримується цього рішення", – наголосив він.

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